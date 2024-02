¿Cuál fue el concierto de The Beatles que habría visto Sebastián Piñera?

Son esos pequeños detalles que terminan generando insospechadas polémicas. La respuesta del expresidente Sebastián Piñera a un cuestionario de El Mercurio de 2017 que le consultaba cuál era el mejor concierto al que había asistido, algo casi inofensivo, se convirtió en tema de conversación en redes sociales. En esa ocasión, el fallecido exmandatario sostuvo que el mejor concierto que ha presenciado fue de The Beatles.

El problema es que la banda británica se separó cuando el ex mandatario aún era muy joven, y las fechas son difíciles de cuadrar, sobre todo considerando que el grupo de Liverpool nunca vino a tocar a Sudamérica.

De acuerdo tanto a la cronología de conciertos de The Beatles como a la historia conocida de Piñera, el período entre 1964 y 1966 parece ser el año clave para dilucidar el misterio.

Una clave: las giras europeas de The Beatles

La biografía de Loreto Daza y Bernardita del Solar cuenta que Piñera viajó a Europa en 1964 junto a su padre, José Piñera, quien fue designado como embajador en Bélgica, y luego se estableció en Nueva York en 1966, siguiendo nuevamente a su padre, designado como embajador ante la ONU.

Es al primer período donde apuntan la mayoría de las posibilidades. Y es la opción que el propio Miguel "Negro" Piñera, hermano del ex mandatario, señaló como la época donde habría ocurrido.

Según dijo el cantante a radio ADN, los hermanos vieron a The Beatles en Europa en 1965, cuando ambos tenían 15 y 11 años, respectivamente.

Tomando esa descripción, el concierto correspondería probablemente al tour europeo que realizó la banda entre el 20 de junio y el 1 de agosto, incluyendo presentaciones en Francia, Italia, España e Inglaterra. Esas fechas coinciden con las vacaciones de verano de los estudiantes en Europa, pero el "Negro" no aclaró exactamente cuál era el lugar adonde habían asistido.

El concierto de The Beatles más cercano a Bruselas, la residencia de los Piñera en esos años, fue el 20 de junio en el Palacio de los Deportes de París, ciudad que está a 300 kilómetros de distancia. Fue el primer show de la que acabó siendo la última gira europea del grupo.

The Beatles

Como solían hacerlo en esos años, The Beatles tocaron dos shows en un día; en esa ocasión tocaron a las 15.00 y a las 21.00 horas, cada uno de los cuales fue visto por una audiencia de 6.000 personas ¿a cuál de los dos asistieron los hermanos Piñera? no hay un dato concreto que permita establecerlo.

Ambos shows fueron grabados por la emisora francesa Europe 1; el primero se retransmitió a partir de las 13.00 horas del día 27 de junio, y el segundo se retransmitió en directo. En los dos, la banda tocó su habitual set de 12 canciones, que en esa gira, según los datos conocidos, era así: arrancaban con Twist and shout, She’s a woman, I’m a loser, Can’t buy me love, Baby’s in black, I wanna be your man, A hard day’s night , Everybody’s trying to be my baby, Rock and roll music, I feel fine, Ticket To Ride y Long tall Sally.

¿O fue en Estados Unidos?

En cuanto a su estadía en Estados Unidos en 1966, las posibilidades son más acotadas. El grupo se presentó entre el 12 y el 29 de agosto en distintas ciudades estadounidenses. Entre ellos, una fecha en el Shea Stadium de Nueva York, el 23 de agosto, que es la que aparece como la más probable coincidencia.

Sin embargo, el libro de Daza y Del Solar deja estos plazos muy justos, porque explica que José Piñera, el padre del ex presidente, fue designado por Eduardo Frei Montalva en agosto en el cargo de la ONU y luego la familia viajó en barco a Estados Unidos.

Además, tras el concierto del 29 de agosto en el Candlestick Park de San Francisco la banda no volvió a dar grandes conciertos en vivo, lo que acota aún más el margen.

La otra posibilidad sería el famoso concierto en la azotea en 1969, oficialmente el último de la banda, pero para esa fecha Piñera estaba en Chile estudiando.