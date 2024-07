Iván Arenas y el complejo último show de Coco Legrand: “Lo vi como bajoneado, se le olvidaba un poco la rutina”

Coco Legrand impactó al mundo del espectáculo chileno en junio pasado. En una conversación con Alfredo Lamadrid para su programa Cada día mejor, uno de los humoristas más clásicos y tradicionales de la cultura popular del país anunció que se retiraría para siempre de los escenarios.

Una serie de complicaciones de salud lo habían llevado a suspender varios shows a principios de 2024, por lo que optó por bajar el telón de forma permanente.

“Nunca más voy a actuar, porque ya cumplí con todos mis deberes, y también con gran parte del público que fue solidario conmigo”, comentó en el espacio, agregando que había sufrido de vértigo en los meses recientes y que eso lo impulsó al adiós.

Foto: Mario Tellez / La Tercera.

Por lo mismo, su determinación sigue generando coletazos. Iván Arenas, otro comediante, el hombre tras la peluca del Profesor Rossa, se refirió al paso al costado de Legrand a través del podcast Vamo a calmarno.

“Otros lamentan el estado en el que está Coco Legrand por su enfermedad y por sus años también. Eso indica que hay que saber cuándo colgar los guantes, como lo hacen los boxeadores. Porque llegar a una cierta vejez, con el debido respeto, y tratar de no estar viejo… el cuerpo es el cuerpo”, relató Arenas.

Luego siguió: “Yo vi la última actuación de Coco y lo vi no como Coco Legrand, lo vi como bajoneado, lo lamento, como que se le olvidaba un poco la rutina, hacía unas pausas muy prolongadas, y a pesar de que le estaban diciendo todo por sono (pronter)”.

“Yo no estoy de acuerdo con el sono, a Yerko Puchento no me gusta que le digan todo por aquí, no me gusta eso. O se aprende la rutina o no se la aprende, pero que se lo estén diciendo aquí. Se pierde todo el sentido, se deshumaniza”.

Para rematar, Arenas finalizó: “Y al Coco le estaban soplando todo y además se escuchaba en las primeras filas. Entonces todo ese tipo de cosas es nefasto, para el humor o para cualquier cosa, una obra de teatro…”.