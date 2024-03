Luis Slimming tras Viña: “Estaba preocupado de la odiosidad. Si todos dicen que un tipo es fome se genera eso”

Una llamada telefónica, despertó al comediante Luis Slimming (36), al mediodía del miércoles 28 de febrero. Solo habían pasado unas horas desde su exitoso debut en el Festival de Viña y las emociones aún estaban a flor. “Llegué como a las 7:00 de la mañana al hotel y me desperté cuando me llamaron por teléfono y dije: bueno, están despertando para echarnos (ríe) pero era para avisarnos que que habían entrevistas y cosas así”.

Tras su actuación, una de las más vistas del Festival al marcar 37,9 puntos de rating (con peak de 40 puntos), “Don Comedia” salió a celebrar acompañado de su círculo más íntimo. “Conseguimos una casa acá en Valparaíso y ahí fuimos. Estuvo mi familia, mis amigos del colegio, amigas de la universidad, el equipo con el trabajo en El sentido del humor, colegas que llegaron a saludar, había copete, había comida. Entonces ahí estuvimos carreteando hasta altas horas de la noche”, cuenta a Culto en un rincón del Hotel Sheraton Miramar.

Luis Slimming Foto: Dedvi Missene/La Tercera

Para Luis Slimming la actuación de Viña fue un desahogo tras una tensa previa, marcada por alguna polémicas en redes sociales y un episodio de pifias en una presentación en Chile Chico. Por eso, cuenta, estuvo atento a lo que sucedía con otro humoristas, en especial lo que sucedió durante la rutina de Javiera Contador, la que fue reprobada por buena parte del público en la Quinta Vergara.

“Me tenía preocupado más que nada por esta odiosidad que se está generando, esta narrativa de que ohh le fue mal, oh lo pifiaron, porque al final el lenguaje crea realidad y uno sabe que los medios moldean un poco la situación del país. Si los medios endiosan a alguien, toda la gente empieza a creer que es bueno. Si los medios empiezan a mostrar solo delincuencia, la gente piensa que la realidad es así. Si todos los medios están diciendo que un tipo es fome, que lo pifiaron, genera esa sensación. Entonces, obviamente había un miedo en eso. Pero también estaba mi trabajo detrás. La gente que me ha ido a ver en vivo, que me había visto en los podcast, sabía que a lo mejor fue un mal show nomás. A lo mejor Chile Chico no es lo que representa esta persona”.

¿Tenías un plan B en caso de que pasara algo como lo que le sucedió a Javiera Contador?

Tenía algunos chistes cortos pensando que eso me podría ayudar a llamar la atención rápidamente. Pero no tenía ningún plan B, no tenía a la familia de Los 80 reuniéndose ahí. Estaba en pelotas

¿En qué momento del show sentiste que lograste entrar con el público?

Con el (chiste) de Sandy. Yo dije ya, si se ríen con esto, ya se ríen con todo lo que viene, porque era el más peligroso. Es un chiste simpático y todo, pero tiene una alta cuota de humor negro. Y con el de la Teletón también, por nombrar la Teletón, quería que se entienda que no me estoy riendo de ningún discapacitado, sino que me estoy riendo de alguien que piensa que la la disfunción eréctil puede ser una discapacidad. Yo dije: si se entiende, ya estoy listo. Y yo creo que ya después en el bloque familiar ya estaba más relajado.

Y el chiste en que se hace una referencia al Flaco, que generó una polémica con él porque no quería que lo dijeras ¿por qué se incluyó?

Noo, eso fue una polémica que no existe. Yo tenía un chiste que era del Flaco que lo iba a tirar en Olmué y ahí no lo tiré porque el chiste tenía dos marcas involucradas, Pepsi y Coca-Cola y no podía nombrarlas porque eran auspiciadores del festival y por eso ese chiste no fue ahí. Y ese chiste por la misma razón, no podía ir en Viña, no tiene nada que ver con el Flaco. Y claro, el chiste sí hacía alusión a la droga, pero también era una cuestión que el mismo Flaco contó, de hecho una vez estuve en un programa de tele donde él me decía bueno, mientras la cuestión sea en pos del humor, riámonos todos.

27 DE FEBRERO DE 2024 / VIÑA DEL MAR Conferencia de prensa del Humorista Luis Slimming posterior a su presentación durante la tercera noche del LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar desde la Quinta Vergara FOTO: FRANCISCO VICENCIO /AGENCIAUNO

Siempre has mencionado a Álvaro Salas como un referente ¿qué te parece que ahora se esté diciendo que tú eres el “nuevo rey del chiste corto”?

Nooo Alvarito Salas, es el rey del chiste corto. O sea, yo me feliz que me nombren así, pero tengo chistes largos también jajajajaja (rie). Qué gusto que dio risa nomás, eso me gustó mucho.

En tu rutina hubo mucha mención y guiños a comediantes clásicos, Hermógenes Conache, el mismo Álvaro Salas ¿fue algo pensado para la ocasión?

Sí, pero no era intencional. En el Entre broma y broma, el programa en que entrevisto a humoristas en YouTube, he podido conocer a muchos de ellos, Alvarito Salas, Hermógenes Conache, me falta el Flaco, pero. Pero sí, yo siempre admiré mucho a los humoristas, me gustaba que cada uno tuviera su estilo. En Olmué también hacía referencia a otros humoristas, porque uno saca cositas de cada humorista y de ahí uno va adoptando una personalidad. Y la idea es que después, eventualmente te despegues de tus referentes. Pero claro, quedan resabios de eso.

Llamó la atención la aparición de Jane Morgan (la dueña del sexshop Japi Jane) en tus rrss mientras contabas el chiste sobre el frenillo ¿cómo se gestó eso?

El chiste del frenillo era un chiste que siempre daba risa a la gente que lo entendía, y a la gente que no le entendía igual le daba risa porque en los bares se lo explicaba la persona que estaba al lado. Entonces decíamos igual sería chistoso que la gente lo entendiera en la casa. Y por tratar de hacer algo novedoso así como interactivo, dijimos ya, qué pasa si si ponemos un código QR que nos lleve a un video de Jane Morgan, que había ido hace poco al Sentido del humor, entonces teníamos muy buena onda con ella. Le dijimos oye ¿podrías explicar de la manera más docta posible lo que es el frenillo con uno de tus juguetes? ella lo hizo y salió la raja. Fue muy chistoso y se publicó indirectamente porque claro, en el Festival me dijeron nooo pero como vamos a hacer eso. Les respondimos, bueno, pero ¿podemos poner un link? sí, eso sí, y ahí quedó.

Tras este exitoso debut en Viña ¿qué tienes en lo inmediato?

Seguir con el proyecto de El sentido del humor, el podcast, el Entre broma y broma. Estoy en un programa con Fabricio Copano, El antídoto, que se viene en marzo o abril y también escribir una rutina, escribir nuevos chistes para presentarlos en casino, en festivales, que es la pega que a mí me encanta. La pega que estuve haciendo durante el año pasado la amé. Entonces ojalá pudiera hacerla de nuevo.

