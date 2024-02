Quién es quién de los artistas del Festival de Viña 2024

Solo resta una semana para el arranque de la edición 2024 del Festival Internacional de la canción de Viña del Mar, la número 63 de su larga historia y el último televisado por la unión temporal de TVN y Canal 13. Este año su foco será solidario debido a los incendios que durante este mes dejaron a miles de personas damnificadas en la ciudad jardín y Valparaíso, tal como se informó en conferencia de prensa del viernes 16 de febrero.

El evento implementará una serie de actividades solidarias. Los espectadores podrán realizar donaciones para los afectados a través de un código QR en pantalla que se podrá usar desde cualquier lugar del mundo. Asimismo, se realizará una subasta digital con artículos donados por artistas y celebridades cuyas ganancias irán a los fondos de ayuda para la reconstrucción y en la Quinta Vergara se recibirán donaciones de útiles escolares. También algunos artistas e integrantes del jurado realizarán visitas a afectados por el siniestro.

En cuanto al espectáculo en sí, el Festival ha tenido una exitosa venta de entradas con tres de sus seis noches agotadas y con pocos boletos para las restantes. La noche final, en que se presentará el mexicano Peso Pluma, ya agotó galerías y quedan localidades de palco. A continuación, una revisión a los artistas que se presentarán cada noche y cómo llegan a su encuentro con el “Monstruo”.

Domingo 25 de febrero

Alejandro Sanz

El cantautor español, uno de los nombres importantes en la música romántica, tiene una historia con el Festival de Viña. Desde su accidentado debut en 1994 se ha presentado en cinco oportunidades y no había regresado desde 2016, cuando tuvo una aplaudida presentación. Fue uno de los artistas que expresó su solidaridad con Chile debido a los incendios e incluso anunció que realizará una ayuda económica para los afectados. Tras su paso por Viña tiene en agenda un show en el Movistar Arena el próximo 27 de febrero.

Alison Mandel

La comediante y actriz vuelve a presentarse en el Festival tras su debut en 2018, en que se llevó las Gaviotas de Oro y Plata. Llegó al evento luego de barajarse varios nombres femeninos, como el de la comediante Chiqui Aguayo, con quien conduce el podcast Primerizas. A Viña llega con una rutina que ha ido probando en una intensa temporada de presentaciones en vivo.

Manuel Turizo

Tal como ocurrió en 2023, el Festival volcará parte de su parrilla hacia el público juvenil. Por ello se invitó a figuras como Manuel Turizo Zapata. Se trata de un cantante colombiano, originario de la región de Córdoba, quien irrumpió en 2018 con su hit Culpables. Hasta ahora ha publicado tres discos de estudio y en cuatro ocasiones ha conseguido el número uno del Billboard Hot Latin. Entre sus canciones más conocidas están La bachata y la colaboración La copa vacía, junto a su compatriota Shakira.

Lunes 26 de febrero

Andrea Bocelli

El tenor italiano es uno de los números internacionales destacados de Viña 2024. Gracias a éxitos como Por ti volaré y Vivo por ella, es uno de los nombres clave que permitió refrescar el acercamiento de la ópera al pop. A su debut en Viña llega con el éxito de su álbum Una Navidad familiar (2022) en que presentó a sus hijos Virginia y Matteo, este último lo acompañará en el escenario de la Quinta Vergara. Según quienes conocen la trastienda de Viña, la puesta en escena de Bocelli es “impactante” y promete ser uno de los números más comentados del Festival.

Javiera Contador

Otra que regresa a Viña. La actriz y comediante de vasta trayectoria tuvo una aplaudida presentación en el año 2020, en que se llevó sendas Gaviotas de Oro y Plata. Para este año ha desarrollado una extensa temporada de presentaciones, que incluyó gira al sur de Chile y shows en el Comedy Restobar, uno de los locales de comedia más afamados de la capital. En el 2023 además estuvo activa con obras como Amiga date cuenta en Teatro Mori y la quinta temporada de la serie Casado con hijos.

Miranda!

