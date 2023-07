Deadpool 3 incluiría un cameo sobre una película que nunca se materializó

De acuerdo a diversos reportes, Deadpool 3 será una nueva fiesta de cameos del multiverso cinematográfico de los personajes de Marvel. Todo un “No Way Home” de los X-Men.

En específico, se ha hablado de la presencia de los principales rostros de la etapa mutante bajo el control de 20th Century Fox, como son los casos de Halle Berry (Tormenta), Famke Janssen (Jean Grey) y James Marden (Scott Summers).

Pero ahora un nuevo reporte indica que un actor que nunca logró materializar su proyecto cinematográfico, algo que parece cada vez más recurrente tras lo que sucedió con Nicolas Cage en the Flash, finalmente podría encarnar a uno de los mutantes más populares de los noventas.

Según el insider @MyTimeToShine, el actor Channing Tatum ya filmó un cameo para interpretar a Gambit durante la primera película de Deadpool bajo el paraguas del universo Marvel..

Remy LeBeau, el mutante conocido como Gambit, fue el foco de un proyecto anunciado en 2014, protagonizado por Tatum y que quedó estancando en su desarrollo por más de cinco años.

De hecho, el plan inicial era que Tatum debutase en X-Men: Apocalypse, pero esa idea terminó siendo desechada. Joshua Zetumer trabajó en el guión de la película en solitario de Gambit, la cual originalmente iba a ser dirigida por Rupert Wyatt (Rise of the Planet of the Apes).

Posteriormente, directores ccomo Doug Liman y Gore Verbinski tomaron el relevo, pero todo se estancó una vez que Disney compró 20th Century Fox,