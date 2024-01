José Luis “Puma” Rodríguez: “Hace mucho que no hablo de política, pero admiro a Bukele y admiro a Milei”

“Volver a Chile es como volver a casa con una gran familia muy querida”, apunta José Luis Rodríguez (81), el legendario “Puma”. Y es cierto. Su vínculo con Chile, que empezó en una olvidada participación como parte de la competencia internacional del Festival de Viña en 1974, se acrecentó con los años y dejó en la memorabilia pop momentos como su célebre petición de Gaviota en 1988. Hoy, se prepara para ser parte del Festival del Huaso de Olmué, además de otras presentaciones en el Gran Arena Monticello (2 de febrero) y en Enjoy de Viña del Mar (31 enero).

El “Puma” ya estuvo en Olmué en 2011. Esta temporada vuelve para presentarse la noche del domingo 21 de enero, en que también estarán en escena Inti Illimani, La Orquesta Huambaly y el humor de Cebolla y Bodoque. Para la ocasión, asegura que pondrá en la mesa lo más conocido de su repertorio.

“Hay gente posiblemente que no me haya visto personalmente y va a escuchar las canciones de siempre en vivo, eso es lo que llevo -dice el Puma-. Creo que cada artista no cambia el show para cada país en específico, es el mismo show con el que uno recorre los países. Cuando vengo a la casa no cambio la cerradura ni cambio la llave, sino con la misma llave que se abre en los países cierro la puerta de mi casa. Hay alguna canción agregada como Yo regresaré, como Agradecido, pero el repertorio tiene que ser aquel que la gente que uno cree debe escuchar”.

-Hace algunos años, en 2017, usted debió someterse a doble transplante de pulmón. Se recuperó y decidió seguir, pese a todo ¿qué lo impulsa a seguir en el escenario?

El que nace chicharra muere cantando. Yo no sé hacer otra cosa, sino esto del show business. Estar en televisión, haciendo un comercial, haciendo un show, animando, actuando, lo que sea. del show business ¿cómo me voy a retirar? mira a Rafael que canta tres horas, imagínate.

-...o Paul McCartney con 82

Es vegetariano, está espectacular y sigue, sigue, sigue ese muchacho

-Usted ya tiene 81 años ¿qué le ha aportado la edad a su show?

Los años te dan más relajamiento, más tranquilidad, disfrutas más a la gente, disfrutas más de lo que estás haciendo. Antes tenía mucha adrenalina, para tratar de quedar bien, de impactar a la gente. Ahora no, voy tranquilo. El público es más tranquilo también, gente de 40, 45, 50 para arriba. Entonces todo es más tranquilo.

-¿Tiene algún ritual antes de cantar?

Me gusta estar solo por lo menos diez, 15 minutos en mi camerino. No me gusta tener a nadie ahí cerca, me gusta la soledad interior.

-¿Se cuida?¿tiene una rutina para mantenerse en forma?

Pesas, trato de hacer por lo menos dos veces a la semana. Toda mi vida hice pesas, toda mi vida, siempre.

-¿Y cómo siente la fama con el paso de los años?¿cómo se maneja eso?

La gente tiene el derecho adquirido de pararte, saludarte, cazar una foto y ya. El autógrafo pasó de moda, ahora está la selfie. Todo cambia ¿ves? antes era más latoso escribir y tal, ahora es más rápido con celular, mucho más práctico.

-Pese a sus años de carrera ¿hay alguna cosa, un proyecto que haya querido realizar y no pudo?

No, no, casi todo lo que he pensado, lo he hecho, afortunadamente. Pero si sale al camino el cazador, con la escopeta en el hombro y viene una una perdiz por ahí ¡pum! le damos y lo hacemos.

“Yo prefiero apuntalar a Shakira y Camilo”

-En estos últimos años hay artistas latinos que han conseguido una popularidad a nivel mundial incluso en EE.UU, como Bad Bunny, por ejemplo ¿cómo lo ve usted?

Bueno, yo prefiero este apuntalar a Shakira. También rescato a Camilo que tiene unas letras bonitas, pero el reggaetón lo que tiene es que las canciones son rítmicas. La gente se deja llevar por un ritmito y una alguna armonía musical. Pero lo demás es muy gráfico, si te gusta una letra pornográfica, bueno, escúchala, pero ahí se alejó un poco de la poesía. Camilo guarda ese estilo todavía de la poesía. Pero lo gráfico es como pesado, cae muy brusco.

-A la música urbana se le critica, e incluso hay quienes cuestionan las letras por sus referencias a la calle, o hasta el narcotráfico ¿qué le parece a usted?

Bueno, a lo mejor están reflejando lo que está pasando en la sociedad en una canción. Recogen eso porque todos los compositores recogen los problemas sociales, lo que está pasando, porque realmente es sexo, estómago, corazón, espíritu, mente y espíritu. Pero en este momento creo que están abajo en el sexo y en el estómago, hay poco de corazón y de espíritu ahí, pero están acá abajo, donde está la bebida, está la droga, está la comida, está el sexo. Están abajo. Algún día van a subir.

-¿Y ha escuchado algún artista joven que le haya llamado la atención? que tenga ese corazón y espíritu....

No realmente, hermano, sé lo que está pasando por mi hija y por la gente de acá, pero más bien digo la gente contemporánea a mi. Lo que hace Rafael, lo que hace Ricardo Montaner, Arjona, toda esa gente. Rafael es un volcán, no para nunca ese muchacho

-Y a propósito de esa generación de cantantes, en que estaba Rafael, Camilo Sesto, usted, ¿por qué cree que lograron reconocimiento y volverse figuras transversales?

Es que era una generación donde había música y había poesía. No era tan gráfico, era otra cosa, con buena vestimenta, con respeto hacia la gente, al público.

-No puedo dejar de preguntarle por la situación de su país, Venezuela. Usted ha sido muy crítico de los gobiernos de Chávez y Maduro ¿ha seguido lo que pasa ahí?

Hace algunos años que evito hablar de política, porque uno anda por ahí solo, sin guardaespaldas ni nada, llega cualquiera y te puede hacer cualquier cosa. Lo que sí puedo decirte, es que admiro a (Nayib) Bukele y admiro a (Javier) Milei.

Las entradas para ver a José Luis “Puma” Rodríguez en el Festival del Huaso de Olmué están disponibles vía Puntoticket. En tanto para el show en Monticello, se adquieren vía Topticket y para Enjoy en Ticketplus.