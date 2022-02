Andrew Garfield asegura que no planea volver a interpretar a Spider-Man aunque sabe que no le creerán

Andrew Garfield cerró su etapa como Spider-Man en 2014 de la mano de The Amazing Spider-Man 2, sin embargo, como el actor volvió a interpretar a Peter Parker durante el año pasado en el contexto de Spider-Man: No Way Home, durante los últimos meses se ha instalado un renovado interés en su versión del héroe.

Pero aunque previamente el actor no quiso cerrar la puerta a otra eventual aparición de su versión de Spidey, en una reciente entrevista aseguró que actualmente no tiene planes para retomar el papel del héroe.

En el contexto de una entrevista con Variety en los Premios del Sindicato de Actores, Garfield fue consultado directamente sobre su futuro como Spider-Man y aunque no dudó en responder, reconoció que costará que la gente vuelva a creer en sus palabras. Después de todo, en la antesala del estreno de No Way Home, el actor dijo una y otra vez que no estaba en la película.

“No hay planes, esa es la verdad”, dijo Garfield. “Quiero decir, todos me llamarán mentiroso por el resto de mi vida. Soy el chico que gritó lobo ahora, eso es todo”.

Pero aunque actualmente no habrían planes para más del Spider-Man de Andrew Garfield, recuerden que las versiones hogareñas de Spider-Man: No Way Home incluirán varios minutos adicionales de las otras versiones de Peter Parker que figuraron en la película protagonizada por Tom Holland.