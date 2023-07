Demandan a Twitter por $500 millones de dólares por no pagar indemnización a empleados despedidos bajo la dirección de Elon Musk

La ex jefa de Recursos Humanos de Twitter, Courtney McMillan, presentó una demanda colectiva contra la empresa, exigiendo que Elon Musk pague $500 millones de dólares a los ex empleados. ¿El motivo? el multimillonario presuntamente no pagó las indemnizaciones que implicaban los despidos masivos que impulsó tras la adquisición de la red social.

Según explican en Gizmodo, la demandante alega que los empleados recibieron la promesa de que conservarían sus beneficios, incluyendo la indemnización, después de que Musk adquiriera la compañía en octubre.

Sin embargo, tras una serie de despidos masivos, la demanda plantea que muchos trabajadores solo recibieron una fracción de la indemnización que se les había prometido.

Una acusación por promesas no cumplidas

Esta acción legal, que acusa a Musk y a la empresa de intencionalmente no cumplir con las promesas, menciona un documento de preguntas frecuentes aprobado por el magnate antes de asumir el cargo de propietario y CEO de Twitter.

Ese documento establecía que los empleados despedidos serían elegibles para recibir indemnización. La demanda también señala que se ofreció a los empleados despedidos solo tres meses de compensación, lo que es menor a lo que se les debía pagar según los términos del acuerdo de fusión.

McMillan sostiene que Twitter planeaba engañar a los empleados sobre la indemnización a la que tenían derecho, a pesar de que el documento de preguntas frecuentes confirmaba el acuerdo establecido en la fusión.