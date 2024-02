El evento Juntos Chile se Levanta termina en bochorno: Jorge Alís acusa censura y dice que no lo dejaron actuar

Pasadas las 22:00 horas se inició la jornada cierre de la campaña solidaria Juntos Chile se Levanta, instancia emitida por los canales miembros de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y organizada en conjunto con Movidos x Chile.

Numerosas fueron las presentaciones musicales para motivar a los asistentes del Movistar Arena, y al público en sus casas. El objetivo de las puestas en escena de los artistas era incentivar las donaciones en ayuda a los damnificados por los incendios en la región de Valparaíso.

Sin embargo, sorpresa generó la ausencia del humorista argentino Jorge Alis, quien había confirmado su participación en la cruzada solidaria. Incluso, fue ratificada su presencia durante toda la jornada de Juntos Chile se Levanta, anunciada en pleno escenario por los distintos animadores.

En redes sociales los televidentes compartieron su extrañeza: terminó el evento solidario y Jorge Alis, el humorista argentino, no subió al escenario del Movistar Arena.

A través de su Instagram, el comediante compartió un video donde explica las causas de su no participación en la cruzada organizada por la TV local.

“Mandamos la historia que teníamos que mandar, no leyeron el guion que mandamos, y después mandamos el video que íbamos a hacer, no lo pudieron abrir y después de eso... Y ahora, como que se decían cosas, no se podían decir ciertas cosas en la televisión”, comenta en el video.

“Teníamos crítica social que parece que no servía. Nos vamos (...) Es una mierda que haya censura. En esa censura de mierda. Veníamos apoyar y no se pueden decir, no sé por qué”, continúa en el video.

Asimismo, el artista aseguró que van a hacer otros eventos para apoyar a la causa.

La controversia se dio a conocer al fin de la jornada, a eso de las 2:00 horas del ya sábado 17 de febrero. Los shows que sí se realizaron iban desde lo romántico y los homenajes a la música chilena, hasta lo más nuevo del trap y reguetón nacional en la voz de queridos exponentes.

Romance desde Argentina

El primer número artístico del bloque dos lo protagonizó Luciano Pereyra, cantante argentino de 42 años que cuenta con una sólida trayectoria musical. Luego de su exitoso paso en el Festival del Huaso de Olmué 2024, el oriundo de Luján proporcionó la cuota romántica gracias a sus temas.

Porque aún te amo fue la canción que inició su show. “Hoy la quinta región nos necesita, para mí es un privilegio porque siempre Chile me ha hecho sentir como en casa y cuando la casa llama, hay que estar presentes (...) Sigan colaborando”, fueron las palabras del trasandino.

Tras el llamado a la acción, cantó Que suerte tiene él, uno de los temas más conocidos de Luciano Pereyra. Con Como tú, el artista de 25 de carrera cerró su presentación en el Movistar Arena.

Luciano Pereyra en Juntos Chile se Levanta

Myriam Hernández

Y las baladas románticas continuaron con la presencia de la cantante nacional, Myriam Hernández. Nos lo hemos dicho todo fue su primer éxito que interpretó en el escenario, y luego saludó afectuosamente a los asistentes y televidentes.

“¿Cómo está mi país maravilloso? ¡Viva Chile! No hay nada más hermoso que la unión, esta noche el estar unidos por una causa, una causa maravillosa, que es poder ayudar, tiene que ver con el amor al otro. Chile, nuestro país, es resiliente, nos han pasado cosas muy difíciles (...) La Quinta región no está sola”, expresó la artista.

La ganadora de varios Grammy Latinos continuó con Fuerza del amor, para luego despedirse del Movistar Arena.

Myriam Hernández en Juntos Chile se Levanta

De Illapu a la música urbana

“Todavía hay mucho por hacer, ojalá ir a cantarle a la gente allá en la Quinta Región que necesitan mucho, mucho amor, pero que necesitan que todos los que están en la casa se pongan, porque hay que ponerse con la Quinta”, dijo en el escenario del Movistar Arena, Roberto Márquez, vocalista y líder de Illapu.

Sobreviviendo y un tributo especial a Jorge González con El baile de los que sobran, fueron los temas que interpretó el conjunto oriundo de Antofagasta.

Luego de la presentación del conjunto folclórico y una serie de donaciones, se subieron al escenario dos exponentes de la música urbana, Gino Mella y Jairo Vera.

El público del Movistar Arena cantó a todo pulmón las canciones interpretadas por ambos artistas, e incluso los animadores María Luisa Godoy y José Miguel Viñuela bailaron al ritmo del reguetón.

La primera canción fue Mujeriego, de Gino Mella, para después continuar con Tarima, Solo respira lealtad y Viviendo el proceso <3, otros éxitos del cantante urbano.

Para finalizar, Jairo Vero mostró una bandera chilena y se cubrió con ella la espalda. El amor de tu vida, uno de los temas más conocidos de Gino Mella, fue el tema que los despidió del Movistar Arena.

Gino Mella y Jairo Vera en Juntos Chile se Levanta

Quien cerró la noche fue el artista chileno-angoleño, Polimá Westcoast. Presentado por los cinco animadores del segundo bloque, el rapero apareció en el Movistar Arena para cantar Samurai.

No es la primera vez que participa en un espectáculo televisado. El año pasado se presentó con éxito en el Festival de Viña del Mar, la misma noche que Christina Aguilera y Fabrizio Copano.

El artista continuó con Baby Otaku y posteriormente, dedicó su presentación a Galee Galee- cantante fallecido el año pasado- y a las personas que perdieron la vida en la catástrofe generada por los incendios. Lo malo y Lacone.

Con 5.544.577.916 millones de pesos, los animadores dieron por finalizada la jornada.