Creador de Invincible dice que las próximas temporadas llegarán más rápido

Ha sido una larga espera para la segunda temporada de Invincible, sin embargo su creador, Robert Kirkman ha señalado que las próximas temporadas llegarán con mayor rapidez y los fans no tendrán que esperar tanto entre una y otra.

Cabe recordar que Invincible se estrenó en marzo de 2021 a través de Prime video y este 3 de noviembre es que finalmente estrenará su segunda temporada tras una espera de más de dos años.

En conversación con Variety es que Kirkman señaló que “Lo que puedo garantizar es que el intervalo entre la temporada 1 y la 2 es el intervalo más largo que deberíamos tener jamás, ya sabes, salvo alguna catástrofe imprevista”.

A la vez que, en cuanto al tiempo entre cada temporada, señaló que es algo que aún se está discutiendo. “Puede ser cada 18 meses, 16 meses, 13 meses o cada 12 meses. Todavía estamos tratando de resolverlo”.

En la ocasión, Kirkman también se refirió a la tercera temporada de la serie, en la cual ya están trabajando. “Hay tantos actores que están en la temporada 3 que no están en la temporada 2 que me aterroriza hablar de actores en las entrevistas, porque la temporada 3 ya ha sido grabada, y las sesiones definitivamente transcurren juntas en mi cabeza. Hay personas que estaban en la temporada 1 cuyos personajes no aparecen en la temporada 2, pero sí en la temporada 3; ese es un dato que les daré”.

Invincible se estrenará este 3 de noviembre.