Así se verá He-Man en el reinicio de animación digital para niños que llegará a Netflix

Por un lado, Netflix será el hogar de Masters of the Universe: Revelation, una serie de animación tradicional comandada por Kevin Smith. Será una serie que continuará los sucesos del show original de la década de los ochentas, por lo que obviamente su foco es para adultos nostálgicos.

Pero el streaming será también de otra serie, He-Man and the Masters of the Universe, un reinicio de animación digital enfocado en los más pequeños del hogar. O al menos será una reinvención que no dependerá de ninguna gota de nostalgia por el héroe que tiene el poder.

Ahora Mattel reveló un primer acercamiento a la serie durante un evento especial, ocasión en la que también presentó a una nueva línea de figuras de siete pulgadas llamada Masters of the Universe Masterverse.

Vean la imagen a continuación que revela a He-Man y Battle-Cat.

Las nuevas figuras (que no tienen relación con la serie):

Previamente, Mattel presentó un par de pósters de esta nueva serie animada.