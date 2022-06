“Canté lo que sentía en el alma en ese momento”: la historia de Ultra Solo, el hit de Polimá Westcoast que hizo bailar a Dua Lipa

A la megaestrella del pop, Dua Lipa, le bastó un breve “ultrasolo”, en la descripción de una entrada de su cuenta de Instagram, para generar revuelo en las redes sociales el pasado domingo 5 de junio. La publicación en cuestión, un carrusel de fotografías cotidianas frente al espejo y de platos de comida, se refiere al tema popularizado por la estrella chilena del trap, Polimá Westcoast, en colaboración con Pailita.

El vínculo de la inglesa con la canción se explica en los días previos. La publicación en Instagram, se puede leer como complemento a un video viral en que se ve a la artista junto al actor Aron Piper -Ander, en la serie Elite de Netflix- bailando en un local de Madrid llamado La Discoteca. En el registro se le ve en plena fiesta, mientras de fondo suena Ultra Solo. El video y el posterior post de la artista generó tal revuelo, que la canción se empinó al primer lugar del Top 50 Chile, y además trepó hasta el puesto 41 del Top 50 Global, en la plataforma Spotify. Hasta ahora acumula la friolera de 93 millones de reproducciones.

Jason Koerner/Getty Images/AFP

La inglesa se encontraba en España tras ofrecer unos conciertos en la península como parte de su Future Nostalgia Tour, su celebrado álbum cuya popularidad se acrecentó durante la pandemia; así se presentó en el Palau San Jordi de Barcelona y el WiZink Center de Madrid; luego viajó a Portugal donde cantó en el Altice Arena de Lisboa y el Altice Forum de Braga. Ese mismo tour es que la traerá a Chile, el próximo 16 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

A Polimá la publicación de Dua Lipa le sorprendió. “Fue una locura despertar con esa noticia, la verdad -cuenta el artista al teléfono con Culto-. Justo una semana antes me había entrevistado la Pamela Díaz y yo le había mencionado a Dua Lipa, como que la invocamos ajajaja (ríe), pero siento que es algo especial que haya llegado tan lejos la música chilena, aquí desde el fin del mundo. Es un hito que una canción chilena esté en el Top Global de las 50 canciones más escuchadas del planeta”.

En la historia, hay un detalle que al músico le llamó la atención. “Lo que más me sorprende es que ella la tiene que haber escuchado la noche anterior y se le quedó metida en su cabeza, su subconsciente. Eso me tiene lleno de esperanza de seguir adelante y mostrar muchas más canciones nuevas que tengo. Esa canción ya tiene un par de meses, pero para la gente de afuera es un descubrimiento”. Agrega que en particular le gusta la música de la británica. “Me gustan New Rules y No lie, la que tiene con Sean Paul, esas me encantan”.

El ritmo de Ultra Solo, tema lanzado en febrero de este año, viene de una pista desarrollada por el beatmaker chileno Joaquín Calderón, más conocido como Magicenelbeat. Un productor de 23 años que destacó por trabajar una canción en el último disco de Bad Bunny, Un verano sin ti, y que es el socio más habitual de Polimá.

Hoy, Magic se muestra sorprendido por el impacto global de la canción. “Habíamos visto el video de ella en la disco, pero fue muy inesperado para nosotros, jamás esperé que lo usara de caption en una foto -cuenta a Culto-. A pesar que es solo una descripción, significa que igual escuchó nuestra música. Quizás no sabe quienes somos, o quizás sí, no lo sé, pero es bacán que le haya gustado porque ella es una persona que tiene conocimiento musical, produce igual, quiere decir que es una buena canción”.

Ultra Solo en Buenos Aires

Al estilo de las letras de los artistas del trap, la historia de la canción se vincula con su texto. Efectivamente, Ultra Solo, fue compuesta en diciembre de 2021, en un momento en que Polimá se encontraba solo con la compañía de Magic en un Hotel en Buenos Aires.

“Estaba pasando por una desilusión en ese momento, y por el trabajo estaba lejos de casa y de mi familia. Era justo cerca de navidad y Año Nuevo, así que canté lo que sentía en el alma en ese momento. Eso se sentía natural y orgánico y la gente lo entiende, que la letra sea triste igual invita a mantener la energía arriba”, recuerda Polimá.

