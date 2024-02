Javiera Contador se va entre lágrimas tras su show en Viña 2024: “Este es un paso súper difícil”.

Un difícil paso por el escenario de la Quinta Vergara tuvo la actriz y comediante Javiera Contador, quien no logró convencer al “Monstruo” y debió terminar antes su rutina en el Festival de Viña 2024, sin llevarse ningún galardón.

Tras la presentación, la humorista otorgó una conferencia de prensa, donde repasó los pormenores de la jornada.

Respecto a la presencia del elenco de Casado con Hijos, la humorista dijo que la idea se pensó “antes como una sorpresa, porque sabemos que el público los quiere mucho. Entonces dijimos ‘podemos hacer algo que sea como un regalo para la gente’, siempre pensando que el escenario iba a ser otro”.

Javiera Contador se emocionó ante la prensa tras su complicada rutina en el Festival de Viña del Mar.

“Me pareció precioso que estuvieran, precioso que salieran porque uno se siente igual como apoyado en un momento difícil. Además que fue súper raro todo porque era como “sí, pero, no, si pero no”. Además desde mi lugar fue súper raro, extraña la situación y sí, lo teníamos planeado y les agradezco porque si no hubieran estado ellos también creo que el final hubiera sido otro, quizás con un sabor más amargo y uno se siente acompañado, si uno quiere que lo quieran, entonces me sentí como querida”, relató la actriz visiblemente afectada.

Respecto al análisis de su presentación, aseguró no tener una definición por ahora, pero afirmó que lo hará. “Obvio que hay que hacerlo, porque las carreras son largas, este es un paso super difícil obviamente, pero el análisis racional y todo yo creo que lo podré hacer no hoy día. Yo no tengo la cabeza en este minuto”.

No obstante, señaló que se queda con las palabras que dijo durante su rutina. “Me salió del corazón”, afirmó.

Al ser consultada por la “lección” que le deja su segunda experiencia sobre el escenario del Festival, señaló no tenerla “todavía”, pero dijo sentir “que además estamos en un momento de mucha odiosidad en general”.

En esa línea, recordó su mal paso por el festival de Coihueco y lamentó el trato que le dio la prensa por esa presentación.

“Me pasó a mí con lo de Coihueco famoso, que se transformó en un punto de inflexión. Que no le eché la culpa a todos, pero la prensa lo agrandó también mucho y se comportó como el...”, señaló.

Foto: Agencia Uno.

Volviendo a lo aprendido con la experiencia de Viña 2024, aseguró no tener clara la situación de momento, pero que quizás en unos días tendrá una respuesta.

“Yo creo que en una semana más, o en un mes, o el próximo año, te puedo decir bien qué es lo que aprendí”, sostuvo.