Esto fue lo más visto del Festival de Viña en el período de TVN y Canal 13

El Festival de Viña tuvo su edición 2024 entre el domingo 25 de febrero al viernes 1 de marzo. Se presentaron doce artistas y seis humoristas, además de la histórica Competencia Internacional y Folclórica.

Analizando el rating de las versiones anteriores y de esta, se puede ver un alza en los espectadores, ya sea por la llamativa parrilla programática como por la gran cantidad de polémicas y situaciones complejas que se vivieron en la Quinta Vergara; tales como las pifias a Javiera Contador, Anitta sin Gaviota de Oro, la baja de Peso Pluma y el debut de Trueno en su lugar, entre otras.

Los últimos cuatro festivales, desde 2019 –en 2021 y 2022 no hubo debido a la pandemia del Covid-19–, se ejecutaron bajo la concesión entre TVN y Canal 13, la que termina con el Festival 2024. En mayo de este año se definirá cuál será la nueva concesión que se encargará del evento viñamarino, y según fuentes de la industria, hay probabilidades de que Canal 13 busque una alianza con Mega, o incluso no se descarta a Chilevisión, pero no se repetirá la actual junta.

De acuerdo a las cifras entregadas desde los canales el rating de este período tuvo un promedio de 28 puntos en hogar y 12.8 a nivel comercial. Estos números fueron más altos que los obtenidos por Chilevisión en sus cuatro años al mando (2015-2018), con un promedio de 25.8 hogar y 11.4 comercial. Esto significó un aumento de 11% y 12%, respectivamente, en las dos medidas.

En 2020, en medio de un álgido panorama político debido al reciente estallido social, el Festival tuvo entre sus artistas a la chilena Francisca Valenzuela, el reggaetón de Ozuna, el romanticismo español de Pablo Alborán, el pop de Ricky Martin, a los hermanos Pimpinela, a los cuestionados Maroon 5, entre otros. Esa edición alcanzó las 32.5 unidades, un récord desde 2011.

El aumento del streaming

De acuerdo a los datos entregados por los canales, en el certamen 2024, el 90% de los usuarios virtuales vieron la transmisión a través de la televisión tradicional y un 10% a través de servicios de streaming o señales en vivo vía internet.

La cantidad de personas que ven el Festival ha aumentado significativamente durante los últimos años. Por ejemplo, en 2010, un 98% vio el evento a través de la televisión, con cerca de 33 millones de visualizaciones en vivo, ahora, a pesar de que el porcentaje bajó a 90%, fueron más de 36 millones los espectadores que optaron por la televisión, con un aumento del 10% en la cantidad de televidentes.

Este año, la adición de Star+ a los servicios que transmiten el Festival a los demás países, provocó también que más usuarios se sumaran a la visualización y aumentara el número de personas en las plataformas online.

Las presentaciones más vistas

El top 5 de artistas más sintonizados en las últimas cuatro versiones del Festival, no son cantantes, sino humoristas:

En 2020, Stefan Kramer se presentó la primera noche del certamen, compartiendo día con Ricky Martin y Pedro Capó, y alcanzo 51.5 puntos de rating, la presentación más vista desde 2019 hasta hoy.

Lo sigue Ernesto Benolli. Presente en la tercera jornada de 2020, con Ana Gabriel y Pimpinela, marcó 47.1 de rating.

Luego, el argentino Jorge Alis, con su rutina de 2019, compartiendo la Quinta Vergara con Marco Antonio Solis y Carlos Rivera en la cuarta noche, alcanzó 46.7 puntos.

Volviendo a 2020, Paul Vásquez “El Flaco”, presentándose la misma noche que Maroon 5 y Alexandre Pires, marcó 45.2 de rating.

También en 2019, Dino Gordillo, en la segunda noche con Raphael y Yuri, obtuvo 45.1 puntos.

Festival de Viña 2024

En la reciente edición, los comediantes nuevamente fueron las presentaciones más vistas. Según los datos de Kantar Ibope, la empresa que mide el rating, el español Alejandro Sanz que abrió el certamen marcó 26.7 puntos hogar, y la comediante Alison Mandel 33.7, fue lo más alto de la noche.

La segunda jornada, hubo una pequeña variación. El tenor Andrea Bocelli obtuvo 32.5, mientras que Javiera Contador 31.4, de todas maneras, un número bastante elevado. Posteriormente, Luis Slimming encabezó la tercera noche con 36.8; Luis Miranda con 31.8 y Segio Freire con 41 puntos, siendo la rutina más vista de todo el Festival. Previo a su presentación, Los Bunkers marcaron 28 puntos, uno de los puntajes más altos entre los artistas.

El promedio del certamen, en sus seis noches, según los datos entregados por los canales, fue de 23 y el peak lo marcó Sergio Freire con 43.6 en la penúltima noche.