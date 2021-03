Crash Bandicoot: On The Run fue descargado 8 millones de veces en un día

El spin off para dispositivos móviles Crash Bandicoot: On The Run finalmente fue lanzado el 25 de marzo y un nuevo reporte asegura que ya acumula una importante cantidad de descargas.

Desde Eurogamer informaron que el juego recibió mas de 8 millones de descargas durante su día de lanzamiento.

Esa cifra implica que el videojuego acumula más de 11,4 millones de usuarios desde su disponibilidad anticipada en regiones selectas, lo que se concretó dos días antes.

El título es un juego tipo endless runner que presenta al marsupial en una historia en la que el Doctor Neo Cortex lo hará atravesar múltiples dimensiones paralelas. Crash Bandicoot: On The Run ya está disponible para Android y iOS.