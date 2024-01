María Becerra habla del Festival de Viña y del caso Peso Pluma: “No podemos estar censurando a los artistas”

María Becerra es una de las mayores exponentes del género urbano, principalmente en su país de origen, Argentina. Comenzó su carrera en 2019, con el EP de tres canciones, 222. Después de varias colaboraciones y singles exitosos, en 2021 lanzó su primer álbum de estudio, Animal.

En 2022 sorprendió con un proyecto de trece canciones, completamente en solitario –algo poco común entre la música del género–, La Nena de Argentina. El álbum se posicionó en el puesto número siete de los discos más reproducidos de Estados Unidos, mientras que a nivel global alcanzó el quinto lugar en la lista de los mejores álbumes debut de la semana en la plataforma Spotify.

La intérprete de Automático, vuelve al país, para presentarse el viernes 1 de febrero en la jornada de cierre del Festival de Viña, evento en el que también se desempeñará como jurado de la competencia folclórica e internacional. En la misma noche, el humor estará a cargo de Alex Ortiz, mientras que la música la encabezará el mexicano Peso Pluma.

El año de los shows

Cumpliendo un hito en su carrera, la nena partió el 2024 presentándose en el show de Año Nuevo en el Times Square en Nueva York. Además, tiene agendados para el 22 y 23 de marzo dos fechas completamente sold out en el famoso Estadio River Plate, en el país trasandino. Estos shows tienen su cuota histórica, ya que se convertirá en la primera artista argentina en presentarse en ese escenario con espectáculo propio.

Respecto a lo anterior, la cantante se anticipa a lo que será su año y los proyectos que tiene preparados: “Lo de los River es algo increíble, a veces me pongo a pensar: ¿Qué sigue después de esto?, y por el momento estoy planeando una gira por todo Latinoamérica, por España, quiero también terminar de recorrer Argentina, porque aún me faltan algunos lugares. Estamos viendo si sale algún show en Estados Unidos, y por supuesto, en Chile también”, comenta a Culto vía Zoom.

“Creo que es hora de tener una buena gira llena de shows, tenemos muchas ganas y esperemos que se pueda dar para este año”, sentencia.

En diciembre del año pasado, estrenó el EP Acoustic Session, con cinco canciones previamente publicadas, aunque esta vez, de manera distinta: “Las versiones acústicas son las que más me gustan, también con ellas salgo de esa zona de confort, porque uno en los shows canta la versión de Spotify, en mis shows siempre hago una sesión acústica, porque me fascinan”.

“Hay algunas canciones que son baladas, que son acústicas ya de por sí, pero en el EP hay algunas que son reggaetones en versión acústica, eso fue algo que nos sacó a todos de la zona de confort, y fue super lindo de hacer, porque encontramos versiones muy bonitas, muy diferentes, que jamás pensé que iba a hacer de mis propias canciones”.

La Nena de Argentina

Su más reciente álbum, ya está dicho, es un disco completamente en solitario. “Fue un proyecto bastante valiente”, en palabras de la artista.

Previamente, Becerra había colaborado con grandes exponentes de la música. Algunos de los que más destacan son los pertenecientes a Los de la casa –Tiago PZK, Rusherking, LIT Killah y FMK–, artistas que en conjunto con Emilia, Duki y Big One publicaron el hit Los del espacio.

Sofía Reyes, Tini, Mau y Ricky, Prince Royce, Pablo Álboran y Enrique Iglesias son otros de los cantantes con los que comparte discografía.

“La Nena de Argentina es un álbum totalmente solista, es algo que no se suele ver, la gente no está tan acostumbrada, los fans me decían que estaban enamorados de las canciones, pero a veces estaban a la espera de que entre alguien, esperando el feat. Si bien es una modalidad muy antigua, la gente de hoy está acostumbrada a las colaboraciones, pero lo recibieron super bien. Fue una decisión mía hacer este álbum solista, porque sentía que tenía que tener este recorrido sola y experimentar lo que tenía que experimentar por mi cuenta”, comenta.

Sobre su proceso con las colaboraciones, expresa: “Cada vez que colaboras con un artista inevitablemente te tienes que adaptar un poco, hay que consultar todo, siento que este entonces, es un álbum para explorar, para aprender, para correr mis riesgos”.

Al Festival de Viña

La versión 63 del Festival de Viña del Mar se realizará desde el 25 de febrero al 1 de marzo, en la Quinta Vergara. El equipo de jurados estará conformado por cuatro rostros televisivos, más los artistas Ale Sergi de Miranda!, Young Cister, Manuel Turizo y María Becerra.

“Estaré varios días en Chile, voy a cantar, voy a estar de jurado, va a ser la full experience”, comparte. “Vamos a estar ahí impregnándonos bien de todo el ambiente del Festival, ensayando también, no vamos a perder el tiempo realmente, vamos a estar haciendo un montón de cosas”.

“Tengo las expectativas super altas, yo trato de no hacerme expectativas con las cosas, pero con Viña fue inevitable, es un festival grandísimo, yo creo que el más grande de Latinoamérica, de habla hispana. Un montón de grandes artistas han pisado el mismo escenario que voy a pisar yo, Shakira sin ir más lejos, y yo a ella la amo, es una gran referente para mí”.

La previa de esta nueva versión del Festival ha estado marcada por la polémica sobre la presentación de Peso Pluma. Tras varios intentos de cancelación, apelando a que realizaría una apología a la narcocultura en sus letras, el directorio de TVN, finalmente, determinó que “no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación”, por lo que el show del mexicano sigue en pie.

Al respecto, la argentina reflexiona: “Los artistas somos contadores de historias. Me inspiro para hacer mi música en las historias de otras personas, algunas mías y otras que veo en la calle o que me cuentan. Tengo una canción incluso sobre lo que es ser madre soltera, cosa que no me ha pasado. Creo que los artistas tienen un poco ese rol de contar historias, y eso es lo que siento que hace él. Me parece que ante todo existe una libertad de expresión, y no podemos estar censurando a los artistas, no podemos estar callándolos cuando están contando historias, lo que no deja de ser arte”.

“Si la gente elige escuchar su música, no podemos estar censurándolo. Hay gente que está preocupada por lo que puedan absorber sus hijos escuchando la música, y la verdad yo creo que la educación, el respeto, los buenos valores empiezan por la casa, creo que si educas bien a tu hijo, no va a crecer pensando que algo que está mal, está bien”, concluye.

Nuevos proyectos

Sobre un nuevo álbum de estudio, la nena comparte que su tercer proyecto está en etapa de planificación hace ya casi un año. “Es el álbum que más tiempo me ha llevado a hacer y estoy contenta por eso, porque hay música de muy buena calidad. Va a salir para este año, ya dentro de poco sale el primer corte, dentro de nada, eso tiene muy feliz y muy ansiosa. Creo que va a ser un gran disco”.

“Apunta mucho a lo internacional, también estoy trabajando con productores con los que no había trabajado antes, estoy tocando nuevos géneros, cantando en otros idiomas, es algo super grande para mí. Hay guaracha, reggae –nunca había hecho reggae y estoy enamorada del género–, funk, pop, hay una salsa que aún sé si va a ir al álbum, espero que sí”.

La artista finaliza con una última reflexión, mientras acaricia a uno de sus muchos gatos: “En el nuevo álbum hay una mezcla de todo porque a mí me gusta hacer de todo. Me gusta experimentar, porque creo que de eso se trata, así voy creciendo y saliendo de mi zona de confort, no me quiero quedar estancada en una sola cosa”.