El dúo pop integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas llega por tercera vez a la Quinta Vergara ante una fiel fanaticada chilena. En esta oportunidad los argentinos mostrarán parte del montaje en vivo de Hotel Miranda! su álbum de 2023 en que reinventaron 11 canciones emblemáticas de su carrera junto a una selección de invitados. “(Viña) es un escenario lleno de tecnología de último nivel y vamos a aprovecharlo al máximo. Vamos a llevar el Hotel Miranda! en todo su esplendor”, comentaron a este medio hace casi un mes.

Martes 27 de febrero

Maná

Los mexicanos concretan, ahora sí, su retorno al Festival tras la cancelación del 2023 debido a una lesión del cantante Fher Olivera. Tal como en ese año, el público agotó las entradas para verlos, lo que confirma su arrastre en el país. Quienes conocen la interna señalan que la organización los trajo como un guiño a su historia con el “Monstruo”, al que enfrentarán por quinta ocasión. Además, los de Oye mi amor anunciaron una donación para ir en ayuda de los afectados por los incendios. Al país llegan con su gira México lindo y querido Tour, el que los tendrá con un show propio en el Movistar Arena agendado para el 28 de febrero, tras su participación en Viña.

Luis Slimming

“Don comedia” es uno de los fenómenos del humor chileno. Con su estilo de chistes cortos triunfó en la edición 2023 del Festival del Huaso del Olmué, consolidando un paso natural que han dado otros comediantes. Habitualmente tiene una intensa agenda de presentaciones en vivo, además de participar en el programa El purgatorio de Canal 13 y estar muy activo en YouTube, donde conduce el programa de entrevistas Entre broma y broma. Fue seguido por la organización, aunque se demoró la confirmación para concordar el guión que va a presentar. En la previa llega con un traspié; en enero estuvo en el Festival de la Voz de Chile Chico, en la región de Aysén, donde fue pifiado por los espectadores. “Saliendo de mi zona de confort. Así me preparo”, señaló a Biobío.

Men at work

Tras negociaciones con varios nombres, el número anglo de esta temporada llega desde Australia. Se trata de la banda Men at work, o más bien, una nueva versión de la misma. Desde 2019 se reactivó con una formación que solo cuenta con el cantante Colin Hay como único integrante original. Es decir es una agrupación con músicos de sesión que interpretan con precisión el repertorio clásico, donde destacan clásicos como Down Under, Who can it be now, Overkill, It’s a Mistake, Dr. Heckyll & Mr. Jive. Además de su presentación en Viña tienen en agenda un show en Gran Arena Monticello el próximo 29 de febrero.

Miércoles 29 de febrero

Mora

La noche del miércoles 29 de febrero también está cargada al público juvenil. Ahí se espera la presencia del músico y productor puertorriqueño Mora, el alias de Gabriel Armando Mora. Es uno de los artistas urbanos más reputados de la actualidad, no solo por su carrera en solitario donde ha posicionado canciones como 512 y La Inocente, sino por su estrecha relación con Bad Bunny. Ha trabajado con su discográfica Rimas Music y participó en la producción de algunas canciones de sus discos YHLQMDLG y Un verano sin ti. Ya tuvo un acercamiento con el público chileno con sus tres fechas sold out en Movistar Arena en septiembre pasado.

Lucho Miranda

Se trata de un joven comediante sub 30 que ha tenido una breve pero intensa carrera televisiva. Tras nacer con parálisis cerebral, fue paciente de la Teletón en su niñez. Precisamente fue su celebrada participación en la cruzada televisiva del 2021, la que le dio una explosiva figuración mediática. También participó en Got Talent Chile, y está en una constante actividad en vivo. A la manera de otros comediantes mantiene un podcast, en dupla junto a Claudio Michaux, titulado No sé si fue tan así.

Anitta

Otra de las estrellas internacionales que trae Viña 2024. La polera con la leyenda “garota do Puente Alto” que lució la comediante Pamela Leiva en el Festival de 2023 es en referencia directa a la cantante brasileña Anitta. Nacida como Larissa de Macedo Machado en las favelas de Río de Janeiro, la capital musical de Brasil, hasta ahora ha lanzado siete discos de estudio que la han posicionado como una de las estrellas brasileñas del momento. En 2022 fue parte del festival Coachella, uno de los más importantes de la industria, con una impactante presentación en que llegó en moto, perreó con Snoop Dog e hizo bailar al público.

