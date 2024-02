El particular ruego del “Flaco” a Luis Slimming antes de su show en Viña: “No sé que le pasa que insiste, estoy rehabilitado”

Antes de que Luis Slimming se subiera al escenario de la Quinta Vergara, en la tercera noche de Viña 2024, el “Flaco”, Paul Vásquez, el exmiembro de Dinamita Show hizo una particular petición al joven comediante. Aprovechando los micrófonos de radio Cooperativa, Vásquez le sugirió que no hiciera chistes sobre su pasada adicción a las drogas.

“No sé qué le pasa a Luis que insiste...la gente valoriza y reconoce mi rehabilitación. Desde hace 21 años estoy rehabilitado, entonces, que le sigan vuelta a mi pasado con las drogas”, argumentó. En la misma, también añadió sus sentimientos al respecto: “A mí no me molesta, para mí el humor es el humor y quedó demostrado cuando me hicieron pebre en El Purgatorio, entonces yo digo, ¿para quién es la censura? No se puede hacer chistes de homosexuales, pero sí se puede hacer humor con los drogadictos, también es delicado”.

Posteriormente, en su podcast El sentido del humor Slimming reveló el estado de la relación entre ambos. “Me enteré de que parece que El Flaco está enojado, por un chiste que conté en Olmué. Parece que todo, todo le molestó. En general que lo hueveara con el tema de la falopa. Tema difícil”, dijo en episodio del 31 de agosto de 2023.

“En lo personal, no me molesta y ojalá que esta rutina no empiece de nuevo con este chiste que está prohibido sino que se suba al escenario de la Quinta Vergara y disfrute, y que no trabaje para sí, que trabaje para la gente, para la galería, que disfruten su momento”, agregó.

La referencia de Vásquez al “chiste prohibido” tiene que ver con la rutina que Slimming presentó en Olmué 2023. El comediante reveló que le habían pedido eliminar un chiste. Este incluía al Flaco. “Yo sé que la droga hace mal, pero al flaco le hacía tan bien hueón. Era bueno El Flaco, o sea, sigue bueno. Solo que ahora es como una piscola con Pepsi, bien… Pero con Coca es otra hueá”, versaba la broma que no fue transmitida. Según declaró “Don Comedia”, la limitación fue causa de la mención a las marcas.

Entonces, Vásquez añadió: “Yo creo que la gente está cansada que sigan haciendo humor respecto a lo de la droga, que es una historia innegable. Obviamente todos los que me quieran atacar lo primero que sacan es mi pasado con la droga ¡Hace 21 años que yo estoy limpio! ¡Y la gente lo sabe! Yo tengo un público y tengo una hinchada, entonces, cuando me atacan, salen inmediatamente a defenderme”.

Huelga decir que en su rutina del pasado martes 27, Simming volvió a incluir al Flaco.

Todo partió al hablar de cómo algunos comediantes había tenido problemas con la droga. Fue allí que reveló en un chiste que “un comediante clásico contó que se gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína”.

Tras realizar algunos chistes sobre el uso de calculadoras, volvió al tema, indicando que el supuesto humorista “consumía dos jales cada hora. O sea, se pegaba un jale cada media hora”.

“Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero ‘El Indio’, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?”, señaló Slimming ante las risas del público, quienes dedujeron inmediatamente de quién se trataba.

“No me gustaría revelar la identidad de esta persona”, agregó el humorista. “Para mí es uno de los mejores comediantes de Chile y un excelente bombero. Aprovecho, además, la instancia de mandarle un cariñoso saludo a todos los Bomberos de Chile, especialmente a los de la V Región”., cerró en esta parte del relato.