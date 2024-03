Una publicidad chilena demandada por George Lucas: la historia detrás del icónico comercial viral de Cristal

Es probable que las tandas comerciales sean el factor más molesto para las audiencias a la hora de mirar cualquier película o programa en la televisión. Justamente eso fue lo que preocupaba al equipo creativo detrás de Cristal, una de las marcas de cerveza más emblemáticas del país, diez años atrás, cuando el streaming era una realidad todavía lejana.

El objetivo era simple: luchar contra el zapping y mantener la atención de las personas, aunque sea por unos pocos segundos. Así fue como surgió una propuesta poco convencional que establecería un hito dentro de la publicidad chilena.

Corría el verano del 2003 cuando el primer episodio de Star Wars llegaba a las pantallas de Canal 13. Todo normal hasta que Obi Wan Kenobi se acerca a un cofre para buscar el antiguo sable de luz de Anakin. Y cuando lo abre, sólo hay hielos y una buena cantidad de cervezas Cristal bien frías, en una breve y sorpresiva escena acompañada del característico jingle de la marca.

El spot no solo se repitió en varias escenas de la icónica saga de George Lucas. El éxito de la campaña era una realidad y, de esta forma, la intervención se volvería a mimetizar más adelante en otras películas que arribaron a la exseñal católica, como American Beauty, Gladiator y Notting Hill, emitidas durante el 2004 y que hoy vuelven a estar en la palestra tras una serie de publicaciones en X -ex Twitter-.

“Las agencias nos presentaron la idea con una primera intervención ya realizada en Star Wars”, contó a The Clinic el exjefe de marketing de Cristal, Felipe Wielandt. “Nos gustó y decidimos seguir. Tuvimos que definir dos intervenciones más, ya que eran tres de Cerveza Cristal en cada película”.

“La idea era empatar lo más posible la escena original teniendo el cuidado de no intervenir nunca la película. No podíamos usar a los actores, ni siquiera había diálogos imitando los originales. Eran tres a cinco segundos en que sorpresivamente aparecía nuestro producto como si estuviera en escena”, afirma Wieldand.

Así, hasta que se acabó el “factor sorpresa” y los anuncios dejaron de implementarse. De todas formas, la campaña no pasó desapercibida. La publicidad fue merecedora del premio Grand Prix de Cannes por creatividad en medios, además de un galardón de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (Achap). Pero no todo fue color de rosas.

Demandados por George Lucas

En la época, el particular anuncio criollo llegó a los ojos del mismísimo George Lucas. Lejos de tomárselo con humor, el cineasta optó por demandar al canal chileno ante el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria de Chile (Conar). ¿Su argumento? Las presuntas infracciones al derecho de autor y al código de ética publicitaria que implicaba el comercial de la marca perteneciente a la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU).

Finalmente, y tras un año de la primera emisión del comercial que intervino la trilogía original de Star Wars, el Conar decidió acoger el reclamo efectuado por Lucasfilm, productora fundada por el director y que gestionaba todo lo relacionado a La guerra de las galaxias. La resolución fue ordenar al canal que la publicación relativa a dichas películas no se emitiera otra vez.

Sin embargo, ese no fue el único gallito legal de Lucasfilm con nuestro país. El 2023, el chileno Matías Jara De Barbieri fue demandado por la productora en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), argumentando que el nombre de su empresa, un lavadero de autos llamado “Star Wash”, estaría infringiendo la Ley de Propiedad Industrial y “causar perjuicio a Lucasfilm”.

Aunque cabe destacar que el creador de la saga vendió la productora a Disney el 2012 por 4 mil millones de dólares.

Wielandt también recordó con el medio nacional el impasse con el cineasta. “Con esta campaña hasta George Lucas habló de nosotros hace 20 años. Hoy lo retomaron miles de personas alrededor del mundo, incluyendo a Elon Musk. Es un orgullo para cualquier chileno que la publicidad de una marca chilena dé tanto de qué hablar”.

De X al late de Stephen Colbert

En los últimos días, los videos de la campaña chilena generaron una verdadera tendencia entre los usuarios de X. Un impacto que inició entre los cibernautas anglosajones, que comenzaron a elaborar una serie de memes insertando la peculiar intervención de la cerveza en distintas películas, series e incluso videojuegos.

“Cuando la trilogía original de Star Wars se emitió en la televisión chilena a principios de la década de 2000, se tomó una medida controvertida para intercalar anuncios de cerveza para evitar cortes comerciales y los resultados son a partes iguales desconcertantes e hilarantes”, describe un tweet del sitio IGN que recopila las menciones en la trilogía original de la saga.

Tanto así, que el spot fue recientemente parodiado en The Late Show with Stephen Colbert, uno de los programas de conversación más populares de Estados Unidos.

Allí, y a lo largo de su más reciente episodio, Colbert no solo explicó el origen de los memes, sino que también hizo referencia al comercial a lo largo del capítulo. “Ahora fue sutil, pero es posible que hayas notado una colocación de producto de buen gusto para la cerveza chilena Cerveza Cristal. Lo siento, pronuncié mal eso”, explica el conductor, que cantó en un correcto español el jingle de la marca.

“Y eso no es todo. También editaron anuncios en una escena donde Luke encuentra Cerveza Cristal en el Sistema Degobah, y en una escena con el Emperador. Y por supuesto, el momento devastador al final de El imperio contraataca, cuando Darth Vader revela ‘Luke, I am your lager’. Es una locura que solo hayan hecho esto con Star Wars, porque el suave sabor de Cerveza Cristal encaja perfectamente en cualquier película clásica”, agrega, para luego presentar una serie de ediciones donde la publicidad encajaría a la perfección.

Por supuesto que el revuelo fue aprovechado por Cristal, que ya subió en sus redes sociales una serie de menciones a la reciente tendencia provocada por su antiguo golpe publicitario. “Es increíble que a Elon Musk le guste la campaña, le respondimos por X. Sabemos que Elon quiere llegar a Marte, que es un planeta muy caluroso, y por eso le ofrecimos enviarle unas Cervezas Cristal de regalo”, señaló con simpatía Felipe Sarah, Gerente de Marketing de la marca.

“Fue increíble. Un acierto publicitario de hace más de 20 años. Con esta campaña ganamos un Cannes Lion. Es reflotar algo que ya nos llenaba de alegría y es un orgullo que se esté hablando a nivel mundial de una campaña realizada en Chile, por ejecutivos chilenos y de una cerveza chilena, que ha acompañado la vida de los ciudadanos por más de 45 años”, recordó Sarah sobre el episodio, que trajo de vuelta la nostalgia en semanas donde otros contenidos chilenos de antaño se volvieron tendencia en los países del norte, como lo sucedido con Dubidubidu de Christell.