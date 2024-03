¿Taylor Swift es pariente de Emily Dickinson?

Taylor Swift es una de las cantantes del momento. Nombrada por la revista Time como Persona del año 2023, protagonista del tour más exitoso del último tiempo y cuatro veces ganadora del Grammy a Álbum del año –un récord en la industria–.

Emily Dickinson, por su parte, fue una de las poetas más importantes del siglo XIX. Considerada uno de los pilares de la literatura moderna, su figura ha inspirado series y obras, a pesar de que la totalidad de sus escritos fueron publicados de manera póstuma.

De acuerdo a un estudio de Ancestry, una empresa genealogía estadounidense, ambas estarían conectadas por la genética: son primas sextas de tercera generación: “Descienden de un inmigrante inglés del siglo XVII (el noveno bisabuelo de Swift y el sexto bisabuelo de Dickinson, que fue uno de los primeros colonos de Windsor, Connecticut)”. Los antepasados de Swift aparentemente “permanecieron en Connecticut durante seis generaciones hasta que su parte de la familia finalmente se estableció en el noroeste de Pensilvania, donde se casaron con miembros de la línea familiar Swift”.

Taylor Swift

En varias ocasiones se ha relacionado a la cantante con el mundo de la poesía, particularmente por sus letras. En 2020 lanzó Folklore y Evermore, dos álbumes que se conectan y que tienen un potente trabajo de lírica. Sobre Folklore, la revista Rolling Stone, compartió: “La colección de canciones más profunda que jamás se le haya ocurrido”.

En el prólogo incluido en el disco, la artista comenta: “De forma aislada, mi imaginación se ha vuelto loca y este álbum es el resultado. una colección de canciones e historias que fluían como una corriente de conciencia. Coger un bolígrafo fue mi forma de escapar a la fantasía, la historia y la memoria”.

Así mismo, a pesar de que en esos álbumes nacidos de la pandemia, se visualiza de manera más sencilla y clara la influencia de la poética en el arte de Swift, desde sus primeros proyectos se ha destacado la capacidad de composición más allá de la musicalidad.

Los Ángeles Times, en la reseña del lanzamiento original de Speak Now, su segundo álbum, publicado en 2010, dice: “Swift, quien escribió todas sus canciones, empuja una cosa: su voz”, destacando una característica que la diferencia de la mayoría de la industria actual, ya que es la responsable de toda su discografía.

Así mismo, en varias canciones, en sus casi veinte años de carrera, ha hecho referencias a la poesía, y ahora, en la reciente ceremonia de los Grammy, anunció su onceavo álbum: The tortured poets department, que en su traducción sería El departamento de los poetas torturados.

Según comentarios de Travis Kelce, futbolista y novio de la cantante, en el podcast de su hermano Jason, New Heights, reveló que la intérprete de Anti-Hero “está escribiendo de nuevo las historias clásicas”, además se espera que el disco en su totalidad interpele directamente a la poesía del antes y del hoy. En la primera publicación en Instagram del proyecto, acompañó la imagen con la frase: “All is fair in love and poetry” (Todo se vale en el amor y en la poesía).

Por último, en el cortometraje de All Too Well (10 minutes version), protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien, cita al poeta chileno Pablo Neruda en el inicio, con los conocidos versos “Es tan corto el amor / y es tan largo el olvido”, pero en idioma inglés.

El aparente parentesco entre la cantante y la poeta no pareció sorprender a los internautas, quienes comentaron en redes sociales frases como: “Tiene sentido”, “Era probable”, aludiendo una vez más, a la capacidad poética de la creadora del The Eras Tour, gira que se encuentra en este momento en Asia.