“Lo juro por mis cinco hijos que no hay”: las razones de por qué no le dieron Gaviota de Platino a Andrea Bocelli

Andrea Bocelli recibió Gaviota de Plata y de Oro, los dos reconocimientos tradicionales para un artista invitado al Festival de Viña del Mar. Sin embargo, el público en la Quinta y los televidentes, a través de redes sociales, exigían que se le otorgara una Gaviota de Platico al tenor italiano.

A pesar de los claros gritos de El Monstruo, los animadores explicaron en comerciales por qué no podían entregarle a Bocelli ese reconocimiento: simplemente no existía. Y es que la Gaviota de Plata se entrega solo en instancias especiales con planificación previa.

No es la primera vez que pasaba algo así. En 2020, Mon Laferte se presentaba por segunda vez en la Quinta Vergara y El Monstruo pedía fervientemente Gaviota de Platino, que finalmente no se le concedió. Asimismo, ese año pisó el escenario Ana Gabriel, para quien también el respetable pidió ese reconocimiento sin resultados.

Luis Miguel - 23 de Febrero de 2012/Via del Mar. En la noche inaugural del Festival de Via del Mar, se presenta el cantante mexicano, Luis Miguel.

Fue en 2012 que se entregó la primera Gaviota de Platino, abriendo una nueva tradición. Esta fue entregada al mexicano Luis Miguel, para destacar sus treinta años de trayectoria. Cabe destacar que hasta ese año, el Sol de México se había presentado cuatro veces en el Festival de Viña, en 1985, 1986, 1990 y 1994. Isabel Pantoja, Humberto Gatica - en representación de su tío, Lucho Gatica - y Los Jaivas han sido los únicos -además de Luis Miguel- en recibir este galardón.

Por qué no se entregó la Gaviota

Tras la presentación de Bocelli, durante una pausa comercial, los animadores explicaron al público las razones de por qué no se le concedió este premio al artista. “Yo entiendo que estén enojados, les encuentro toda la razón. Nos encantaría que Andrea Bocelli estuviera acá, al igual que ustedes. Pero les juro por mis cinco hijos que no tenemos una Gaviota de Platino”, dijo María Luisa Godoy.

El Monstruo, no convencido, siguió pidiendo la gaviota, incluso ya comenzada la rutina de Javiera Contador.

El productor ejecutivo del Festival de Viña, Daniel Merino, se refirió a la situación y afirma que este reconocimiento no depende solo de la talla del artista. “La Gaviota de Platino es un premio que depende de quien esté en la administración. Se hace un comité y este toma ciertas decisiones en coordinación con el municipio”, indicó.

26 DE FEBRERO DE 2024 / VIÑA DEL MAR Andrea Bocelli, durante la segunda noche del LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar desde la Quinta Vergara

Así lo reafirmaron los animadores de la instancia. “No existe la posibilidad de entregar Gaviota de Platino, acá hay una prohibición de hacerlo, por decirlo de alguna forma. Qué más hubiésemos querido nosotros que entregar todos los reconocimientos para un artista tan grande como Andrea Bocelli”, declaró el animador del Festival de Viña, Francisco Pancho Saavedra.

María Luisa Godoy, quien cuenta con más experiencia en el certamen, agregó a lo dicho por su compañero: “Y no se conformaron, efectivamente no existe Gaviota de Platino, quisimos explicarles con honestidad, con verdad, no existe. Venía el show de la Javi, les dijimos que lo ha preparado, explicamos la trayectoria, dijimos todas las características que tiene la Javi, las cualidades, los atributos. Pero querían la Gaviota de Platino”.

“En este caso, en particular, yo creo que Andrea Bocelli puede volver al Festival de Viña en el futuro. Ese momento (entrega de la Gaviota de Platino) hay que guardarlo. (Esta gaviota) nace por la necesidad de hacer ciertas premiaciones respecto a carreras. Depende de quién esté en la administración a quien se entrega. Si vuelve en el futuro hay que guardarla”, aseguró Daniel Merino, el productor del certamen.

“El show está estipulado en tiempo y en cantidad de canciones. Lo de la Gaviota de Platino, no existe. Se ha entregado, sí, pero ha sido excepcional. Dentro del contrato de la concesión festivalera no existe. Aún no existe como algo frecuente”, comentó Eduardo Fuentes esta mañana, en Muy buenos días a todos, matinal de Televisión Nacional de Chile (TVN).

Recordemos que el 2015 se eliminó la entrega de Antorchas de Oro y Plata, ya que la cantidad excesiva de premios dificultaba el transcurso normal del evento.