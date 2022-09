Mel Gibson asegura que Arma Mortal 5 va a suceder pese a los cambios en Warner Bros Discovery

Aunque en un momento se estableció que una nueva secuela de Arma Mortal iba a ocurrir, la muerte del director Richard Donner en 2021 puso un freno a todos los planes. Luego Mel Gibson aseguró que los involucrados sentían la responsabilidad de seguir adelante con el proyecto, pero todo se estancó sin novedades.

Pero ahora el actor que interpreta al sargento Riggs reveló que, después de la muerte Donner, siguieron trabajando en el guión e inclusive lograron concluirlo. Ahora solo están esperando para poder concretarlo.

“Está en proceso, ¿sabes? Es una de esas cosas que, si me preguntas, se trata de algo obvio. Trabajé en el guión que, por supuesto, fue iniciado por Donner”, dijo el actor al portal Joblo. “Él y un chico tenían una plantilla bastante buena. pero Donner falleció, me senté y terminamos el guión... y me divertí mucho trabajando con Richard Wenk, el escritor. Es un guión bastante bueno, me gusta mucho”. agregó Gibson.

“Creo que lo que lo retrasó es que en Warners están cambiando de sombreros... ya sabes... este tipo fue despedido, y este tipo se hizo cargo de Discovery y todo eso. A veces te pierdes en la confusión mientras intentan reagruparse y ordenarse, pero esto es algo que se hará. No estoy muy seguro de cuándo, pero sucederá”, finalizó.

El plan de Arma Mortal 5 es reunir a todo el elenco, incluyendo a actores como Danny Glover y Rene Russo, aunque por ahora está todo en una fase tan inicial que ni siquiera se han referido respecto a si lograrán convocar a Joe Pesci, quien salió de su retiro solo para colaborar con Martin Scorsese.