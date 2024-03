Miguel Tapia rompe el silencio sobre la demanda de Jorge González en su contra: “Hay comunicación y sé que no se va a cortar nunca”

El martes 6 de febrero de 2023, el cantante Jorge González presentó una querella criminal en contra de su excompañero de Los Prisioneros, Miguel Tapia, y su exmánager –e ícono en el desarrollo de la música latinoamericana–, el uruguayo Alfonso Carbone.

La noticia, que dio a conocer Culto, estremeció al círculo cercano del creador de Estrechez de corazón. Y es que el exlíder de la banda acusa a sus antiguos amigos de haberlo engañado para firmar documentos, que abrieron la puerta a crear sociedades comerciales que permitían explotar el patrimonio de Los Prisioneros.

En específico, se creó una nueva sociedad llamada San Miguel Spa (donde figuraban como accionistas: Carbone, Fonseca, Tapia y él), de la que se desprende el sitio Planeta Prisionero, donde se informarían proyectos discográficos y álbumes, parte del patrimonio. Esta logró contratos, por ejemplo, con la compañía española Altafonte, a quienes entregaron la distribución comercial, promoción y marketing del catálogo de Los Prisioneros.

Carlos Fonseca y Los Prisioneros (Foto: DiarioUsach)

Asimismo, el cantante firmó un documento en el que la productora audiovisual Parox solicitaba la rúbrica de González para entregarle un pago pendiente de US$50 mil por derechos autorales desprendidos del uso de 12 canciones que se utilizarían para la nueva serie Los Prisioneros (2022). Ese dinero, o el generado por la Sociedad San Miguel Spa, nunca fue percibido por González.

La ofensiva legal fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía y hoy pone a los sanmiguelinos y al uruguayo en el ojo del huracán. Hasta ahora, todas las partes involucradas se habían mantenido en silencio, silencio que fue roto por el hermano del demandante y su representante legal, Marco González, y el principal señalado en la querella, el baterista Miguel Tapia.

Actualmente, la acción judicial está a cargo de un equipo liderado por el penalista Giorgio Marino, quien indicó a Culto que el caso fue designado a la Fiscal Nancy González Fuentes, de la Fiscalía Centro Norte. Además, ya están solicitadas las diligencias que se estipulaban en la querella, entre ellas, por ejemplo, la orden de investigar a la Policía de Investigaciones y que se cite a declarar a Miguel Tapia, al notario Juan Ricardo San Martín, a Alfonso Carbone y Marco González.

También, de acuerdo a lo indicado por el penalista, se solicitó oficio a la Comisión para el Mercado Financiero y al Servicio de Impuestos Internos para que informe los movimientos de la sociedad San Miguel Spa y de los querellados; así como los ingresos del extranjero de la sociedad española Altafonte.

10.11.2019 ENTREVISTA A JORGE GONZALES CANTANTE CHILENO EX VOCALISTA DE GRUPO LOS PRISIONEROS, CANTAUTOR, SOLISTA, TRAS SUFRIR FOTOS: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA

“El principal daño está en lo emocional”

Marco González es el hermano menor de Jorge, quien, tras la salida de Carlos Fonseca como mánager de Los Prisioneros en 2005, desempeñó ese papel hasta la separación de la banda al año siguiente.

Posteriormente, Jorge González fue representado por el ejecutivo uruguayo Alfonso Carbone durante su carrera de solista. Sin embargo, cuando el cantante sufre un accidente cerebrovascular en 2015, las cosas comenzaron a complicarse. El adiós de los escenarios era inminente. Dos años después y como parte de su adiós, González dio su último concierto en la Cumbre del Rock Chileno en el Estadio Nacional, una noche que, lejos de ser nostálgica, marcó la salida de Carbone como mánager del cantautor. En su lugar, Marco se encargó de representar a su hermano.

Alfonso Carbone

“Él ya había sido revocado formalmente, por escritura pública, en noviembre de 2017″, ratificó Marco González en entrevista con The Clinic, donde se refirió ampliamente a la demanda puesta por su cercano.

