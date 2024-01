Lali Espósito versus Javier Milei, una historia de tensos enfrentamientos por redes sociales

Un nuevo cruce de tweets fue el que protagonizaron el presidente de Argentina, Javier Milei y la cantante argentina, Lali Espósito. Anteriormente, ambas personalidades ya se habían increpado a través de la red social debido a diferencias ideológicas.

Es a través de X (exTwitter) que el líder trasandino comparte y da ‘me gusta’ a diversas publicaciones, muchas de ellas con información falsa o con ataques directos a artistas que se oponen a su mandato.

La reciente polémica surge a raíz de los dichos del mandatario en el programa Aire de noticias en Radio Mitre, cuando el periodista Gonzalo Aziz le consulta por las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien se refirió a una deuda que el gobierno tiene con la provincia.

Al respecto, Javier Milei respondió: “El gobernador recibe lo que tiene que recibir, no nos quedamos con el dinero de nadie. Si tiene un problema de cómo se asignan los recursos. Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías no es un problema nuestro”.

Posteriormente, el presidente de Argentina compartió una publicación donde se comparaba el dinero gastado en contratar a la artista, versus el sueldo de los policías de La Rioja. Los gastos corresponderían a la participación de Lali Espósito en la Fiesta de la Chaya en 2023, en donde se presentó el 9 de febrero.

Desde la cuenta oficial de la organización del evento desmintieron los dichos de Javier Milei, asegurando que este año 2024 no se concretará la festividad debido a los problemas económicos. “Por estas horas mucho se está hablando de nuestra Fiesta Nacional y de los y las artistas que pisan nuestro escenario. En el 2023, hace casi un año, tuvimos el privilegio de recibir a @lalioficial, artista de nivel internacional, que abrió su gira en nuestra Chaya. Desde el anuncio de su presencia sumada a la grilla que tuvimos esas 5 noches, la #Chaya2023 fue un éxito. Ayer, el presidente Milei, hizo un reposteo de una información totalmente tergiversada sobre la predisposición a pagar el caché de Lali y no los sueldos de los policías. Eso es totalmente falso, porque este año la Chaya no se realiza, por ende, no se contrató a Lali Espósito. Su show fue en el 2023. Recordemos que el año pasado el contexto era totalmente distinto y en nuestra mayor fiesta pudimos tener artistas que, junto a los músicos y bailarines de La Rioja, subieron el nivel. Ese fue el objetivo estos años: que las y los riojanos disfruten de buenos espectáculos”, indicaron a través de un hilo.

Asimismo, Javier Milei compartió otra publicación, recordando los dichos de la artista argentina en una entrevista. “CARPETAZO. Lali Depósito: ‘En el banco tengo 20 millones de pesos de mierda, devaluados, que no sirven para nada’. Nadie es kirchnerista gratis”, decía el contenido que compartió el presidente.

Incluso, la cuenta de Libertad Avanza en La Rioja, el partido del mandatario, compartió una publicación al respecto.

Según constata el medio Página/12, un fandom de la artista compartió un compilado de publicaciones que fueron apoyadas por Javier Milei con ‘me gusta’. Estas aludían al posible alejamiento de la música de Lali, debido a la presencia del gobierno actual.

La respuesta de Lali Espósito

La artista autora del tema Baum Baum no guardó silencio. A través de su cuenta de X compartió una fotografía de su último videoclip (Mi fiesta) en la que levanta los dedos del medio con ambas manos, sentada en una mesa rodeada de micrófonos, al estilo de una conferencia de prensa. “Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news”, escribió para acompañar la foto.

Previos encontrones

Ya hay historia entre la cantante y el mandatario argentino, que data desde las elecciones primarias, más conocidas como PASO (Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias). A través de redes sociales, Lali lamentó la mayoría de votos obtenidos por el líder de Libertad Avanza.

“Qué peligro, qué triste”. Escribió, para luego declarar: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, expresó.

El medio La Nación recuerda los dichos de la cantante en algunas entrevistas donde fue consultada sobre el tema. “Uno es donde creció, cómo se crió y también uno es lo que ve en la calle todos los días. Uno es la historia que tiene y yo crecí en una casa donde la historia de nuestro país es heavy y para mí es imposible en este momento no expresarme como ser social. Podría no hacerlo, pero justo en mi caso no soy así”, afirmó en Olga.

Ante las declaraciones de Lali, el mandatario de Argentina respondió en agosto, cuando aún era candidato presencial: “Perdón, no sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.

La artista no solo ha recibido apoyo de sus seguidores. El periodista Ángel de Brito emitió mensajes de apoyo a través de X, criticando la acción del presidente.

En cuanto a la carrera de Lali Espósito, esta tiene programado un show en el festival de música Cosquín Rock. Sin embargo, sí se alejará de la música por un periodo, aunque no es indefinido.