Jueves 30 de febrero

Los Bunkers

La del jueves 30 de febrero bien puede calificar como la “noche chilena” de Viña 2024. Abrirán Los Bunkers, la banda nacional más tocada en las radios locales durante 2023 según los datos de SCD proporcionados a Culto. En su tercera presentación en Viña, el grupo repasará su trayectoria e incluirá canciones de sus discos La velocidad de la Luz (2013) y Noviembre (2023) que no habían tocado antes en el Festival. Se espera que para entonces ya cuenten con el regreso del baterista Mauricio Basualto, quien se encuentra en reposo debido a un problema de salud sufrido en Iquique el pasado 1 de febrero.

Sergio Freire

Tras una negociación que pasó por varios nombres (entre los que estuvo Edo Caroe), el día jueves tendrá en Sergio Freire a su número de humor. Es un comediante que salió de la camada del programa SCA (Sociedad de comediantes anónimos) del canal Vía X y posteriormente en El Club de la Comedia. También ha participado en películas como Barrio Universitario y Fuerzas Especiales. Estuvo presente en el Festival de Viña del Mar de 2017, logrando llevarse ambas gaviotas, además de volverse uno de los personajes más nombrados en redes sociales ese año.

Young Cister

Uno de los referentes de la escena urbana chilena, Young Cister (el alias de Esteban Cisternas), es el guiño del Festival al fenómeno local, tal como lo fue la inclusión de Polimá Westcoast en 2023. A Viña llega tras quemar etapas importantes: llenó dos veces en solitario el Movistar Arena y además realizó allí el listening party de su nuevo disco Planes de Medianoche. También se ha presentado en el Festival del Huaso de Olmué y en Lollapalooza, por lo que Viña es un paso natural. Su hit La terapia fue una de las 10 canciones chilenas más tocadas en las radios durante el 2023, según los datos de la SCD.

Viernes 1 de marzo

Peso Pluma

Probablemente el artista más esperado de la edición 2024, tras protagonizar, sin proponérselo, la mayor polémica que rodeó al evento hasta ahora. Una columna del sociólogo Alberto Mayol acabó generando una discusión en torno a la presencia del mexicano (cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija) en Viña, por las referencias de su música a la cultura del narco. El asunto acabó escalando tras las declaraciones del presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, quien reconoció conversaciones sobre el tema al interior del organismo, el que incluso pidió la cancelación del show. Finalmente no pasó y el hombre tras el hit Ella baila sola llegará a Viña en pleno ascenso: ganó ocho premios en los recientes Billboard Latin Music Awards 2023 y fue el artista más visto en la plataforma YouTube durante el mismo año.

Álex Ortiz

Se trata de un comediante que se ha hecho un nombre con su presencia en las plataformas digitales y redes sociales, además de acumular experiencia televisiva en espacios como Mentiras Verdaderas. Ortíz, quien se hizo conocido por su personaje Flaite chileno, ya se ha presentado en festivales como el de Talca (2019) y al igual que Luis Slimming, tuvo un exitoso paso por el Festival del Huaso de Olmué, donde debutó en 2023 con una celebrada rutina, en que apeló a temas cotidianos que generaron rápida identificación con el respetable.

María Becerra

Si en 2023 tuvo en su parrilla a estrellas femeninas como Nicki Nicole y Emilia, esta temporada ese puesto lo llena María Becerra. Comenzó como Youtuber en su adolescencia, pero su carrera ha ido en franco ascenso desde su aparición en 2019 con su EP 222, en que presentó su particular fusión de pop, cumbia villera, bachata y reggaetón. El salto lo dio con su álbum La nena de Argentina (2022), el que consiguió más de 301 millones de reproducciones solo en Spotify, donde además es la artista trasandina más escuchada. También hizo historia al agotar todas las entradas para sus shows en el Monumental de River (22 y 23 de marzo), siendo además la primera argentina en hacer un show en solitario en ese recinto.