Según estipula la demanda, Alfonso Carbone viajó a Quillota, lugar donde el líder de Los Prisioneros recibía un tratamiento clave para su salud. En ese viaje, en abril de 2019, Carbone, quien ya no figuraba como representante hace dos años, le propuso a Jorge editar el material fonográfico producido por Los Prisioneros en la disuelta sociedad Los Cuatro Luchos –antigua sociedad conformada por los tres miembros de la banda y Carlos Fonseca, este último acusado de mala administración del patrimonio.

En su casa y sin notario, en julio de 2019, Jorge González firmó los papeles, luego de que Alfonso Carbone le asegurara que Marco, su hermano y representante, estaba al tanto de lo que estipulaban los escritos. “Esto fue un vil y premeditado engaño a Jorge. Alfonso Carbone nunca me contactó. Ni antes, ni durante, ni después. Tampoco lo hizo su abogado, que redacta los documentos que aparecen en la Notaría de Santiago, ni Carlos Fonseca, quien no solo figura como Administrador junto a Carbone, sino que también ostenta el cargo de Gerente General dentro de la Sociedad”, indicó Marco González.

En la entrevista, él enfatiza que los principales gestores de este engaño fueron el fallecido Carlos Fonseca y Alfonso Carbone. Sobre Miguel Tapia, su percepción es diferente. “No, todo esto no debe entenderse como un ataque único y directo a Miguel. Esta crítica va más hacia Alfonso, a quien mi hermano veía como un buen amigo. Además, Miguel no fue quien viajó a Quillota a sacarle las firmas a Jorge e ingresó dos documentos falsos en la notaría (...) Seguimos confiando en la palabra de Miguel, en cuanto al compromiso de resolver este conflicto con la mayor celeridad”, comentó.

El cantante no ha querido referirse al tema públicamente, asunto que Marco explica: “Tienes que subirle el ánimo a tu hermano, que es el principal dañado y afectado en todo esto. Y trabajar en la solución (...) Es un daño que no solo merma su patrimonio. El principal daño está en lo emocional, en las confianzas, en el valor y significado de la palabra amistad y en el valor y honor que encierra la palabra de un amigo”.

Las palabras de Miguel Tapia

Lo que comenta Marco González no se aleja de la realidad. Si bien la amistad que se fraguó en el colegio no será la misma de antes, la relación entre Miguel Tapia y Jorge González sigue latente.

Así dijo el baterista a Infobae Colombia. “Son cosas bien complejas, son temas serios, pero la vida tiene estos altos y bajos. Con Jorge tenemos una muy buena comunicación hasta el día de hoy, hemos hablado de estos temas, hay que dejar que avance todo ese proceso que seguramente va a ser muy engorroso. Pero él y yo estamos bien tranquilos porque no pasa por nosotros este problema que tenemos y sabemos que hay más gente involucrada y ellos tendrán que ir en el camino de este proceso, aclarando todas las dudas”.

Tal como señala el músico, la relación de ambos sí ha pasado por altos y bajos. Primero, fueron los problemas económicos, luego las dos salidas del tercer integrante de Los Prisioneros, Claudio Narea, y la posterior separación de la banda.

“Cuando tengamos claridad, va a ser muy bueno poder hablar con más tranquilidad. Hay que dejar que otros protagonistas hagan su trabajo para poder ir aclarando todas estas situaciones. Yo sí te puedo decir, y acá tengo todas nuestras conversaciones con Jorge”, afirmó Tapia.

Y es que los vínculos trascienden los límites de lo profesional y de la amistad, y escalan a lo familiar. La hermana de Miguel Tapia, Ana, estuvo casada con Marco González, hermano de Jorge González y su actual representante. Jorge y Miguel tienen una sobrina en común.

“Jorge me cuenta que los primeros días de este año pasó con ellos en año nuevo y le digo yo qué feliz de que esté con ellos. Hay una comunicación y esta no se ha cortado, y sé que no se va a cortar nunca, porque hemos pasado, muy poco, pero hemos pasado por diferentes etapas en donde alejamos y nos acercamos, pero siempre vamos a estar ahí, nos conocemos hace muchos a años y para nosotros es muy sólido”, explicó a Infobae.

Contactado por Culto, Claudio Narea declinó referirse al caso.