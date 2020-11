HBO canceló a The Outsider

No va más. HBO decidió no seguir adelante con la historia de The Outsider para una segunda temporada, concluyendo a la adaptación de la novela de Stephen King en sus pantallas.

De acuerdo a Deadline, la decisión es sorpresiva, ya que el showrunner de la serie, Richard Price, había estado desarrollando activamente una nueva temporada de la historia y se esperaba que la serie recibiese la luz verde para más capítulos.

Al mismo tiempo, aunque no fue un éxito colosal de audiencia, The Outsider sí aumentó paulatinamente su recepción de espectadores. De hecho, el último capítulo de su primera temporada tuvo un incremento de un 90% respecto al debut.

En todo caso, esta decisión implica un fin definitivo para la serie protagonizada por Jason Bateman, Cynthia Erivo y Ben Mendelsohn, ya que la productora MRC buscará a nuevos interesados. En esa línea, la compañía tiene una relación de larga data con Netflix, ya que ha producido hits como ‘House of Cards’ y ‘Ozark’

“Agradecemos a HBO por una gran colaboración en la primera temporada y por ayudarnos a atraer a una audiencia masiva que se enamoró de ‘The Outsider’, estamos ansiosos por encontrar un nuevo hogar para esta notable serie”, explicó Elise Henderson, presidenta de la división televisiva de MRC.

A grandes rasgos, The Outsider es un thriller con elementos de terror que sigue a “una investigación aparentemente sencilla sobre el espantoso asesinato de un niño local encabezado por un policía experimentado y un investigador poco ortodoxo para cuestionar todo lo que creen que es real, mientras una insidiosa fuerza sobrenatural se abre camino en el caso”.