Álvaro Salas y el título de “nuevo rey del chiste corto” de Luis Slimming: “Yo todavía me siento muy vigente”

Lo ha mencionado varias y veces y lo volvió a hacer durante su conferencia de prensa tras su exitosa presentación en el Festival de Viña. Luis Slimming, el gran triunfador de la tercera noche, no oculta su admiración por los comediantes clásicos, en particular por Álvaro Salas. Incluso, en algún momento ocupó una cortina muy similar a la que el clásico comediante usó en su presentación en Viña 2000.

En la rueda de prensa, Slimming comentó que el mismo Salas lo llamó para pedirle que no usara más esa cortina. Salas recuerda esa episodio. “Él en Olmué la usó, me llamó mucho la atención y yo le dije ‘oye, ya córtala, porque era la cortina que me hizo Horacio Saavedra para (el show en Viña) del año 2000’. Y me acusó en la conferencia de prensa, pero siempre muy buena onda. Yo lo felicité antes, después y me alegro mucho cuando al humor le va bien en todos los festivales”.

Ambos comediantes tienen una buena relación. Slimming no solo es un reconocido admirador del estilo de chistes cortos del porteño sino que también lo ha invitado a su programa de entrevistas Entre broma y broma. Por ello, hay una afinidad que se ha notado en los días de Viña.

Álvaro Salas, aún con actividad en eventos no televisados, cuenta que solo anoche pudo ver el Festival de Viña. Con la propiedad de haber estado en tres ocasiones con el grupo Pujillay y dos en solitario, se hizo una opinión de la exitosa rutina de Slimming. “Estuvo muy entretenida, muy bien lograda. Se nota que se preparó bastante bien. Él es muy profesional y tiene mucha experiencia pese a ser joven. Lo dice mucho en la rutina, como guionista es muy creativo y anoche se manejó bastante bien con los tiempos. Yo pensaba que iba a ser difícil ir después de Maná, pero la gente se tranquilizó después”.

¿Qué le parece que se diga que Luis Slimming es el nuevo rey del chiste corto?

Cuando se dice el heredero, el rey, el príncipe del chiste corto ya son nombres que ponen ustedes la prensa. Pero me siento viejo cuando digo que estoy dejando herederos. Yo todavía me siento muy vigente, pero me alegro mucho por él, ha tenido muy buena onda. Me invitó a su programa.

Aunque no ha visto las rutinas que se han presentado hasta ahora, Salas también hace notar que no ha sido indiferente a las caídas de otros. “Me alegro cuando al humor le va bien, como también me da pena, me amargo cuando a los humoristas no les va bien. No había visto la rutina de la Javierita (Contador) y uno sabe todo lo que se prepara, todos los nervios que hay, como uno involucra a la familia, a su entorno, cuando uno va a Viña y es cuando más triste, pero esperemos ver lo que queda. Le tengo mucha fe hoy día a Lucho Miranda, ojalá le vaya bien siempre, porque el humor siempre marca.

Don Comedia triunfa: Luis Slimming debuta en Viña con un show contundente y se lleva ambas gaviotas

Ha sido tema en redes sociales lo de las pifias a los humoristas. ¿Cómo lo ve usted?¿Cree que ahí debe haber manejo de los animadores?

No, la culpa no es de los animadores ni nada. A mí lo que me da lata es que se pifie a los humoristas y los cantantes que son fomes y desafinados no los pifia nadie. El Dino (Gordillo) lo dijo una vez, que los cantantes vienen, cantan las mismas canciones de siempre y los vuelven a aplaudir y les todos los premios. Uno repite un chiste y lo crucifican, lo encuentro medio injusto en esa parte. Es una lata porque siempre hay un trabajo detrás. Yo las veces que he ido, fui tres veces con Pujillay y dos veces solo, me contrataron en septiembre del año anterior, o sea uno tiene cinco meses para preparar la rutina, prepararse también en lo personal, en lo psicológico, todo aspecto. Hay que demostrar la rutina, hacer eventos de empresas más chico. Yo siempre hago una comparación con el fútbol; cuando uno tú te preparaste un partido y no te está funcionando el entrenador tiene cómo reaccionar, cambiar jugadores, cambiar el esquema, pero en el humor, especialmente en el stand up, que son historias, no tienes cómo reaccionar. Por eso uno se especializa en el chiste corto, en el en la historia más breve, porque si no está funcionando tú cambias de dirección y adelante. Pero nadie se merece que lo pifien y lo rechacen así, hay gente que está apoyándote y nadie lo merece.

¿Qué le parecieron los guiños a los humoristas clásicos en la rutina de Slimming? Hubo algunos guiños a gente como el Flaco, Hermógenes Conache, Sandy, a usted mismo...

Bueno, uno se siente contento cuando se dice que uno fue un referente. Y realmente yo he apoyado mucho a los humoristas jóvenes. De hecho me fueron a ver una vez Urrutia con Lucho Miranda y otro más que no me acuerdo el nombre en este momento. Después me invitaron a un show de ellos. Yo los acompañé, fui, actué con ellos también, hice 15 minutos. Uno también fue joven y también necesitamos que nos apoyaran. Pero es bonito que te reconozcan eso por tantos años disfrutando, recogiendo y estimulando.

Contaba que aún hace pequeños eventos. ¿Volvería eventualmente al Festival de Viña?¿Lo han contactado?

Te digo algo con mucho humildad. A mí me llaman todos los años. No solamente a mí, yo creo que también a otros humoristas con trayectoria, pero uno, uno ya fue. No digo que no voy a ir nunca más, pero por ahora no. Yo no lo veo como una competencia de quién va más veces, quién tiene más antorchas. Uno va cuando cree que que necesita ir y está plenamente vigente, con una rutina buena. Yo no hago festivales televisados porque estoy con una rutina con hartas novedades. Y no te digo que no descarto que más adelante, pero quiero tener salud y buena memoria para que cuando me inviten de nuevo pueda ir. Pero por ahora, no sabes lo que disfruto sentado en mi casa mirando como sufren otros ajajaja (ríe). Porque uno sabe cómo son los nervios la noche anterior, uno no duerme, así que es un relajo verlo por la tele.