De Young Cister a Alex Ortiz: los padres orgullosos en el Festival de Viña

La edición 63° del Festival de Viña del Mar se celebró entre el domingo 25 de febrero y el viernes 1 de marzo. En su parrilla programática, contó con doce artistas, seis humoristas y con los representantes de distintos países que se presentaron en las Competencias Internacional y Folclórica. Con la animación de Pancho Saavedra y María Luisa Godoy, se vivieron muchos acontecimientos –para bien y para mal–, que marcaron las seis jornadas.

Y si bien los artistas y humoristas fueron lo grandes protagonistas del certamen, hubo también algunos personajes que se robaron la atención de las cámaras: sus padres. Te contamos cuáles fueron algunos de los padres que cautivaron a las redes sociales y a la Quinta Vergara por el apoyo a sus hijos:

Los padres de Young Cister

Sin duda, fueron uno de los protagonistas de la noche del jueves 29 de febrero. Luego de que el intérprete de Hasta la luna hiciera un recorrido por sus distintos álbumes y eras musicales, el monstruo pidió la Gaviota de Plata para el artista de Quilicura.

Minutos después, el público pedía el reconocimiento de oro, en medio de los gritos de la gente y de la emoción de Young Cister, ya con los animadores arriba del escenario, la cámara captó el momento cuando Esteban pregunta por su mamá, ya que no estaba sentada viendo el show. Es ahí cuando los padres entran por el lateral de la tarima para hacer entrega del galardón, con notoria emoción.

El papá de Trueno

Tras la baja de Peso Pluma, el argentino Trueno ocupó el puesto, cerrando la última noche del Festival. En su historia, su padre cumple un rol fundamental, conocido como Peligro, es un respetado rapero. Desde ahí, el intérprete de Mamichula conoció el mundo del freestyle, también inventó su nombre artístico en conjunto con su padre. Es por esto, que la aparición de Pedro Peligro en el escenario de la Quinta Vergara causó sensación.

Había pasado tiempo desde que un representante del rap se presentaba en el recinto viñamarino, con bastante éxito. Y tal como ocurrió con el chileno la noche anterior, fue su padre quien le entregó la Gaviota de Plata.

La mamá de Alex Ortiz

En su debut en Viña del Mar, el comediante Alex Ortiz que cerró las rutinas el último día del Festival, se presentó con un guion que tenía de principal protagonista a su propia madre. Consolidando el éxito, se llevó ambas Gaviotas. Durante la transmisión, las cámaras enfocaron múltiples veces a Bettina, quien se mostraba muy sonriente y emocionada en la Quinta Vergara.

Posterior al término del certamen, Bettina asistió al programa Arriba Viña!, en el que fue consultada por la veracidad de las anécdotas que se contaban en el monólogo. “Casi la mayoría es verdad”, dijo, y agregó: “Hace mucho tiempo no iba a ver la rutina, lo he visto como dos veces, nada más. Pero mi hija me decía ‘el Ale tiene una rutina muy buena y sales mucho tú’, pero nunca pensé que era tanto. Es que él me analiza completa”. En la misma instancia, insistió en el orgullo que sentía por el triunfo de Alex.

Los padres de Luis Slimming

Si bien, no aparecieron en la transmisión, sí fueron mencionados por el humorista en su rutina. “Cuando fui al Festival de Olmué, no sé si saben, pero fue el mismo día que se casaba mi hermana con el pololo de toda su vida. Finalmente mis papás decidieron quedarse con ella y yo fui solo al Festival... y se separó la hueona”, decía el chiste que desató risas en el público.

Además, su guion tuvo una sección sobre su propio rol como padre de Mathilda, en la que bromeó sobre ser padrastro y todo lo que eso conlleva.

Los padres de Mora

El cantante puertorriqueño abrió la noche del miércoles 28. Y no venía solo, sus padres lo acompañaron en este viaje, para apoyarlo, y también, para celebrar el cumpleaños de la madre, que cumplió el lunes 4 de este mes, según se afirmó en un registro grabado por Constanza Santa María, periodista y parte del jurado 2024. Habitualmente los progenitores no van a los shows de su hijo, pero como señaló el productor Daniel Merino a Culto, en esta ocasión viajaron especialmente para conocer el Festival. El evento es conocido en Centroamérica desde los años en que transmitido por la señal internacional de TVN.