Muchos clásicos y poca música urbana: ¿quiénes fueron los chilenos más tocados en radios el 2023?

Artistas de larga trayectoria son los que tienden a dominar los primeros puestos en la estadística anual de la SCD que mide la música chilena más tocada en las radios. Una tendencia que se mantuvo en la temporada 2023. Culto tuvo acceso a los datos del informe que el organismo dará a conocer este lunes 19 el que destaca que los cinco artistas chilenos más tocados en las radios durante el año pasado fueron: Los Bunkers, Mon Laferte, Los Tres, Los Prisioneros y Francisca Valenzuela.

La presencia de música chilena en las radios está regulada por la Ley 20.810 de 2015, la que estableció que en su programación diaria las emisoras deberán emitir al menos una quinta parte (20%) de música nacional. Según los datos de la SCD en 2023 el porcentaje de música chilena en las parrillas radiales fue de un 25,28%. Una variación muy mínima respecto a los años anteriores: en 2022, la cifra fue de 25,58%; en 2021, fue un 24,38%; y en 2020, el año en que comenzó la pandemia, esta llegó al 24,8%.

Los Prisioneros Archivo Cedoc/Copesa

Mientras, el porcentaje de radios que cumplen con el mínimo de 20% en sus programaciones, es de 61,5%. También representa una variación muy acotada respecto a los años anteriores, aunque hay una breve tendencia al alza: en 2022 el porcentaje fue de 61%; en 2021 fue de 58%; y para el 2020 fue de 59,9%. Según la Ley, aquellas emisoras que falten a la norma serán sancionadas con multa de cinco a cincuenta UTM.

El presidente de la SCD y cantante del grupo Sinergia, Rodrigo “Don Rorro” Osorio, aquilata los números para Culto. “Que el mínimo de 20% de música chilena en radios se cumpla debidamente, es algo que apreciamos. Nos parece que, a nueve años de su promulgación, la conciencia en torno a esta ley se está consolidando entre los programadores locales, quienes tienen claro que esta norma existe y que debe ser respetada. Prueba de ello es que la cantidad de radios que cumplen con este mínimo va creciendo de forma lenta, pero sostenida, con un 61,5% de emisoras que en 2023 programaron 20% o más de música chilena en sus parrillas. Eso nosotros lo valoramos, y por lo mismo hace tres años creamos el premio Radio Fundamental de la Música Chilena, con el que reconocemos a las emisoras que más música nacional programan y que, esperamos, más radios quieran obtener”.

Pese al cumplimiento de la Ley, Osorio apunta que la situación aún dista de ser la óptima, a consideración del impacto que han tenido artistas chilenos en el último tiempo. “Con excepción de 2019, en que llegamos a un inédito 34% de música chilena en radios, en los últimos años esa cifra ha permanecido relativamente estancada en torno al 25%. Si bien lo ideal sería que este porcentaje fuera siempre en permanente alza, como muestra de un compromiso real de las radios con la música chilena y de los agentes culturales con su difusión, su estancamiento tampoco se condice con el enorme desarrollo que ha tenido nuestra escena en el último tiempo y la gran cantidad de singles y discos que se están publicando. Nuestros artistas, de todos los géneros, están llenando arenas y estadios, triunfan en el extranjero, son muy escuchados por la gente, y movimientos como la música urbana están arrasando en la juventud y en las plataformas digitales. Extraña que esta realidad no parezca estar siendo del todo recogida por nuestras radios y expresada concretamente en una mayor cantidad de música chilena”.

Los más tocados

Como decíamos, la SCD lleva el registro de los artistas más tocados en las radios. Para el 2023, el Top 10 lo integran: Los Bunkers, Mon Laferte, Los Tres, Los Prisioneros, Francisca Valenzuela, Los Vasquez, La Ley, Noche de Brujas, Gepe y Chico Trujillo. Es decir, 7 bandas y 3 solistas (dos mujeres y un hombre), de los cuales 8 están en actividad. En el caso de Los Prisioneros y La Ley ya no están activos, mientras que Los Bunkers y Los Tres hicieron noticia por su regreso a los escenarios (los primeros además publicaron nuevo disco), lo que probablemente haya contribuido a su alta rotación radial. Mientras, Mon Laferte lanzó su celebrado álbum Autopoiética el que pese a su fibra más experimental, ratificó su alcance masivo y popular.

Consultada por Culto sobre su posición en el listado la viñamarina echó mano a sus recuerdos. “Me parece increíble, porque hace no tantos años atrás, a un señor director de una radio en Chile le fui a pedir: oiga, ¿podría poner mi canción? Yo en ese momento era independiente y me dijo ‘me encantaría, pero las mujeres en Chile no suenan en la radio y menos si son chilenas, porque nuestra radio es para mujeres y las mujeres no se sienten identificadas con chicas chilenas’. Entonces me gusta mucho saber que he estado en los primeros lugares de las artistas más tocadas en la radio en Chile y me encanta saber que se dio vuelta eso, que pasé de: no vas a sonar nunca mi radio, a ser de las primeras”.

