Creadores de Shogun se refirieron a una posible segunda temporada de la serie

Shogun, la serie basada en el Japón feudal se ha convertido en todo un éxito en Disney+ y Star+, por esto, y en el marco del fin de la primera temporada, es que sus creadores Justin Marks y Rachel Kondo han abordado la posibilidad de una segunda entrega.

En conversación con The Hollywood Reporter, es que los creadores, que son marido y mujer, se refirieron respecto a la serie que se encuentra basada en una novela del mismo nombre. “Llevamos la historia hasta el final del libro y colocamos un punto al final de esa oración. Nos encanta cómo termina el libro; fue una de las razones por las que ambos sabíamos que queríamos hacerlo y terminamos exactamente en ese lugar”, señalaron.

“He participado en el pasado en programas como este, donde construyes una fábrica completa, y solo produces 10 autos y cierras el taller. Es un fastidio. Ya sabes, uno de nuestros productores escribió un manual de instrucciones de casi 900 páginas sobre cómo hacer este programa, casi tan largo como el libro Shogun. Todo este conocimiento de infraestructura se incorporó. Solo espero que alguien más, tal vez un amigo, necesite una introducción a la producción sobre el Japón feudal en algún momento, para poder decirle: “Aquí tienes, usa este libro. Eso le ahorrará 11 meses”, apuntó Marks.

Cabe recordar que la serie de Shogun, basada en la novela homónima del autor James Clavell de 1975, se estrenó el pasado 27 de febrero a través de Disney+ y Star+, y estuvo compuesta por 10 episodios.

De todas formas, sus creadores no descartan del todo una segunda temporada, “Son sólo nuestros cuerpos los que hablan. ¿Quieres tener otro hijo ahora mismo? (Risas.) Sabes, también hicimos este programa hace mucho tiempo, debido a la larga cola de postproducción. No es como una serie de televisión normal, donde si estuviéramos en una situación como esta promocionándola, no estaríamos ya en la sala de guionistas, sino que ya estaríamos en el set de rodaje de la segunda temporada”.