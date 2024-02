Yo conocí a Bob Marley (y no era como lo muestra la película)

Pese a que ha pasado más de medio siglo, la periodista, escritora y música inglesa Vivien Goldman (71), aún parece estremecerse al recordar la medianía de los setenta. Eran los días en que trabajaba como jefa de prensa junior para Island Records, un sello independiente que en su catálogo contaba con nombres insignes del reggae, como Burning Spear, Aswad y Bob Marley & The Wailers. Estos últimos, eran por entonces una banda en ascenso de la mano de su líder que acabó volviéndose el máximo referente del género.

Autora de un libro fundametal sobre Marley, El libro del Éxodo: la creación y el significado del álbum del siglo de Bob Marley y los Wailers (2006), Goldman había conocido la música del jamaiquino en sus días universitarios. “A todos los estudiantes nos encantaba él, su espíritu rebelde, sus ritmos seductores y el mensaje de su música”, recuerda desde Nueva York, donde atiende a Culto vía Zoom. “Antes de trabajar con él, había estado escribiendo, porque conseguí un trabajo de redactor a tiempo completo en una revista de música llamada Sounds, así que llegué a cubrirlo. Empecé a trabajar con él poco después de dejar la universidad. En el momento en que comencé a trabajar con los Wailers, ya se habían retirado Peter (Tosh) y Bunny (Waller). Así que fue un giro del destino. No quiero exagerar, pero definitivamente era una relación inusualmente amistosa para una relación profesional”.

Vivien Goldman, escritora y periodista británica, conoció a Bob Marley a mediados de los setentas, el mismo período que abarca la biopic One Love.

Es precisamente durante esos días, cuando Bob Marley se volvía un referente musical, donde transcurre la recién estrenada biopic One Love, con Kingsley Ben-Adir en el protagónico. Por entonces, Marley y los Wailers (que tenía como una de sus coristas a Rita, su mujer) residían en una casa comunal en el 56 de Hope Road, en Kingston. Un poco a la manera de Los Blops en La Manchufela o Los Jaivas en su casona de Zárate. Fue allí donde el músico sufrió un tiroteo que casi le cuesta la vida en diciembre de 1976, y que lo forzó a radicarse en Inglaterra. El proceso lo llevó a crear el material publicado en el álbum Exodus (1977), uno de los más importantes de su carrera.

Vivien Goldman conoció la casa de Hope Road e incluso alojó allí por unos días. Por poco no alcanzó a vivir in situ el tiroteo ocurrido durante un ensayo, ya que la revista Sounds la hizo regresar a Reino Unido a pocos días antes del fallido concierto Smile Jamaica. Eran días en que la sociedad de Jamaica estaba sacudida por la violencia callejera desatada por la tensión entre los dos grupos políticos dominantes; el Partido Nacional del Pueblo (PNP) y el Partido Laborista de Jamaica (JLP). Ambos, a su vez, alineados con socialismo y capitalismo, en plena Guerra Fría.

“Me fui justo antes del tiroteo, que resuena mucho en la película -recuerda Goldman-. Ese fue un experimento extraordinario como vida en comunidad. Él (Marley) me habló de llevar el gueto a la parte alta de la ciudad, que es algo que muestran en la película. Ya sabes, él estaba tratando de crear un espacio seguro. Piensa que la gente del centro de la ciudad no podía ir a la parte alta, porque las facciones estaban muy divididas. Así que básicamente lo que pasó fue que, debido a su popularidad, Bob fue atrapado como un peón. Allí estaba con todas sus bonitas intenciones, tratando de reunir a los pistoleros de las diferentes tribus en su casa”.

En la casa de Hope Road, no solo había encuentros, sino que Marley y los Wailers ensayaban en el sótano (y no en el living como muestra el filme). Así, Viven Goldman pudo verlos trabajar. Según ella, la música del grupo no pasaba solamente por su carismático cantante, como deja entrever la película. “Bob confiaba mucho en Aston ‘Family man’ Barrett, el bajista, que en realidad era el líder de la banda y hermano del baterista, Carlton Barrett. Realmente confiaba en él. Cuando ellos comenzaron él no tenía ningún instrumento. Tuvo que hacérselo con hilo para pescar y una vieja caja de madera. Con eso pasaron a crear este sonido que conquistó el mundo. Así que estas eran personas notables. Mucha gente no lo sabe y la película no lo muestra”.

