Luis Slimming y El Flaco: el chiste ‘censurado’ y las tensiones de una relación con final feliz

Luis Slimming debuta en el Festival de Viña del Mar entre la presentación de dos reconocidas bandas internacionales, Maná y Men at work. Si bien ya tuvo éxito en el Festival del Huaso de Olmué, conocido por ser la catapulta a la ciudad jardín, los ánimos para la comedia quedaron crispados tras la rutina de Javiera Contador, quien no logró conquistar al Monstruo.

No obstante, Luis Slimming sabe sobre rutinas en la Quinta Vergara. Pedro Ruminot lo llevó como guionista en su presentación en 2016, Stefan Krammer lo integró en su equipo para 2018 y Fabrizio Copano lo citó en dos oportunidades, en 2017 y 2023. Porque claro, escribir chistes era lo propio de Slimming.

Luis Slimming

Así conoció a Dinamita Show, la famosa pareja de humor chileno compuesta por Paul Vásquez y Mauricio Medina. Slimming y el dúo se encontraron en Gala Humor Estelar, programa de Canal 13 conducido por Eduardo Fuentes.

“Cuando chico me encantaban. Los descubrí en la tele, mi hermana los había ido a ver en Cartagena y todo, entonces cuando salieron me llamó. Me puse a verlos y era un humor muy infantil, entonces era divertido. Lo encontré genial”, dijo el comediante en La Junta, programa conducido por Julio César Rodríguez.

Sin embargo, tras su presentación en El Patagual, el comediante reveló que le habían pedido eliminar un chiste. Este incluía al Flaco. “Yo sé que la droga hace mal, pero al flaco le hacía tan bien hueón. Era bueno El Flaco, o sea, sigue bueno. Solo que ahora es como una piscola con Pepsi, bien… Pero con Coca es otra hueá”, versaba la broma que no fue transmitida. Según declaró el también conocido como Don Comedia, la limitación fue causa de la mención a las marcas.

Luis Slimming, durante el Festival del Huaso de Olmué. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

Fue en su podcast, El sentido del humor, que Slimming reveló el estado de la relación entre ambos. “Me enteré de que parece que El Flaco está enojado, por un chiste que conté en Olmué. Parece que todo, todo le molestó. En general que lo hueveara con el tema de la falopa. Tema difícil”, dijo en episodio del 31 de agosto de 2023.

Al mes siguiente, ambas personalidades se encontraron en El Purgatorio, programa de espectáculos de Canal 13, conducido por Ignacio Gutiérrez, donde Luis Slimming participaba como miembro permanente junto a Chiqui Aguayo.

“Primero que todo mi querido Luis que yo he visto a través de su canal, su espacio que tiene. Lo que pasó en Olmué, no lo vi, porque andaba trabajando ese día. Después sale que tú diste una declaración de que fuiste censurado por un chiste de Dinamita Show (...) Quiero decir Luis que si salió eso, yo nunca he mostrado que en algún momento me molesté, porque a mí nada me molesta en el humor”, declaró posteriormente Paul Vásquez, más conocido como El Flaco.