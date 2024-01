Vidas Pasadas: cómo es una de las películas más emotivas de 2023

Vidas pasadas es el debut de la directora de Corea del Sur, Celine Song. En cerca de dos horas, narra la historia de Nora y Hae Sung, dos amigos que se separan por la decisión de la familia de Nora de emigrar a Estados Unidos.

Años más tarde se reencuentran virtualmente, notando que el vínculo que los unía tiempo atrás sigue casi intacto. Sin embargo, pierden de nuevo la comunicación, para encontrarse años después en Nueva York. En los pocos días que dura el reencuentro, el amor, el destino y las oportunidades se ven cuestionadas, y ambos tienen que tomar decisiones.

Estrenada en Sundance 2023, la cinta recibió dos nominaciones en los premios de la Academia, por Mejor película y Mejor guion original. Competirá en esta última cateogría con Anatomía de una caída (Justine Triet), Los que se quedan (David Hemingson), Maestro (Bradley Cooper) y May December (Samy Burch).

En Vidas pasadas, la historia se cuenta en intervalos de doce años. Espacios de tiempo perfectos que confluyen para narrar una historia tierna, triste y cómica a la vez.

El número doce tiene muchos significados y referencias, son doce los principales dioses griegos, la noche y el día tienen la misma cantidad de horas; también son doce los apóstoles y los signos del zodiaco. Así mismo, se considera un número solar, por lo que representa el orden cósmico, la unidad y la perfección.

Song logra construir una historia que trasciende, desde la cotidianidad. No pasa nada extraordinario, es la vida misma de los personajes la que se ve enjuiciada, los tres protagonistas –y prácticamente únicos participantes– entran en una encrucijada que tiene que ver con el primer amor, y la eterna pregunta de “qué hubiera pasado si”.

Qué dijo la crítica especializada

“Frente a todas las películas que se han hecho sobre triángulos amorosos, Song ha creado el suyo en forma de círculo, desafiando muchos de los clichés a su manera silenciosamente devastadora”, son las palabras de Peter Debruge en Variety.

Por su parte, David Rooney en The Hollywood Reporter, comentó: “Para ser una película en la que los personajes bailan alrededor de sus sentimientos sin abordarlos directamente, Vidas pasadas dice mucho. No cabe duda de que será una de las mejores del año”.

David Fear en Rolling Stone tiene una opinión similar: “Ya es la mejor película del año (...) Una obra maestra sobre el destino, el amor y el desamor”.

El argumento de la cinta se sostiene en la palabra coreana in-yeon, que hace referencia a la conexión entre dos personas. Dicen que las personas que se casan tienen al menos ocho mil interacciones previas, en vidas pasadas, que permiten una unión única en el tiempo presente.

Definitivamente, es una película emotiva, que recuerda a veces a algunos clásicos del romance, sobre todo a aquellos en los que los personajes entran en la dinámica de triángulo amoroso.

Sin ir más lejos, Los dos amores de mi vida –protagonizada por Phillipa Soo, Simu Liu y Luke Bracey–, cinta que adapta la novela homónima de Taylor Jenkins Reid, plantea una situación similar: ¿Cuál es la decisión correcta? Las protagonistas de ambos filmes tienen que escoger entre seguir con la vida que habían construido, o volver con sus antiguos amores, aquellos que siguen teniendo una parte importante en sus vidas.

Sobre el elenco

El protagónico en esta ocasión está personificado por Greta Lee. Comenzó su carrera en 2006, actuando en un capítulo de La ley y el orden. Aparece también en la serie La muñeca rusa, y le da voz a Lyla en los filmes animados de Spider-Man.

Ha recibido más de cuarenta nominaciones por su papel en Vidas pasadas, destacando el reconocimiento de los Critic Choice Awards y de los Globos de Oro.

Teo Yoo interpreta a Hae Sung. El actor tuvo su primera aparición en pantalla en la película de 2004, Brooklyn Bound. También es conocido por La decisión de partir y Leto, un verano de amor y rock. Fue nominado en los BAFTA por su papel en la cinta de Song.

John Magaro, por su parte, aparece como el villano en la primera temporada de Umbrella Academy, también en algunos capítulos de Orange is the new black, y en las cintas Carol y La gran apuesta.

Dónde ver Vidas pasadas

Su estreno en las salas de cines nacionales está programado para este jueves 1 de febrero.