Bob Marley & The Wailers

¿Qué le pareció la manera en que la película retrata a Bob Marley?

Definitivamente es interesante ver las críticas de la película, que están espantosas. La gente no entiende cómo era Bob. Les resulta difícil de entender que una persona sea así, tan divertido. Así que esto es obviamente una gran simplificación, hay mucho sesgo a la hora de contar este arco entonces eliminan completamente la forma en que Bob era. Mucha gente se dio cuenta de eso y la eliminación de Cindy Breakspeare ha sido ampliamente recogida. Pero dicho esto, yo seguiría animando a la gente a ver la película porque la veo como algo bonito a lo que llevar a los niños y también a tu tía. Para mí es una película agradable para toda la familia, que te dará una idea de cómo era Bob Marley. Era un tipo decente y bienintencionado, además de un genio de la música. Sí, deseaba lo mejor para la gente del mundo. Y la gente encuentra eso muy difícil de entender hoy.

Cindy Breakspeare, quien fue Miss Mundo 1976 y pareja de Bob, apenas sale unos segundos en la película y en cambio sí sale mucho Rita ¿realmente fue tan importante Cindy en la vida de Marley?

Bueno, obviamente los productores de la película no piensan lo mismo. Todo esto fue alrededor de la época en que estaba trabajando con él, así que realmente lo recuerdo. Y en realidad no mencionan mucho a Peter o Bunny, la gente entra y sale de una manera vaga. Ahora la cosa es que si miras en todo el arco de su carrera, Cindy jugó un papel muy importante. Bob solía compartir una gran casa con otras personas, como una gran casa comunal. Así que ellos se conocieron, aunque eran de clases diferentes. En realidad se habían juntado socialmente, no románticamente, pero una cosa llevó a la otra y acabaron juntos. No era nada raro porque él llevaba una vida muy separada de Rita, así que ella no sintió que estaba haciendo nada inapropiado. Eso lo dije en mi libro del Éxodo de 2006 y nadie me ha contradicho hasta ahora. Pero lo que pasó fue que eran amigos, se juntan y entonces ella se convierte en Miss Mundo ¿quién lo hubiera pensado?

Bob Marley y Cindy Breakspeare

¿Cómo llevó Bob Marley el éxito y la fama que logró tras Exodus?

Exodus fue un gran álbum. Yo diría que él era un artista puro siguiendo sus ideas. Estaba constantemente trabajando, componiendo y olfateando lo que había en el aire y expresándolo en la música. Llegué a trabajar con él y con Fela Kuti muy de cerca y eran en gran medida artistas postcoloniales. Es interesante lo diferentes que eran, porque Fela era un macho alfa, entraba en la habitación con un abrigo de piel gigante o algún traje increíble. Todo ponían sus ojos en Fela. Pero Bob era un tipo tan discreto con sus pequeños jeans o su look discreto. Él dijo que no quería hacer alboroto con cosas materiales. Podía tener lo que quisiera, pero siempre llevaba sus vaqueros porque decía que no quería que la gente empezara a pensar que necesitaba esas cosas. Así que era algo consciente para él. Lo más lejos que llegó en cuanto a estilo fueron los pantalones de cuero negro. Él era muy discreto.

La película acaba con el One Peace Love Concert, de 1978. La noche en que Bob Marley, ya consagrado como figura del reggae, consiguió que los dos enconados líderes políticos rivales, Michael Manley (PNP) y Edward Seaga (JLP) se dieran la mano en el escenario. Vivien Goldman estuvo allí y todavía recuerda la electricidad en el ambiente.

“Todo estaba rodeado como de una alta energía, y es casi conmovedor pensar en ello. Era una verdadera sensación de optimismo y el espectáculo en sí era extraordinario porque estamos hablando de una isla cuya creatividad musical estaba en un momento increíble. Y estuvieron todos, Jacob Miller, Peter Tosh que hizo un show increíble con Sly (Dunbar) y Robbie (Shakespeare) y dio un discurso político fenomenal, de hecho Robbie Shakespeare se movía sobre el escenario blandiendo su bajo, fue todo fue muy intenso. Quiero decir, estos tipos son gigantes y todos estaban allí. Y al final Bob hizo esa increíble pieza como de teatro donde los llamo al escenario y ls hizo darse la mano. Parecían poco dispuestos y recuerdo que justo en ese momento la luna estaba roja, como la sangre, y apareció muy por encima de su cabeza. Fue cósmico”.