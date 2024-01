A 55 años del hito: las bandas que imitaron a The Beatles tocando en azoteas

El 30 de enero de 1969, The Beatles tocaron en vivo por última vez en la azotea de Apple Corps, el estudio de grabación de la banda en Savile Row, Londres. La separación de la banda era inminente y tras barajar varias opciones – entre ellas el desierto del Sahara, las pirámides de Giza o un anfiteatro romano de dos mil años de antigüedad en Túnez – decidieron que su última aparición sería en medio de la ciudad.

Con la participación del famoso pianista estadounidense, Billy Preston, el concierto incluyó cinco canciones, entre ellas la fresca Get Back, Don’t Let Me Down, I’ve Got a Feeling, One After 909 y Dig a Pony. Tras 43 minutos de espectáculo, la puesta en escena en las alturas culminó con la llegada de la policía.

Meses después, en abril de 1970, Paul McCartney anunció oficialmente su salida de la banda y con ello, la disolución del grupo.

A raíz de esta presentación se hizo una película documental, llamada Let it be (1970), la que ganó en 1971 un Oscar en la categoría Mejor banda sonora. Si bien ninguno de los integrantes de la banda fue Los Ángeles a recibir el premio, sí lo hizo Quincy Jones, el director musical de la cinta.

Años después, llega a las pantallas otro documental sobre este hecho, The Beatles: Get Back (2021). Disponible en Disney+, exhibe las sesiones íntimas de grabación de la banda inglesa a meses de separarse. El filme, dirigido por varias veces ganador del Oscar, Peter Jackson, muestra por primera vez la última presentación completa en vivo de The Beatles como grupo, como también otras canciones y composiciones clásicas incluidas en los dos últimos álbumes de la banda, Abbey Road y Let It Be.

Este acontecimiento es considerado un hito en la historia de la música y ha sido imitado por numerosas bandas. Desde U2 hasta la famosa serie Los Simpson han homenajeado a The Beatles, a través de sus propias versiones de conciertos en azoteas.

Red Hot Chili Peppers

El 30 de julio de 2011, Red Hot Chili Peppers grabó la segunda versión del video de The adventures of rain dance Maggie en una azotea de un edificio en Venice Beach, Los Ángeles. Este tema es el primer sencillo del álbum I’m with You y había sido lanzado en radio el 15 de julio de ese año. El concierto al estilo de The Beatles – pero en verano– sorprendió a los espectadores y fanáticos de Red Hot Chili Peppers.

El homenaje en Los Simpson

En el primer capítulo de la quinta temporada de Los Simpson, Homero recuerda su paso por Los Solfamidas, un grupo musical que formó en los ochenta junto a Apu, el director Skinner y el jefe de policía Wiggum. Tal como lo hicieron los británicos, salvo por algunas diferencias, el cuarteto se posicionó sobre la azotea en la taberna de Moe y rindieron homenaje a los viejos tiempos, incluso, portando ropas similares a The Beatles, como lo es el abrigo rojo y el abrigo de pieles.

U2

No solo una, sino dos veces, los irlandeses hicieron un tributo a The Beatles tocando en las alturas. La primera vez fue el 27 de marzo de 1987, cuando la banda liderada por Bono se subió a la terraza del Republic Liquor Store de Los Ángeles para grabar el video de Where The Streets Have No Name, del álbum The Joshua Tree, hecho que paralizó el tráfico de la ciudad californiana. Dirigido por Meiert Avis, este video ganó un premio Grammy a la mejor interpretación en un video musical en 1989.

La segunda vez, en 2009, se subieron a la terraza del edificio de la BBC de Londres para promocionar su nuevo álbum, No Line on the Horizon, durante 20 minutos.

Foo Fighters y Audioslave

El tejado del Radio City Music Hall de Nueva York fue el escenario de estas dos bandas estadounidenses, quienes emularon la idea de The Beatles en 1997 y 2002, respectivamente. Mientras Foo Fighters grabó el video de Monkey Wrench, Audioslave tocó Cochise y Set if Off gracias a su presencia en el late show de David Letterman.

Oasis

La versión inglesa del video de Supersonic fue grabado precisamente en una azotea en 1994. Se trata de la canción debut de Oasis, perteneciente al álbum Definitely Maybe. Este tema incluso nombra al reciente documental sobre la banda, disponible en Amazon Prime Video.