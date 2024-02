Hirokazu Kore-eda: “Aún son pocas las producciones japonesas que, como Monstruo, muestran a niños queer”

Saori (Sakura Ando), una mujer viuda de una pequeña ciudad de Japón, advierte que su hijo está mostrando un comportamiento inusual y preocupante. Minato (Soya Kurokawa), quien avanza hacia la preadolescencia, se ha fugado sin explicación en algunas ocasiones, ha aparecido con el pelo recortado e incluso se ha lanzado de su auto en movimiento.

El aparente culpable de su repentino cambio de conducta parece ser el señor Hori (Eita Nagayama), un profesor que recientemente lo llamó “cerebro de cerdo” y lo habría estado hostigando con insistencia. Las sospechas sobre él aumentan porque los rumores indican que frecuenta un club de anfitrionas, práctica poco decorosa para un profesional de su área.

Sin embargo, en Monstruo la realidad es bastante más compleja que la que se describe en la primera sección del filme. Con un guión de Yûji Sakamoto (premiado en el último Festival de Cannes), el cineasta japonés Hirokazu Kore-eda pasa de presentar una historia de acoso a generar una obra que indaga en la aceptación y en las particularidades del mundo de los niños.

Lo logra contando los hechos desde tres perspectivas –la madre, el profesor y Minato– y el resultado es una de las mejores películas del último año. En la previa a su llegada a cines chilenos, este jueves 29, el reputado autor de De tal padre, tal hijo (2013) y Shoplifters (2018) conversa con Culto.

-Esta es la primera vez desde 1995 que dirige una película con un guión que no es propio. El guión de Monstruo se basa en las propias experiencias que vivió Yûji Sakamoto. ¿Cómo se identificó con una historia que era tan personal para él?

Cuando recibí por primera vez un resumen de la trama, aún no era un guión como tal, pero ya estaba la idea de estructurar la historia en tres partes: la de la madre, la del niño y la del profesor. Ese argumento en sí ya me pareció tremendamente interesante. A medida que seguía leyendo, la forma en que se contaba la historia, y esta avanzaba sin que uno pudiera saber con claridad qué es lo que de verdad estaba ocurriendo en la escuela, me pareció espléndida y me atrajo desde el primer momento. Eso sería lo primero que me cautivó. Lo segundo sería una escena en que el protagonista y la directora tocan instrumentos. Esa parte me conmovió mucho y pude identificarme con ella.

-En esta película deseaba hablar sobre la intolerancia y las divisiones. ¿De qué manera cree que todo lo que atravesó el mundo durante la pandemia ejerció influencia en el resultado final?

La historia en si se empezó a escribir antes de la pandemia y para cuando el guión estuvo terminado y empezamos a rodar, ya estábamos en plena crisis. Eso afectó la producción, por ejemplo, en que no podíamos almorzar en grupo, etc. Sin embargo, la pandemia no provocó ningún cambio en el contenido de la historia misma. Temas como la desconexión entre las personas se incluyeron antes de la aparición del coronavirus y, al ver la película terminada, me hizo reflexionar sobre lo visionario que fue el guionista y lo bien que sabe captar lo que ocurre actualmente en la sociedad. Durante la pandemia, tal como en la historia, creo que en todo el mundo aumentó de golpe la cantidad de gente que se rindió en tratar de comprender a otros y surgieron más “monstruos”. Tuve esa impresión y creo que es algo muy lamentable.

-Ud. ha dicho que si el fallecido Ryuchi Sakamoto no hubiera aceptado su invitación a participar de este proyecto, habría preferido no usar música en la película. ¿Por qué habría tomado una decisión tan categórica?

(Se ríe). Usualmente primero decido, casi por instinto, los instrumentos que se usarán en la musicalización. Sin embargo, esta vez de inmediato pensé en el piano del señor Sakamoto. Cuando vi ese lago negro de noche y el carro de bomberos con la sirena roja resonando camino al incendio en la escena que abre la película, no me cupo ninguna duda de que la historia tenía que empezar con su piano de fondo.

-Ud. mismo ha señalado que no existen muchas películas japonesas que aborden la temática LGBTQ+. ¿Por qué cree que ocurre eso?

Comparado con hace unos diez o 12 años atrás, en el último tiempo en Japón sí han aumentado las historias que incluyen personajes LGBTQ+. Sin embargo, aún son pocas las producciones que, como Monstruo, muestran a niños y adolescentes queer. Es difícil decir por qué ocurre de ese modo... A diferencia de otros países desarrollados, en Japón el género aún se ve de una forma muy conservadora. Incluso hoy hay muchas figuras públicas, incluyendo políticos, que dicen abiertamente que son “condiciones” que se producen por traumas de infancia, que son fases o que se les pueden forzar a “sanar”, tratándolos como si fueran enfermos que necesitan un tratamiento y que se puede perjudicar a los niños si se les mete en ese tema. En un escenario así, es difícil para la gente de la comunidad decirlo abiertamente y creo que es una realidad que se plasma dentro de la película, aunque ha ido cambiando poco a poco.

-La academia de cine de su país seleccionó a Días perfectos, de Wim Wenders, como representante para los Oscar. ¿Le generó extrañeza esa decisión?

No. Claro que lamenté que no eligieran a mi película, pero que hayan seleccionado como representante al filme dirigido por Wenders, que refleja muy bien al país, es algo que nunca había ocurrido. Que eligieran a Días perfectos para representar a Japón me pareció una decisión maravillosa y muy novedosa.

“Es fácil pensar que, para que una película sea japonesa, tenga que estar grabada en Japón, creada por japoneses y con actores japoneses hablando en japonés, pero yo creo que el cine es el tipo de arte que mejor puede superar esas barreras. Por ejemplo, yo mismo he salido de Japón y he rodado películas en idiomas distintos y me da igual si dicen que es una película japonesa, francesa o coreana. En ese sentido, que nominen el filme dirigido por Wenders no me genera ninguna extrañeza ni resquemor. Más bien, diría que el sistema de nominar sólo a una cinta por país para la categoría de Mejor película internacional no se condice mucho con los tiempos actuales.

-Cada vez está más presente el debate sobre los alcances de la inteligencia artificial en el cine. ¿Es algo que le preocupa?

(Se ríe) La implementación de robots e inteligencia artificial... A decir verdad, hace muchísimo tiempo escribí una historia con un personaje que era robot, así que sí es un tema que me interesa bastante y no tengo reparos en incluirlo dentro de la ficción misma. En verdad no siento que me vayan a dejar sin trabajo. Soy optimista al respecto. Considero que mi profesión es una de las que es más difícil que sea reemplazada por ellos, pero quién sabe qué pasará, a lo mejor estoy siendo demasiado ingenuo.

-¿Ya sabe cuál será el proyecto que estrenará después de Monstruo?

El año pasado, durante cuatro meses, entre agosto y diciembre, estuve grabando una serie que probablemente saldrá vía streaming. Dirigí todos los episodios y ahora mismo estamos en proceso de edición. Probablemente pase toda la primera mitad de este año editando y luego se emita. Después de eso me gustaría realizar otra película, pero aún no he decidido de qué tratará. Me gustaría elegir y comenzar con mi próximo proyecto lo antes posible. Tengo muchísimas ideas y cosas que quiero hacer y pretendo ir llevándolas a cabo una tras otra sin parar, así que, por favor, espérenlas con muchas ganas.