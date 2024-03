Los discos de Radiohead y The Beatles que obsesionan a Austin Butler y Timothée Chalamet

Los actores Austin Butler y Timothée Chalamet, coprotagonistas de la exitosa película Duna: parte 2, se explayaron con el portal especializado NME sobre los discos que los obsesionan en este momento, haciendo referencia a dos nombre importantes, Radiohead y The Beatles.

En el caso de Butler, señaló que ha escuchado mucho el disco In Rainbows (2007) de la banda de Thom Yorke y compañía. “Es un viejo fiel que he escuchado más que cualquier otro álbum. Pero In Rainbows de Radiohead. Recientemente he estado jugando eso una y otra vez. Y Chet Baker Sings”, señaló en charla con el tradicional medio británico.

El actor, quien además encarnó a Elvis en la biopic de 2022, agregó: “Creo que In Rainbows es un álbum perfecto y casi para cualquier estado de ánimo. Me hace sentir mucho y me encanta. Chet Baker, lo mismo. Es solo el sonido de su voz y es otro que de principio a fin es simplemente perfecto. Simplemente me encanta”.

Por su lado, Chalamet se inclinó por un álbum compilatorio de The Beatles. “Creo que es un lanzamiento oficial, pero supongo que fue una reedición de The Beatles 1967-1970, es como un lanzamiento de 14 o 28 pistas”, señaló sobre el disco original de 1973, que acaba de reeditarse en una versión que incluye más pistas, como Now and then, además de algunos cortes que fueron remezcladas.

“Mi mamá escuchó muchos Beatles mientras crecía, pero tal vez algunos más clásicos. Obviamente, un relanzamiento tendrá muchos éxitos, pero al principio, honestamente, a través del mundo de Bob [Dylan], quien creo que admiraba mucho a los Beatles, ellos eran sus contemporáneos de alguna manera. . Y como Dios, qué momento”, señaló Chalamet.

Así como Butler interpretó a Elvis, por su lado, Chalamet interpretará el papel de Bob Dylan en una próxima película biográfica del legendario cantautor.