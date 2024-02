Cuando Bob Gunton interpretó a Sebastián Piñera en la película Los 33

El rescate de los 33 mineros de la mina San José. Ese fue uno de los momentos más icónicos del primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014), una hazaña que es recordada por sus cercanos, por los chilenos y por la comunidad internacional. Tal fue el impacto de ese acontecimiento, que el 2015 se inmortalizó a través de la película Los 33, cinta que reunió a actores como Antonio Banderas, Rodrigo Santoro, Mario Casas y Kate del Castillo.

El exmandatario falleció este 6 de febrero de 2024 en un accidente en helicóptero el Lago Ranco. Pero, ¿cómo fue representado en el filme dirigido por Patricia Riggen, la directora mexicana tras obras como Dopesick (2021) o Jack Ryan de Tom Clancy (2018).

Esta fue una coproducción Estados Unidos-Chile-Colombia-España; entre Phoenix Pictures, Half Circle, Dynamo Producciones y se basó en el libro de Héctor Tobar, Deep Down Dark : Las historias no contadas de 33 hombres enterrados en una mina chilena y el milagro que los liberó, que llegó a entrar en las listas de bestseller de The New York Times.

Película Los 33 (2015)

Bob Gunton como Sebastián Piñera

Bob Gunton fue el encargado de dar vida al empresario. El actor estadounidense–de ahora 78 años–cuenta con más de setenta películas en su haber y es recordado por su papel en Sueños de libertad (1994), Argo (2012) y Ace Ventura: Operación África (1995).

No era la primera vez que se ponía en los zapatos de una autoridad. Ya antes había encarnado a Richard Nixon, en el programa nocturno Nightline; a Abraham Lincoln en The Lincoln Lawyer y al expresidente Woodrow Wilson en la película Iron Jawed Angels (2004).

Si bien el protagonismo de Sebastián Piñera en la tragedia era notorio, en Los 33 adquiere el rol de personaje secundario, pues es el exministro de minería Laurece Golborne, interpretado por Rodrigo Santoro (Focus), quien toma el papel principal en la trama desarrollada en 127 minutos.

Asimismo, son recordadas las palabras del Gunton sobre el ex Jefe de Estado chileno, a quien le llamaron la atención los movimientos de Sebastián Piñera. “Tiene algo en su hombro”, dijo el actor, según consignó Emol en 2014.

Bob Gunton

Según estableció el mismo medio, el ganador de un premio Tony manifestó su admiración por Piñera durante un almuerzo en el rodaje, en Copiapó. “Es un tipo muy inteligente, un empresario exitoso, profesor, y en la historia verdadera tuvo que hacer elecciones muy difíciles, desde mi punto de vista, porque hay que recordar que esto era una mina privada. Alguno podría haber dicho ‘es una mina privada, que ellos lo solucionen’, pero él gastó muchos millones de dólares en el rescate, y si hubiera fallado habría sido un fracaso para un presidente que llevaba solo meses en el cargo”, indicó.

Como se mencionó, su aparición en Los 33 fue limitada. Así lo hicieron ver algunos críticos de cine, entre ellos, Juan Antonio Muñoz, quien se desempeñaba como editor de Espectáculos de El Mercurio en 2015, al estreno de la cinta. “El ex Presidente Sebastián Piñera -quien recibió en la sala de la avant premiere la mayor y más larga ovación de la noche y quien es considerado por los propios mineros como el factor decisivo en el rescate- es solo ‘the President’, y su retrato cinematográfico es mezquino, pues lo muestra más preocupado de los resultados que el caso pudiera tener para el éxito de su administración que de encontrar a los hombres atrapados”, escribió.

También hay fotografías de Sebastián Piñera con parte del elenco de la película – Antonio Banderas y Rodrigo Santoro –, dos de los mineros rescatados y el exministro de economía durante su gobierno, Laurence Golborne.

Sebastián Piñera con los actores de Los 33 y sobrevivientes al rescate en la mina San José.

Sin embargo, el único filme que hasta ahora retrata la historia del rescate no fue bien valorado por la crítica. “‘The 33′ intenta ser una visión completa de los esfuerzos sobre la tierra y debajo de ella, pero termina pareciéndose más a una exagerada película de desastres de Irwin Allen que a un sobrio docudrama”, escribió Scott Tobias para Variety.

“A ratos se siente de cartón piedra, pero indudablemente es la versión artificiosa, simplificada y agrandada que el mundo estaba pidiendo”, dijo en tanto Andrés Nazarala R., para La Segunda.

“Patricia Riggen encuentra un lenguaje visual preciso y emotivo para ‘The 33′, pero ella y su internacional reparto están entorpecidos por un guion que se cruza demasiado a menudo en el camino de una historia poderosa”, fue la opinión de Sheri Linden en The Hollywood Reporter.