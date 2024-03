El Flaco arremete contra Luis Slimming por su polémico chiste: “La drogadicción es una tragedia”

La tercera noche del Festival de Viña tuvo como protagonista a Luis Slimming “Don Comedia” en el humor. Allí triunfó, durante toda la semana festivalera fue invitado a los canales de televisión y se ganó el título del nuevo rey del chiste corto, todo como parte de su consagración arriba del escenario.

Pero Slimming no hizo reír a todo el público. Fuera de la Quinta Vergara otro histórico triunfador del humor de Viña se molestó con Don Comedia: Paul Vázquez, El Flaco. La polémica inició con un chiste que Slimming lanzó en su rutina y que aludía al pasado de adicciones del ex Dinamita Show.

“Un comediante clásico contó que se gastaba más de $800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero El Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?”, fue el chiste de Slimming. “No me gustaría revelar la identidad de esta persona, porque para mí es uno de los mejores comediantes de Chile y un excelente bombero”, continuaba.

La molestia de El Flaco no solo tenía relación con el chiste, sino porque además Vásquez había hecho la petición a Slimming de que no bromeara respecto al tema. Aún así, la rutina Don Comedia lo tenía contemplado y se pudo oír en la Quinta.

Don Comedia al enterarse de la molestia de El Flaco, comentó en el programa “Contigo en la Mañana”: “Me quedé con el permiso que él me dio. Yo creo que él se quedó con el chiste que hice en Olmué, que en Olmué sí dije algo, cuando dije que el azúcar era peor que la cocaína porque el Indio estaba con diabetes”.

El permiso al que se refiere habría tenido lugar cuando ambos se encontraron en el programa de Canal 13 “El Purgatorio” e hicieron un cara a cara por la broma de Don Comedia en Olmué. “Él me dijo que ‘mientras sea en pos del humor, di lo que querai’” contó Slimming.

El Flaco rompe el silencio: “Me molesta por mis hijas y nietos”

Tres días después de la rutina de Don Comedia en Viña, El Flaco habló sobre el tema en el programa Zona de Estrellas y explicó su desagrado. “Yo hago humor, me río de todo, pero jamás he ocupado alguna tragedia de algún comediante para hacer humor, porque la drogadicción es una tragedia, sobre todo para mi entorno”, dijo.

“Me molesta por mis hijas y mis nietos, por todo lo mal que ellos lo pasaron. Me molestó que le restrieguen en la cara que su papá fue un drogadicto. Eso me pareció mal. Ahora el problema lo tendrán ellos en el colegio. ‘Oye, así que tú papá se gastaba 800 lucas’”, dijo el Flaco sobre las preguntas que podría recibir su familia luego del chiste.

27 DE FEBRERO DE 2024 / VIÑA DEL MAR El Humorista Luis Slimming se presenta durante la tercera noche del LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar desde la Quinta Vergara FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO

Además aprovechó de reiterar que la adicción es parte de su pasado: “Hace 21 años que estoy limpio y yo tuve que haberle contado esa historia a mis nietos, no él”. “Ya se cocinó, ya está hecho. Y con eso de decir que soy un buen comediante y buen bombero, la gente ya lo sabe. No era necesario tratar de limpiarse”, declaro molesto.