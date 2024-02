Ferrari: así es la intensa película donde se luce Adam Driver

Adam Driver (San Diego, 1983) estaba cansado de la misma pregunta: ¿qué se siente interpretar a dos personajes basados en renombradas personalidades de Italia y, además, haberlo hecho consecutivamente?

Manifestó su hartazgo a inicios de este año, cuando fue invitado a Smartless, el podcast que conducen los actores Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes. “¿A quién carajo le importa que fueran dos italianos seguidos?”, expresó. “Son dos! ¡Son dos italianos! Son sólo dos”, agregó.

El primero fue Maurizio Gucci, el heredero de la reconocida casa de modas, al que encarnó en La casa Gucci (2021). El segundo fue Enzo Ferrari, el fundador de la Scuderia Ferrari, quien está al centro de Ferrari (2023).

Su aburrimiento con la interrogante obedecía a que su explicación a esa curiosidad en su carrera era sencilla: simplemente admiraba a Ridley Scott y Michael Mann, y ambos cineastas le ofrecieron trabajar por primera vez con ellos en películas consagradas a figuras de la península itálica.

El nuevo filme de Mann lo lleva hasta 1957, un año particularmente tumultuoso para el empresario. Su matrimonio con Laura (Penélope Cruz) se ha debilitado por la pérdida de su hijo Dino y por el nacimiento de un hijo fuera de la relación, Piero. En la dimensión profesional, mientras su equipo se prepara para la Mille Miglia, cada vez se vuelve más alargada la sombra de la posible quiebra de la compañía que cofundó junto a su pareja.

Driver luce el cabello grisáceo, anteojos oscuros y trajes holgados, mientras la fatalidad parece acechar al personaje durante los 130 minutos de la cinta. Es la clase de actuación que parece funcionar a la par –y no por sobre– de las pulsiones del largometraje.

Aunque la temporada de premios concentró su atención en el trabajo de otros colegas –desde Cillian Murphy hasta Jeffrey Wright–, su protagónico en Ferrari le concedió elogiosos comentarios desde su estreno mundial, en el Festival de Venecia.

“Como Enzo, Adam Driver de alguna manera logra lo imposible. Ferrari tenía 59 años cuando ocurrieron los hechos de esta película; el actor es apenas 20 años más joven. Tiene una quijada convincente y líneas de expresión, y se esfuerza absolutamente con el acento italiano (…) Técnicamente imperfecto, tal vez, pero maravillosamente vivo. No puedes quitarle los ojos de encima”, indicó Vulture.

Según The New Yorker, “la actuación tensa y majestuosa de Driver transmite la confusión y el conflicto que prevalecen en su otro lado, el privado, el gran esfuerzo que se necesita para mantener suficiente orden en su interior, para no correr el riesgo de derrumbarse”.

El rodaje de la cinta se realizó en Módena, la localidad donde se desarrolla gran parte de la historia escrita por el guionista Troy Kennedy Martin. Allí las nuevas generaciones de los contemporáneos de Enzo Ferrari se acercaron a las filmaciones, brindando un sentido de cercanía que contribuyó a que Driver se sumergiera en el mundo del largometraje.

¿Le quedaron ganas de interpretar a otro rol basado en la realidad? No por ahora, según reconoció en la gira de prensa. “Ningún otro personaje histórico. No tengo ambiciones con nadie más”.