Por su lado, Magic recuerda la trastienda de la canción. “Estábamos en Buenos Aires con Poli, porque habíamos ido a grabar cosas con argentinos. El Duki [NdR: rapero argentino] nos prestó su estudio unos días para trabajar allá, y cuando estábamos ahí, queríamos hacer un tema nuevo, desde cero. Me acuerdo que le dije al Poli que no me gustaba cuando los DJ aceleran las canciones en las fiestas, como que los reguetones los ponen más rápido, no sé por qué. Le decía que para que no pasara eso, hiciéramos una canción más rápida”.

Fue entonces que tomaron una decisión. “Escogí un bpm [la sigla de beats por minuto, es decir, la medida a la que se reproduce el tempo en una pieza musical] bastante más rápido que en el reguetón y empecé a tirar unas melodías. Lo primero que salió fue la principal. Después metimos adornitos, cosas, los drums, el bajo, todo eso. Al Poli le gustó al tiro, porque empezó a bailar”.

El beatmaker recuerda el momento en que salió el pegajoso coro del tema. “Lo primero que hicimos fue el intro, pero al principio él la cantaba de otra forma. La grabamos así. Después le propongo grabar ideas para el coro, y allí de una tiró ‘y aquí estoy, ultra solo’, eso fue todo lo que cantó. Ahí le dije, ‘hermano, esa entrada está pero uff...’. porque era media a destiempo y antes que reventara, entonces transmitía mucho. Allí escribió el resto de la letra y le dije que me parecía un tema muy adictivo. Nos fuimos del estudio solo con eso, intro y coro”.

El trabajo continuó en la siguiente jornada. “Al otro día la escuchamos toda la mañana, todo el día, todo el rato. Pero el Poli me decía ‘hermano, siento que el intro está muy flojo’. Se refería a la segunda parte del intro. Ahí fuimos de nuevo al estudio, la regrabamos y ahí quedó como se escucha en la canción. Después, cuando ya habíamos regresado a Chile, grabamos el verso y se la mandó al Pailita. Él mandó sus voces y allí terminamos la canción”.

Por esos días, se gestionó la participación de Pailita. El muchacho oriundo de Punta Arenas que ya había destacado en su colaboración con Marcianeke en el hit Dímelo Ma, y que poco a poco se hacía de un nombre gracias a temas como Par de veces. “El Polima me habló una vez para una canción, y le dije que me enviara la maqueta. Me envió dos canciones, pero a mí me gustó el Ultra Solo, aunque para la otra igual le grabé, la tenemos guardadita y es el medio tema. Pero le dije que me quería meter en el Ultra Solo porque es algo distinto a lo que había hecho, no había cantado así como entonadito, se podría decir que es otra versión de Pailita”, recuerda el artista en entrevista con Culto.

“Me envío la maqueta y el mismo día fui al estudio. Escribí mi parte en la noche, la grabé al tiro y se le envié esa misma noche. Escuché el coro, y es sobre una persona que se siente solo, ahí uno se va inspirando. Quedó loco. ‘Hermano, nunca me habían enviado una canción tan rápido’. Después quedamos para hacer el video, y ahí lo conocí en persona”, agrega Pailita.

Hasta ese momento, el artista solo tenía referencias de Polimá. “Yo antes de hacer música escuchaba sus canciones, pero lo conocí cuando hicimos el video. Ahí salió una gran amistad, el Polima hasta el día de hoy es mi hermano”.

Por su lado, Polimá explica por qué decidió invitar a Pailita. “Su historia me impactó mucho, siento que con él tenemos muchas cosas en común , más allá de ser artistas. Y eso que compartimos es algo auténtico, él es uno de mis amigos dentro de la música y disfruto mucho cantarla con él en vivo”.

En lo inmediato, el hombre de Cu4tro, adelanta que se viene un remix de la canción, que incluye nuevos invitados “grandes estrellas, les va a encantar. Eso nomás les digo”, asegura al cierre.

