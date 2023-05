Catalina Bu, ilustradora chilena: “El arte siempre tiene que ver con la salud mental”

Parte de los nombres relevantes que han surgido en el mundo de los libros ilustrados, Catalina Bu (34) acaba de volver al ruedo con un libro en una clave intimista. Nadie como tú se llama, y lo publica la española editorial Fulgencio Pimentel. En sus páginas narra la historia de una chica algo confundida, en medio de una crisis existencial. La terapia no le basta y se refugia en la amistad de una vieja vecina a quien nadie va a visitar.

Pero la autora señala a Culto que en realidad nunca tuvo un plan claro a la hora de empezar a trabajar en el libro. “Una idea puntual no existía, sólo tenía ganas de seguir haciendo cómics. Es un lenguaje que me atrae mucho pero recién pude sumergirme en un proyecto de narrativa gráfica cuando empezó el aislamiento”.

Su nombre real es Catalina Bustos Mendoza, y es oriunda de Concepción. Cuenta con la friolera cifra de 126 mil seguidores en su cuenta de Instagram y además ha publicado otros volúmenes, como Diario de un solo, que acaba de ser traducido al francés, por el sello especializado La Cafetiere. Como ilustradora ha trabajado para organizaciones como la ONU, Amnistía Internacional, World Vision y marcas como Netflix, Vans, Google, Moleskine, H&M y Sony Music.

Catalina Bu, trabajando. Díptico - fotos por @valentinabird.

¿Cómo fue el proceso de trabajo de Nadie como tú ?, ¿cuánto te tomó?

En total fueron 3 años: empecé en marzo del 2020 y se publicó en marzo del 2023. Fue un proceso raro, donde tuve que aceptar la incertidumbre porque normalmente trabajo así, a oscuras, sin tener mucha claridad sobre lo que estoy haciendo. Lo entretenido es que lo trabajé a mano, escapando del hostigamiento de las pantallas y de lo digital. Fue interesante volver al papel y darle el espacio a ese gesto que quizás evitaba porque me tomaba demasiado tiempo, que precisamente lo que más tenía en la pandemia.

¿Qué es lo que te propusiste contar con este libro?

Mientras fui avanzando entendí que era una especie de archivo personal, aunque siempre que me preguntan “de qué se trata” me cuesta responder, porque se trata de varias cosas: de vivir, de alucinar, de la amistad, de salir a caminar, de comprar, de morir. Supongo que igual que la vida, se trata de muchas cosas.

Tocas los temas de las enfermedades mentales, la depresión, además del abandono a los adultos mayores. ¿Por qué te atrajeron esos temas?

Creo que la soledad, la locura y el abandono son algunas inquietudes que siempre existen en mis dibujos. Me gustaría incluso explorar el terror. Supongo que uno se siente atraído por sus miedos y los quiere transitar de alguna manera. En el dibujo me permito eso.

¿Consideras fundamental que en la esfera creativa se aborde el tema de la salud mental?

Me atrevo a pensar que el arte siempre tiene que ver con la salud mental, quizás no siempre de una forma tan literal.

¿Piensas que el tema de la depresión es todavía una especie de tabú en nuestra sociedad?

Creo que es tabú y también creo que las personas asumen que cualquier período que no sea vibrante y radiante es depresión. Cualquier pensamiento existencialista es pena. Me llama la atención eso, mucha gente cree que mi personaje tiene depresión y que mis personajes son tristes, yo no pienso eso.

Un extracto de Nadie como tú.

¿Cuánto de ti misma tiene la protagonista?

Supongo que bastante pero me enteré mucho después de empezar el libro. Traté de distanciarme pero fue imposible al final.

Al final, das gracias “a mis patrons”, ¿por qué?

Durante estos años tengo un patreon, una plataforma de micromecenazgo que se ha transformado en una especie de club íntimo secreto con mis lectores y personas que apoyan mi trabajo. Me acompañaron en el proceso del cómic y les quise agradecer por eso.

¿Qué tal te parece que salga publicado en España?, ¿sientes que es una forma de consolidar tu carrera?

Me emociona trabajar con Fulgencio Pimentel, admiro hace tiempo lo que hacen, el oficio y la delicadeza que tienen con sus libros. Por supuesto que me enorgullece que mi trabajo llegue más lejos y estar en su catálogo junto a otros autores que me encantan.

¿Qué te parece que en los últimos años haya un auge de los libros y novelas ilustradas?

Es interesante ver que ahora hay ilustración en todos lados. Siento que antes -al menos en Chile- los dibujos y los cómics se asociaban con algo infantil, pero ya no se limita sólo a eso. Ahora ser ilustradora es un trabajo oficial que se considera en todos los medios editoriales, son parte de las comunicaciones y de la industria. Creo que las personas se sienten cercanas a ese lenguaje, probablemente porque fuimos educados con dibujos.

Nadie como tú ya se encuentra disponible en las librerías nacionales.