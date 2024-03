Duna: Parte Dos conquista Chile: el exitoso estreno de la película de Denis Villeneuve

Denis Villeneuve siempre imaginó que la mejor manera de adaptar la novela más célebre de Frank Herbert era a través de dos películas. Su sueño era filmar ambas cintas simultáneamente, pero múltiples factores lo impidieron, de modo que la realización del segundo largometraje –que completaría su visión– estaría sujeto a la recepción del primero.

Críticas favorables y un buen debut en taquilla respaldaron una decisión que ya parecía encaminada: cuatro días después del estreno en Estados Unidos de Duna (2021), Legendary y Warner Bros. confirmaron que la segunda entrega se materializaría y que Villeneuve repetiría en la silla de director. “Este es sólo el comienzo”, sugirió el cineasta en el anuncio oficial.

Recién estrenada en salas, Dune: Parte dos ya ha superado las expectativas de todos los involucrados, alcanzando una recepción incluso más entusiasta y mejorando los números de la película original.

En Estados Unidos –según cifras actualizadas este lunes– el filme recaudó US$ 82,5 millones en sus primeros días en cartelera, duplicando las cifras de su predecesora (US$ 41 millones) y mejorando levemente las cifras de Oppenheimer (US$ 82,4 millones), el anterior evento en salas Imax. En todo el mundo alcanzó US$ 178,5 millones en su lanzamiento.

La superproducción encabezada por Timothée Chalamet y Zendaya también se apoderó del número de la taquilla en cines chilenos. Entre jueves y domingo el largometraje sumó 73.542 espectadores, mejorando en un 49,3% el estreno del primero (49.247 asistentes), según indica a Culto la compañía a cargo de su distribución en el país. De ese modo, no debiera tener problemas para superar la recaudación final de la primera final, que convocó a 194 mil espectadores en 2021.

Dune: Parte dos comienza poco tiempo después del final de la anterior entrega, una vez que Paul Atreides (Chalamet) y Lady Jessica (Rebecca Ferguson) han encontrado refugio entre una facción de los Fremen. El protagonista se enfrenta a saciar su deseo de venganza, a su incipiente relación con Chani (Zendaya) y a una profecía alimentada por su madre. Los Harkonnen responden ungiendo a Feyd-Rautha (Austin Butler) como el responsable de detener la insurgencia de los Fremen en Arrakis.

“Esta película es definitivamente mucho más ambiciosa. Hay mucha más acción, mucha más complejidad”, explicó Villeneuve en una conferencia virtual a la que asistió Culto. “Es donde Paul finalmente se convierte en hombre. Toma decisiones para vengar a su padre, seguir su destino y tal vez generar caos. Es una tragedia”.

Una inminente tercera película

Denis Villeneuve cumplió su promesa y terminó de adaptar el libro original de Frank Herbert. Pero aún le queda concretar su último deseo con la saga: cerrar el arco de Paul Atreides. Por eso ahora apunta a El mesías de Dune (1969), la novela del autor que concluye la historia del personaje.

“Estaría muy emocionado de hacer Mesías. Hay una película poderosa allí, una muy diferente. Eso es también lo que me emociona. Será algo nuevo. No quiero caer en la repetición. Si lo hago es porque sigue siendo una película de Duna, pero con identidad propia”, señaló a IndieWire, asegurando que el proyecto se encuentra en “proceso”.

Sin embargo, el director ha manifestado que primero quiere dirigir una cinta ajena a la franquicia. De hecho, tiene varios proyectos en carpeta, entre ellos una película sobre Cleopatra protagonizada por Zendaya y una versión cinematográfica de Cita con Rama (1973), de Arthur C. Clarke.

En principio, a falta de confirmación final, en la tercera parte regresarían los mismos nombres que dieron vida a las dos primeras. Hans Zimmer, compositor de la banda sonora, adelantó que ya está trabajando en la siguiente. “Sé adónde vamos y sé que aún no hemos terminado”, aseguró a Variety. Es cosa de tiempo.