Mon Laferte

En cuanto a las canciones chilenas más tocadas en radios durante el 2023, el listado tiene una particular novedad: las dos primeras pertenecen al catálogo del mismo grupo, Santaferia, una de las agrupaciones que se sumaron a la camada de la Nueva Cumbia Chilena. Se trata de Que te vaya bien (feat Zumbale Primo) y Algún día volverás, temas relativamente recientes: el primero es de 2022, mientras que el segundo es de 2018. Ambas son además, las más reproducidas de la banda en la plataforma Spotify.

Contactados por Culto, el grupo se mostró sorprendido por la alta rotación de dos de sus canciones. “Es una noticia sorprendente, increíble, es un honor estar entre tantas músicas y músicos con tremendas carreras, todos súper exitosos, artistas que admiramos profundamente. Por otro lado, como este ranking no lo hace ninguna empresa, para nosotros es más valioso aún, porque es orgánico, lo hace la gente por medio de llamados, pidiendo nuestras canciones en la radio, que dicho sea de paso, al programarlas las emisoras también nos apoyan, así que es un círculo virtuoso. Aprovechamos el momento para agradecer a los profesionales de las Radios de todo Chile, porque sabemos muy bien que la radio acompaña desde la Pampa del Tamarugal en el norte, hasta la gran Patagonia en el sur. Queremos agradecer a todos nuestros socios que nos apoyan siempre: Huracán Records, a nuestro agregador digital Farolatino ¡y nuevamente a la gente por hacer esto posible!”, dice el percusionista Gonzalo Jara Fouere.

El grupo Santaferia

Entre las canciones más tocadas hay una mezcla entre novedad y rostros históricos. Tras el doblete de Santaferia sigue la clásica Tu falta de querer, de Mon Laferte, quien también figura con Amárrame, su colaboración con Juanes, en el puesto 7. Mientras, Los Bunkers tienen tres canciones entre las 20 más rotadas: Bailando solo, Llueve sobre la ciudad y Rey, el primer sencillo inédito tras su regreso que además anticipó el álbum Noviembre.

Respecto a otros géneros, entre las 20 más tocadas solo hay una cantidad acotada de canciones vinculadas a la música urbana: el hit Ultra Solo de Polimá Westcoast y Pailita en el puesto 8; La terapia, de Young Cister en el lugar 10; Una noche en Medellín de Cris MJ en el puesto 17; Debi llevarte flores de Young Cister y Taiko en el puesto 19. Incluso se podría sumar a Paloma Mami, con sus temas No te enamores (lugar 4) y Fingías (en el puesto 13), pese a que ha dejado el nicho urbano y en el último tiempo se ha presentado como una artista pop.

La situación de las radios marca un claro contraste con lo que ocurre en las plataformas. Por ejemplo, los datos de Spotify señalan que los artistas chilenos más escuchados del 2023 fueron precisamente estrellas urbanas; Jere Klein, Cris MJ, Jairo Vera, Pailita, Gino Mella, El Jordan 23, Young Cister, Pablo Chill-E, Nickoog Clk y Lucky Brown. Misma cosa con las canciones de chilenos más escuchadas en esa plataforma, en que destacan casi los mismos nombres además de King Savagge y Marcianeke. Es decir, muy probablemente se trate de diferentes públicos.

TOP 10 artistas chilenos más tocados en radios durante 2023

1. Los Bunkers

2. Mon Laferte

3. Los Tres

4. Los Prisioneros

5. Francisca Valenzuela

6. Los Vásquez

7. La Ley

8. Noche de Brujas

9. Gepe

10. Chico Trujillo

TOP 20 canciones chilenas más tocadas en radios durante el 2023

1. Que te vaya bien - Santaferia feat Zumbale Primo

2. Algún día volverás - Santaferia

3. Tu falta de querer - Mon Laferte

4. No te enamores - Paloma Mami

5. Me gusta todo de ti - Noche De Brujas

6. Centenas de miles de años - Denise Rosenthal

7. Amárrame - Mon Laferte feat Juanes

8. Ultra solo - Polimá Westcoast y Pailita

9. Bailando solo - Los Bunkers

10. La terapia - Young Cister

11. Mi casa en el árbol - Jorge González

12. Llueve sobre la ciudad - Los Bunkers

13. Fingías - Paloma Mami

14. La torre de Babel - Los Tres

15. Hoy - Nicole

16. Tren al sur - Los Prisioneros

17. Una noche en Medellín - Cris Mj

18. Fruta y Te - Gepe

19. Debi llevarte flores- Young Cister y Taiko

20. Rey - Los Bunkers