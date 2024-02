Cómo es Max, la plataforma que tiene desde True Detective hasta Barbie y Hermanos a la Obra

Sale uno y entra otro. A partir de este martes 27 la industria del streaming vive su primer gran hito de 2024, con el lanzamiento de Max, la plataforma que llega a Latinoamérica para reemplazar a HBO Max, servicio digital que alcanzó a estar disponible en la región durante dos años y ocho meses. Fuera de Estados Unidos, América Latina es la primera región del mundo en recibir la nueva iniciativa de Warner Bros. Discovery.

El catálogo lo integran títulos de HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network y Adult Swim (ya presentes en HBO Max), en complemento con aquellos propiedad de Discovery, Discovery Home & Health, ID y Discovery Kids. El propósito es conquistar a un público más transversal que su predecesor, con alrededor de 37 mil horas de contenidos, más del doble de la cantidad que se encuentra disponible en HBO Max.

“En líneas generales, no cambia mucho la plataforma. Pero sí tienes contenido más variado, porque es un catálogo mucho más profundo”, asegura a Culto Juan Solá, vicepresidente senior de streaming para Warner Bros. Discovery en Latinoamérica, con quien revisamos los principales puntos de este debut.

*¿Qué lugar ocupan las series de HBO?

Aunque ya no está presente en el nombre de la plataforma, las producciones del canal seguirán ocupando un espacio destacado dentro del nuevo servicio. Seguirán estando Los Soprano, The wire, Six feet under, Game of thrones, Boardwalk Empire y Sex and the City. También se podrán ver las miniseries más celebradas de la estación (Chernobyl, Mildred Pierce, Watchmen, The night of) y títulos que preparan nuevas temporadas, como Euphoria, The last of us y The White Lotus.

“HBO es un contenido insignia para nosotros. Y, como marca, es un sello de calidad importante”, plantea Juan Solá. “La base central de nuestra audiencia son amantes de HBO. Por eso hay que seguir dándole ese lugar predominante dentro de la plataforma”.

*¿Cuáles son las producciones de Discovery incluidas?

Hermanos a la obra, el célebre espacio conducido por Drew Scott y Jonathan Scott, llega junto a sus múltiples spin-offs, que incluyen Remodelaciones con celebridades y Vender para comprar. Definido como el programa de Discovery más visto en Latinoamérica, el reality Supervivencia al desnudo aterriza con sus adaptaciones en todo el mundo.

También dicen presente títulos que se exhiben con regularidad en el TV cable (y que no estaban disponibles en HBO Max), como Kilos mortales, La fiebre del oro, Pesca mortal, Todo en 90 días y Remodelación en pareja.

*¿Qué precios y características tienen los tres planes?

“Buscamos adaptar los planes a la forma de consumir que tenemos en la región”, indica Solá el momento de presentar los tres planes de Max. El Plan Básico con Anuncios ($5.990 por mes y $49.900 por año), el único que funcionará con publicidad, permitirá una visualización en dos dispositivos al mismo tiempo y resolución full HD.

Foto: Jennifer Boomer/Verbatim Photo Agency

El Plan Estándar ($7.990 por mes y $64.900 por año) también ofrecerá una visualización en dos dispositivos en simultáneo y el mismo tipo de resolución, con el añadido de poder realizar hasta 30 descargas de contenidos para ver sin conexión a internet.

Por último, el Plan Platino ($9.990 por mes y $79.900 por año) permitirá ver contenido en cuatro dispositivos simultáneamente, resolución Full HD o 4K y sonido Dolby Atmos (en aquellos contenidos en los que esté disponible). Además, se podrán realizar hasta 100 descargas para ver sin conexión a internet.

*¿Cómo funciona la publicidad?

Aunque es una característica que se está expandiendo en el mundo del streaming, esta es primera vez que en Chile funciona una plataforma de streaming con un plan que incorpora publicidad. El ejecutivo de Warner Bros. Discovery sostiene que “fundamentalmente estamos buscando trabajar con mensajes no invasivos, incluyendo mensajes cuando pones pausa o adelantas un contenido”.

Explica ese punto con dos ejemplos. “El contenido de HBO va a tener un patrocinador, básicamente alguien que te va a decir: ‘este contenido es traído a ti por fulano’. Pero la experiencia no va a estar interrumpida. Y los contenidos de televisión tradicional van a tener lo que se llama un pre-roll y una serie de cortes que no es más que lo que uno habitualmente ve en uno de nuestros programas”. Además, detalla que la visualización de películas tendrá publicidad pero sin interrupciones.

*¿Cómo es el traslado de los usuarios de HBO Max a Max?

La idea es que el paso de una plataforma a otro sea orgánico, permitiendo que los usuarios puedan conservar sus perfiles actuales, su historial de navegación y su configuración. “Es donde más foco hemos puesto. Queremos que la migración sea simple y amigable”, sintetiza el ejecutivo.

Dependiendo del sistema operativo y dispositivo, la aplicación de HBO Max será reemplazada de manera automática por la de Max. En otros casos, una vez que se abra HBO Max, el usuario será redirigido para descargar la nueva. La sugerencia de la compañía es que, una vez que se haya completado ese paso, la antigua aplicación sea eliminada.

Aquellos suscriptores que se hayan abonado al servicio de streaming directamente a HBO Max y hayan obtenido la oferta de lanzamiento del 50%, conservarán el descuento en la medida que cumplan con los términos y condiciones de esa promoción.

*¿Cómo funciona el buscador?

En la era del streaming, encontrar la serie o película ideal suele demandar tiempo, sobre todo si la mayoría de los buscadores ofrecen escasas herramientas útiles para el usuario. “El buscador tiene una mejora importante”, adelanta Juan Solá sobre una innovación que pretender guiar de manera más cómoda al suscriptor a través de géneros y marcas, además de recomendaciones basadas en las visualizaciones previas.

“Para poder lograr eso hicimos un trabajo de reconstrucción de metadata muy importante, que debía incorporar un catálogo que no es solo en un idioma; tienes inglés, español y portugués”.

*¿Cuáles serán los primeros estrenos de Max?

Wonka (8 de marzo), la película protagonizada por Timothée Chalamet, será uno de los primeros estrenos de la nueva plataforma de streaming. En las semanas posteriores será el turno de Aquaman y el reino perdido, el último filme con Jason Momoa en la piel del superhéroe, y El color púrpura, el musical que otorga una nueva mirada a la historia que Steven Spielberg llevó al cine en 1985.

El régimen, la nueva miniserie de Kate Winslet en HBO, debutará este domingo 3 de marzo, lanzando su primer capítulo en simultáneo con el canal. Luego, el 14 de abril, el mismo formato de estreno se utilizará con El simpatizante, sátira con Robert Downey Jr. y Sandra Oh que sigue a un espía comunista (Hoa Xuande) durante los últimos días de la Guerra de Vietnam.

Posteriormente, en distintos momentos del año, llegarán las series El Pingüino, The franchise, Dune: Prophecy, Ciudad de Dios y Como agua para chocolate, y nuevas temporadas de House of the dragon, The Jinx, My brilliant friend, Hacks, Industry, Somebody somewhere y La vida sexual de las universitarias.