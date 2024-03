Javiera Contador publica reflexión sobre su fracaso en Viña: “Comprendí que yo no puedo hacer humor en esas condiciones”

Cinco días han transcurrido desde que Javiera Contador subió al escenario del Festival de Viña. La humorista se presentaba después de Andrea Bocelli, artista que hizo emocionar al público con un show impecable. El italiano recibió las dos gaviotas, pero el público quería más: la Gaviota de Platino, un galardón que, de acuerdo a la producción, no se podía otorgar al tenor.

La parrilla de ese lunes en la noche continuaba con Contador en el humor. Fue la jornada en la que el monstruo despertó y la comediante se vio expuesta a pifias que exigían una tercera gaviota para Bocelli. Posteriormente, los abucheos ya respondían a una rutina que no se entendía y que poco hacía reír. Una noche para el olvido.

El público no cesó hasta que Contador se acercó hacia el final de una acelerada rutina, un cierre que calmó a la Quinta Vergara gracias a la aparición sorpresa del elenco de Casado con hijos.

Fue este sábado que la comediante utilizó sus redes sociales para compartir algunas reflexiones y autocrítica con respecto a lo ocurrido en el escenario de Viña.

“Lo primero que quiero agradecer son las infinitas demostraciones de amor y apañe en todas sus formas y expresiones. Lo agradezco porque sé que es un cariño incondicional”, inicia el post. “Yo, más que nadie, tengo claro que mi presentación en Viña no fue buena. La semana pasada para mí también fue durísima. Los medios se ensañaron a partir de un episodio y eso me afectó”, expresó.

“Obviamente uno entiende que son las reglas del juego, que siempre ha sido así y que el escenario es el espacio donde uno puede demostrar trabajo, talento, etc. Yo, honestamente, fui incapaz”, sentenció.

Además abordó la situación en la Quinta con un público exigía la Gaviota de Platino para Bocelli. “Tener que entrar al escenario con una situación totalmente desbordada que nadie sabía como calmar, con una Quinta muy enojada me descologó totalmente. No hice mi rutina. Apenas unas partes inconexas, sin gracia, sin mucho sentido”.

”Claramente no quería que yo estuviese ahí hasta ver que sus demandas, por una gaviota de platino para el artista principal, fueran escuchadas”. “Comprendí que yo no puedo hacer humor en esas condiciones. Simplemente no puedo (...) nunca voy a ser graciosa en esas circunstancias (Y no es por falta de compromiso. Yo les prometo que di la vida en el intento). Me tocó un mal momento para aprenderlo. Pero aprendí” admite en el comunicado.

En el post agradeció a amigos, sus colegas que se presentaron en Viña y también al elenco de Casado con hijos: “Declaro mi amor eterno a mis amigos, hermanos y compañeros; Fernando Larraín, Fernando Godoy y Dayana Amigo. Son lo máximo y me tranquiliza saber que recibieron el cariño, el trato y la buena energía que se merecen”.

La publicación finalizó con la promesa de un regreso “con más punch y más divertida (al menos que la última vez)”. Y aprovechó de compartir una propuesta de afiche para su próximo show con el título “Les juro que lo puedo hacer mejor”, una presentación “aún sin fecha ni lugar”, escribió la humorista.

Desde Jani Dueñas a Don Comedia: los mensajes de apoyo de sus colegas

En el post publicado en Instagram, varios de sus colegas aprovecharon de entregarle algunas palabras de aliento. Una de ellas fue una de las invitadas a la edición 2023 de Viña, Pamela Leiva: “Javi, toda mi admiración para ti”, escribió.

También sus compañeros en el humor de este Festival se sumaron a la publicación con mensajes de apoyo. “Javi, eres una tremenda comedianta, talentosa, cercana, empática y chispeante. Te tiraron a los leones y nadie hubiera podido lograr hacer reír a ese público (quizás Andrea Bocelli contando chistes)”, fueron las palabras de Luis Slimming.

Por su parte, Alison Mandel escribió: “Puedo tener el honor de telonear ese show? prometo chistes nuevos. Toda mi admiración Javi. Siento que gané una amistad en este camino. Gracias por tus consejos y valentía”. A ella también se le sumó Jani Dueñas, comediante que en 2019 recibió las pifias del público en Viña: “Te quiero mucho y te admiro cantidad. Eso que escribiste está impecable y es muy cierto. Déjame abrirte ese show?”.