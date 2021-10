Bill Murray confirmó que estará en la próxima película de Ant-Man and the Wasp

Luego de que el rumor rondase durante las últimas semanas, el propio Bill Murray confirmó que será parte del elenco de una película de Marvel Studios.

“Tu sabes, recientemente hice una película de Marvel. Probablemente no te lo diré, pero da lo mismo”, explicó Murray a un periódico alemán.

“En todo caso, mucha gente se sorprendió mucho porque decidiese aceptar un proyecto como ese, pero para mi la cosa era muy clara: pude conocer al director y realmente me gusta mucho”, remarcó el actor. “Fue divertido, humilde, todo lo que quieres de un director”, expresó.

El hombre en cuestión es Peyton Reed, quien actualmente trabaja en Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Claro que Murray no destacó su trabajo previo en el MCU, en donde se ha hecho cargo de las películas de Ant-Man, sino que en una de sus comedias previas. Y también aprovechó de destacar que las adaptaciones como esa siguen lejos de sus intereses.

“Bring it On la hizo hace muchos y creo que fue malditamente buena. Así que acepté, aunque como actor no estoy interesado en estas grandes adaptaciones de cómics”, agregó Bill Murray.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania se estrenará en julio de 2023.