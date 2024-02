“Nunca los vamos a dejar solos”: Presidente Boric aparece en evento Juntos Chile se Levanta

En el primer bloque del evento solidario, Juntos Chile se levanta, el presidente de la República, Gabriel Boric, y la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, se hicieron presente en el Movistar Arena para dar un mensaje en la cruzada solidaria.

Fue la jefa de cartera de cultura, Carolina Arredondo, quien primero se subió al podio para dirigirse a los presentes. “Quiero extender este aplauso y ese cariño a los artistas y a los canales de televisión (...) pero sobre todo a las personas. Chile es un país solidario y la cultura de la solidaridad se hizo presente”. Después, invitó al Jefe de Estado a dirigirse a los presentes.

“Muy buenas noches, Chile lindo”, fueron las palabras con las que el mandatario inició su discurso, recibiendo los aplausos del público. “Primero, al Chile que sufre, al Chile que está sufriendo(...) en todos esos barrios destruidos en la tragedia, que saben gracias a ustedes, que se van a poner de pie, gracias a ustedes por la solidaridad, gracias a ustedes chilenos y chilenas por demostrar que somos más que individuos, que somos una comunidad, que cuando hay que ponerse la mano en el corazón, la mano en el bolsillo y los pies en el barro para sacar adelante a quienes están pasándola mal, lo hacemos y lo hacemos juntos”, dijo Gabriel Boric.

Asimismo, el presidente de Chile recordó a las víctimas fatales de los siniestros que iniciaron el 2 de febrero en la región de Valparaíso.

“En esos ojos, en los ojos de la gente que he visto poniéndose del pie (...) uno puede ver un atisbo de esperanza. Los que no repiten permanentemente a todos los que vamos al terreno es: no nos olviden”, continuó el mandatario.

“Nunca los vamos a dejar solos, vamos a salir juntos adelante”. Posteriormente, recordó otras tragedias que han asolado al país: el terremoto de Valdivia en los sesenta, el terremoto de 2010 en Concepción y Constitución, y el incendio en febrero pasado en Santa Juana. “Los chilenos y chilenas nos ponemos de pie”, agregó.

También, el presidente le agradeció a los brigadistas de Conaf y de empresas privadas, así como a Bomberos de Chile, Carabineros, Policía de Investigaciones, Senapred y trabajadores del área de la salud y la cultura.

“Acá necesitamos una reconstrucción que no es solamente de parar unos palos, necesitamos una reconstrucción emocional, de cohesión social que se extienda por todo el territorio, porque Chile nos necesita unidos, cuando somos capaces de ponernos detrás de un mismo objetivo, lo sacamos adelante, no importa cuan difícil sea”.

Tras finalizar sus palabras, el presidente Gabriel Boric presentó afectuosamente a Kidd Voodoo y Young Cister, el próximo número artístico de la jornada. “Y le doy el paso a Kidd Voodoo y a mi hermano, Young Cister”, exclamó el mandatario.