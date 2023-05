Deadpool 3: un reporte sostiene que antiguos X-Men también serían convocados

No solo de Hugh Jackman viviría Deadpool 3, ya que un nuevo reporte apunta a que otros actores relacionados con las películas mutantes que estrenó 20th Century Fox también serían parte de la primera producción del mercenario interpretado por Ryan Reynolds bajo el control de Disney.

Todo comenzó con una publicación de Halle Berry, quien a través de su cuenta de Instagram se mostró con un pelo platinado como en sus tiempos en el rol de Tormenta.

Tras ello, la cuenta de Twitter CanWeGetSomeToast planteó que Deadpool 3 incluirá no solo a Berry, sino que también a James Marsden como Cyclops y Famke Janssen en el rol de Jean Grey.

Nada de lo anterior está confirmado, pero considerando como las películas de superhéroes han apostado por explotar la nostalgia, ya sea en producciones como Spider-Man: No Way Home o la próxima The Flash, una jugada de este tipo no debería sorprender.

Al mismo tiempo, Deadpool aprovechó de dar un pequeño espacio a la “Primera Generación” comandada por James McAvoy y concretó múltiples referencias al Logan de Jackman, por lo que siempre buscó conectarse con el resto del universo mutante.