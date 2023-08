Blue Beetle destronará a Barbie como la película número 1 en Estados Unidos

Finalmente Barbie dejará la corona de mayor recaudación durante un fin de semana en Estados Unidos. La responsable de arrebatarle el primer lugar en la taquilla es ni más ni menos que Blue Beetle, la película baasada en el personaje de DC Comics que tendrá poco más de $25 millones de dólares durante su fin de semana de estreno según las primeras estimaciones.

Según The Hollywood Reporter, la película de superhéroes dirigida por Ángel Manuel Soto recaudó $10 millones de dólares el pasado viernes, lo que la encamina a ser la película número 1.

Pero a pesar de que Blue Beetle logrará arrebatarle el primer puesto a la película de Greta Gerwig, la recaudación estimada no es muy alta. De hecho, es inferior a lo que lograron Shazam! Fury of the Gods ($30.1 millones), The Flash ($55 millones) y Black Adam ($67 millones), todas las cuales terminaron siendo fracasos de taquilla. En el caso de Bluee Beetle, se estima que la película tendría que recaudar $250 millones de dólares para recuperar su inversión.

¿Cuál es el punto de redención? Blue Beetle costó muchísimo menos que esas tres películas, y su gasto de marketing también fue mucho menor, ya que su presupuesto fue de solo $104 millones de dólares ya que originalmente fue desarrollada como un proyecto para el streaming HBO Max.

Consideren que DC Studios se prepara para crear un nuevo universo de superhéroes, por lo que Aquaman 2 será la última producción en ver la luz de la línea de películas iniciadas a partir del Man of Steel de Zack Snyder. Aunque James Gunn, co-presidente de DC Studios, ya alertó que el plan es que Blue Beetle siga teniendo vida en el futuro