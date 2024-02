“No sos una artista”: cómo Lali Espósito se convirtió en la enemiga número uno de Javier Milei

Se suman nuevas páginas a la historia de encontrones entre la artista Lali Espósito, y el presidente de Argentina, Javier Milei. Las críticas del mandatario trasandino datan desde su campaña presidencial, quien ha acusado a la cantante de recibir dinero por recitales municipales y la ha criticado por sus opiniones políticas.

El último round se originó el 14 de febrero, luego de que Javier Milei se refiriera a Lali Espósito en una entrevista que brindó a La Nación +, espacio conducido por Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebucq. Durante la conversación, el Jefe de Estado argentino abordó el conflicto con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, donde a través de sus publicaciones en redes sociales, involucró a Lali Espósito.

En entrevista televisiva, el presidente argentino volvió a acusar a la cantante por su presentación en un festival de esa zona en 2023, donde según palabras del mandatario, cobró 350.000 dólares por un show. Asimismo, la denominó como ‘Lali Depósito’.

Argentina's President Javier Milei looks on during a visit to Yad Vashem, the World Holocaust Remembrance Centre, in Jerusalem, February 7, 2024. REUTERS/Ammar Awad

A modo de contexto, en enero de este año el presidente ya había lanzado dardos contra el gobernador de La Rioja, en un programa radial. “El gobernador recibe lo que tiene que recibir, no nos quedamos con el dinero de nadie. Si tiene un problema de cómo se asignan los recursos. Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, dijo en el programa Aire de noticias de Radio Mitre.

Posterior a ello, Lali Espósito respondió con una publicación en X con una foto de su último videoclip (Mi fiesta) en la que levanta los dedos del medio con ambas manos, sentada en una mesa rodeada de micrófonos, al estilo de una conferencia de prensa. “Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news”, escribió para acompañar la imagen.

Hasta el momento, ese había sido el último cruce entre ambas figuras. Pero las palabras de Lali Espósito en un concierto, los dichos del mandatario en ese programa, una seguidilla de comentarios en redes sociales y sus declaraciones en otra entrevista posterior, avivaron las brasas de un conflicto que está lejos de terminar. A modo de respuesta a todo lo acontecido, la artista emitió una carta y subió un video en redes sociales, respondiendo a las constantes palabras de Javier Milei en los medios de comunicación.

Nuevas declaraciones de Milei

La noche del 10 de febrero, Lali Espósito se presentó en el festival Cosquín Rock. Arriba del escenario, la artista se refirió a las críticas constantes de Javier Milei. “Que si fumo/ que si vivo/ que si digo/ que si bebo/ que si vivo del Estado”, cantó la artista en el show de su tema Quiénes son?, al que le agregó la última frase para responder a los cuestionamientos del presidente.

Asimismo, le habló a sus seguidores sobre la situación que la envuelve. “Acá estamos, pero esto es gracias a su cariño, a su empuje, a que me comprenden. Como siempre digo todo lo que le sucede a un artista es una cuestión colectiva, no depende solo del artista. Pensé un montón que decir, ustedes entienden el contexto. Esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás. Depende de nosotros y de ustedes, de acompañar y defender. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, los antipatria y todos”.

Ayer, 15 de febrero, durante una entrevista en Radio La Red, Milei arremetió de nuevo contra la artista: “¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, báncate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Báncate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? No me voy a quedar callado”, dijo.

“¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado (...) Si vos sos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”, agregó.

“Le duele que la llamen ‘Lali Depósito’; bueno, lo siento, le quedó ‘Lali Depósito’ porque vive a costa del hambre de los chicos”, declaró el mandatario.

Tanto personalidades del mundo artístico argentino, como los seguidores de la cantante, reaccionaron en redes sociales, mostrándole apoyo a la autora de Disciplina. Por ejemplo, Ricardo Mollo, líder de la banda de rock Divididos, compartió una historia de Instagram con una foto de Espósito cantando en la final del Mundial Qatar 2022. “El único poder que tienen los artistas es poder alegrar a quienes disfrutan este arte... No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de nuestro país”.

Javier Milei compartió en sus redes sociales imágenes de la artista modificadas por sus seguidores con inteligencia artificial, donde se le muestra acaparando sacos de dinero mientras está rodeada de niños y personas en situación de pobreza.

El mismo día, la agrupación de Actrices Argentinas compartió un comunicado en apoyo a la artista: “Apoyamos a nuestra compañera Lali ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar”, afirmaron.

La respuesta de Lali Espósito

La respuesta de la artista fue contundente. A través de un extenso texto en X, Lali Espósito escribió una carta con claro destinatario. “Sr Presidente @JMilei Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en parque patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires”, consigna el inicio de la publicación.

“Tengo 32 años y trabajo hace 22. Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. Le pude comprar la casa a mis padres Sr presidente!! No sabe qué emoción tan grande”, continúa.

Posteriormente, relata sus inicios en la música hace 10 años, cuenta la vez que llenó un estadio gracias a un show y los cinco discos que tiene publicados. “Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participe de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestra país. La cultura no solo genera muchísimo trabajo, sino que construye y narra la identidad de un pueblo”.

Incluso, invitó al mandatario trasandino a asistir a una de sus presentaciones. “No creo en el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido (...) Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”.

Los inicios del conflicto

Todo comenzó en las elecciones primarias, más conocidas como PASO (Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), cuando Lali lamentó la mayoría de votos obtenidos por el líder de Libertad Avanza. “Qué peligro, qué triste. No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, expresó.

El presidente Javier Milei se refirió escuetamente a sus declaraciones, porque aseguró no saber quién era. “Yo escucho a los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.

Luego, vinieron los cruces en X por las palabras del gobernador de La Rioja, donde el mandatario criticó las gestiones de la autoridad, mencionando el gasto realizado en el show de Lali Espósito en la Fiesta de la Caya en 2023. Después vino la reacción de la fanaticada de la artista y su respuesta mencionada al inicio del texto.

Las redes sociales en Argentina continúan divididas. El grupo de seguidores de Lali Espósito y de Javier Milei son bastante fieles, y defienden con tenacidad a cada uno de los involucrados en este conflicto. La posición del presidente argentino contra los artistas, a los que ha llamado en varias ocasiones parásitos, se reafirma con sus constantes declaraciones hacia la cantante, que lejos de mantenerse apartada de la política, sigue respondiendo a los dichos de Javier Milei.