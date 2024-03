El numeroso contingente chileno que va a los Oscar 2024 (y el frustrado viaje de la Ministra de las Culturas)

La primera –y, hasta ahora, única– experiencia de Maite Alberdi en los Oscar estuvo cargada de emociones, pero también fue una instancia teñida por las singulares circunstancias que enfrentaba el mundo: mientras la humanidad se asomaba a su segundo año de pandemia y cualquier viaje debía realizarse cumpliendo con una serie de medidas sanitarias.

En aquella oportunidad, en abril de 2021, la cineasta chilena aterrizó en Estados Unidos en compañía de sus principales aliados en El agente topo (2020), la productora Marcela Santibáñez –también nominada al galardón a Mejor documental– y Sergio Chamy, el protagonista del filme, quien a los 87 años se subió por primera vez a un avión.

Foto: Juan Naharro

Junto a la productora estadounidense Julie Goldman, el grupo llegó a la 93° edición de los Premios de la Academia, realizada excepcionalmente en la Union Station, una estación de trenes ocupada como locación por películas como Vivir y morir en Los Angeles (1985) y Blade Runner (1982). No hubo premio (quedó en menos de Mi maestro el pulpo, de Netflix), pero la jornada fue memorable.

Tres años después, ahora en reconocimiento a su candidatura por La memoria infinita, Alberdi participará en la ceremonia de los Oscar, pero asistirá por primera vez al Dolby Theatre, el teatro en el que la ceremonia se desarrolla permanentemente desde 2002. Y lo hará rodeada de un número mayor de integrantes de su equipo, que componen miembros de las productoras Micromundo y Fábula, además de sus principales aliados en la industria estadounidense.

Tal como en la última edición de los Goya (donde obtuvo el premio a Mejor película iberoamericana), la directora estará acompañada por Paulina Urrutia, protagonista del filme que sigue su relación con Augusto Góngora y el Alzheimer que afecta al periodista.

Según detallan a Culto desde el equipo del largometraje, también acudirán al evento tres productores de Micromundo: Marcela Santibáñez, Daniela Sandoval y Nicholas Hooper. Además, participarán los estadounidense Julie Goldman, Christopher Clements y Rebecca Lichtenfeld, productores ejecutivos de La memoria infinita.

Tres representantes de Fábula –Juan de Dios Larraín, Rocío Jadue y Cristian Donoso– acudirán por la nominación de la película de Alberdi y por la candidatura de El Conde, también parte del listado de este año. La sátira de Pablo Larraín sobre Augusto Pinochet está en carrera por el Oscar a Mejor fotografía, una labor en manos de Edward Lachman, quien también asistirá a la ceremonia. Quien se ausentará es el director de No (2012), imposibilitado de asistir al evento.

La ilusión es lograr un triunfo en la premiación, que se sumaría a los Oscar obtenidos por Historia de un oso y La memoria infinita en 2016 y 2018, respectivamente. Sin embargo, los pronósticos se encuentran divididos.

Parte importante de los medios anticipan el triunfo de 20 Days in Mariupol, documental del cineasta ucraniano Mstyslav Chernov sobre la invasión por parte de Rusia. Otros, como The Hollywood Reporter, indican que el premio podría ganarlo Bobi Wine: The People’s President, sobre la carrera presidencial del cantante ugandés Bobi Wine.

En ese mismo artículo el crítico David Rooney consideró que La memoria infinita “debería ganar” la estatuilla dorada. “No puedo recordar una reflexión más dolorosamente tierna del amor y la devoción desinteresada que el retrato de Maite Alberdi de dos prominentes figuras públicas chilenas mientras una de ellas se desliza inexorablemente en la niebla del Alzheimer”, opinó.

Foto: Pablo Larraín / Netflix ©2023

¿Qué pasó con la Ministra de las Culturas?

En la medida que el cine chileno ha ganado importante presencia en los Oscar durante la última década, han participado de la ceremonia nombres como Gabriela Osorio, Daniela Vega, Hugo Covarrubias y Sergio Chamy.

Este año se barajó hasta el último momento que se produjera algo inédito: la asistencia de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo. La timonel de la cartera desde agosto pasado tenía una invitación para viajar al evento en Los Angeles, pero finalmente esa posibilidad no prosperó. Ella misma había realizado también gestione para poder estar. El motivo, aseguran desde la institución a Culto, fue un tope de fechas.

“El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de Chile –a través de la Academia de Cine de Chile– recibió una invitación por parte de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y el Ministerio de Cultura de España, que tiene como fin generar lazos y trabajo en conjunto entre distintas organizaciones en el marco de la entrega de los Premios Oscar. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se sumó a la invitación y tendrá presencia con un par de integrantes de la institución. La Ministra Arredondo no viajará, dado que tiene la última parada de Trenes Culturales y el aniversario de Gobierno el lunes 11 de marzo”, detallan.

Habría sido la primera vez en que una ministra de las Culturas acompañara a una cinta local nominada a los Premios de la Academia. Y se habría concretado en medio de una gestión que no ha estado ajena a las críticas del sector audiovisual.

Foto: Manuel Lema Olguín / Agencia Uno.

Dónde ver la ceremonia

La Academia adelantó el inicio de la ceremonia en una hora y comenzará este domingo 10 a las 20:00 horas. La duración debiera acercarse a las tres horas y media, como suele ser la tónica.

CNN Chile será uno de los canales que emitirá la ceremonia en vivo. Además, será transmitida por TNT y por la plataforma Max, que acaba de reemplazar a HBO Max en Latinoamérica. Más temprano, a partir de las 18:00 horas, el canal E! Entertainment dará la alfombra roja y seguirá la llegada de las principales estrellas.