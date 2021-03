Amazon abrirá un nuevo estudio de videojuegos en Montreal

Aunque hasta ahora no han podido dar con un éxito, desde Amazon Games invertirán en un nuevo estudio desarrollador basado en Montreal, Canada que se dedicará a producir juegos AAA.

De acuerdo al anuncio oficial, los miembros fundadores de este estudio son Luc Bouchard , Xavier Marquis, Alexandre Remy, y Romain Rimokh, quienes anteriormente conformaron el equipo que desarrolló Rainbow Six Siege para Ubisoft. Así, el primer juego al que se dedicarán será un juego online basado en una IP original, para lo cual ya están reclutando nuevos trabajadores.

Amazon Games fue fundado en 2012 y hasta ahora no han podido afirmarse dentro de la industria. Su próximo lanzamiento es el MMO New World en agosto de este año, el cual ha sido retrasado numerosas veces. Otros incidentes pasados incluyen el retiro y cancelación de juegos como The Grand Tour y Crucible.

De acuerdo al nuevo comunicado, desde Amazon Games trabajan en varios nuevos proyectos que aun no han sido anunciados.