Aparentemente el nuevo traje de Batman realmente brillará

Batman #100 se publicará en octubre, marcando el final de la saga de “La Guerra del Joker” que marcará a los cómics del hombre murciélago a partir de este mes.

Pero aunque DC Comics recién publicará el número #95 de la revista este mes, la editorial ya está promocionando a los números siguientes, con el objetivo de que los dueños de tiendas de cómics aumenten sus pedidos y las ventas se disparen con el interés de los lectores.

En ese sentido, la compañía ahora reveló una portada variante que presenta un nuevo traje para Batman, tanteando que el héroe tendrá que hacer uso de una nueva implementación. Algo que tiene sentido, ya que Bruce Wayne literalmente perdió todo su dinero y artilugios a manos del Joker, el nuevo hombre más adinerado de Gotham.

La portada fue realizada por el dibujante Jorge Jiménez, uno de los artistas más populares que actualmente tiene DC entre sus trabajadores exclusivos, y por ahora no existen más detalles. No obstante, es inevitable notar que los tonos celestes siguen la línea de cómo todo el Universo DC ha sido influenciado por la introducción del Doctor Manhattan desde el inicio de la etapa Rebirth. Y los cómics de Batman no han estado ajenos de esos efectos.

Vean la portada a continuación.