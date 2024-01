Grammys 2024: nominados, fechas y dónde ver la ceremonia

Este domingo 4 de febrero se celebrará la ceremonia 66 de los Premios Grammy, los galardones más importantes de la industria musical.

Anualmente, se entregan estos reconocimientos a las distintas partes que conforman la maquinaria de la música, premiando a lo mejor del año en cuestión. Para esta versión, el animador designado es Trevor Noah, comediante y productor que con esta cumple cuatro años consecutivos en el puesto.

Según informaron desde la Academia de la Grabación, se agregaron tres nuevas categorías –con las que se suman 94 en total–, correspondientes a Mejor Interpretación de Música Africana, Mejor Álbum de Jazz Alternativo y Mejor Grabación de Baile Pop. Harvey Mason, director ejecutivo de la Academia, señaló que estas adiciones hacen que “el proceso de los Premios Grammy sea más justo, transparente y preciso”.

Nominaciones 2024

SZA, cantante y compositora estadounidense, es la artista más nominada de la ceremonia, con presencia en nueve listas –Grabación del año (Kill Bill), Álbum del año (SOS), Canción del año (Kill Bill), Mejor interpretación pop en dúo (Ghost In The Machine ft. Phoebe Bridgers), Mejor interpretación R&B (Kill Bill), Mejor interpretación tradicional R&B (Love language), Mejor canción R&B (Snooze), Mejor álbum progresivo R&B (SOS) y Mejor interpretación de rap melódico (Low)–.

La nombrada persona del año 2023 por la revista Time, Taylor Swift, acumula siete nominaciones –Grabación del año (Anti-Hero), Álbum del año (Midnights), Canción de año (Anti-Hero), Productor del año no clásico (Jack Antonoff por Midnights), Mejor interpretación pop solista (Anti-Hero), Mejor interpretación pop en dúo (Karma ft. Ice Spice) y Mejor álbum vocal pop (Midnights).

Con la misma cantidad de nominaciones, destaca la intérprete de I know the end, Phoebe Bridgers, y la de We might even be falling in love, Victoria Monét. Siguiendo una lista completamente femenina, la recientemente nominada al Oscar por Mejor canción original, está Billie Eilish con seis nominaciones, mismo número de listas en las que aparece Olivia Rodrigo, la artista revelación de 2021. Miley Cyrus, por su parte, en un comeback a la música después de tres años, recibió cinco nominaciones por Endless Summer Vacation.

La banda sonora de Barbie

Al igual que en la temporada de premios por producciones audiovisuales, la banda sonora de Barbie (Greta Gerwig), sigue liderando. Las canciones de Dua Lipa, Billie Eilish y Ryan Gosling –las tres nominadas en los Globos de Oro y las últimas dos a los Oscar–, destacan en las categorías. Además, la banda sonora se encuentra en las listas por Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales y Mejor banda sonora para medios visuales.

En la categoría de Mejor canción escrita para medios visuales, cuatro de las cinco nominadas corresponden a la película de la muñeca.

Las favoritas del año

De manera inédita, las tres categorías principales –Grabación del año, Álbum del año y Canción del año–, se encuentran con nominaciones casi exclusivamente de mujeres. Cada lista cuenta con ocho posibilidades, y en las tres nombradas, solamente Jon Batiste (World Music Radio) ocupa el puesto masculino.

Olivia Rodrigo (Guts), Lana Del Rey (Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd), Taylor Swift (Midnights), SZA (SOS) y boygenius –banda de Phoebe Bridgers– (The record), son algunas de las favoritas en la versión 2024.

Por otra parte, la categoría de Mejor nuevo artista también causa expectación. La lista de este año está compuesta por Gracie Abrams Fred again, Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan, Victoria Monét y The War And Treaty.

Interpretaciones confirmadas

Durante la premiación no solamente se entregan los galardones, sino que igual que cada año, la ceremonia se nutre de espectáculos de primer nivel que se presentan a lo largo de jornada.

Por supuesto, no podía faltar en el escenario, la artista más nominada: SZA. También se confirmó la participación de Olivia Rodrigo, con su segundo álbum; Billie Eilish, que se espera, interprete la canción que la llevará nuevamente a los Oscar; Dua Lipa con el single Houdini; Travis Scott con Utopia; Joni Mitchell con el folk; el legendario Billy Joel y el debut de U2 en el Arena de Los Ángeles.

Dónde ver la ceremonia

Los premios se celebran en el Crypto.com Arena en Los Ángeles. Desde Chile, se puede ver la transmisión oficial a través de TNT, desde las 21:30 del domingo 4 de enero. Así mismo, la plataforma de streaming HBO Max también tendrá un especial con doblajes al español.

La jornada televisiva contará con pre show exclusivo, con entrevistas y material de los nominados, además del tradicional paso por la alfombra roja.